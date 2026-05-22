/திமுக கூட்டணியை முறிக்கிறதா விசிக? திருமாவளவன் அதிரடி! தவெக அமைச்சரவையில் வன்னி அரசு

தமிழக வரலாற்றின் முதல் கூட்டணி ஆட்சியில் 'அதிகாரப் பங்கு' கொள்கைக்காக தவெக அமைச்சரவையில் விசிக இணையவுள்ள நிலையில், திமுக உடனான கூட்டணி தொடருமா என்பது குறித்து இன்னும் சில தினங்களில் முடிவெடுக்கப்படும் என திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக அமைச்சரவையில் இணைவதற்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி (விசிக) தீர்மானித்துள்ளது. ஆனால், திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துடனான (திமுக) கூட்டணி நீடிக்குமா என்ற கேள்விக்கு திருமாவளவன் நேரடியாக பதிலளிக்கவில்லை. விசிக அமைச்சரவையில் பங்குபெறும் என்ற செய்தியை மட்டுமே தற்போது அறிவிப்பதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், மற்ற விவரங்களைப் பிறகு விளக்கமாகப் பேசலாம் எனத் தெரிவித்தார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 107 வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. ஆனால் அவர்களால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க அவர்களுக்கு 118 என்ற பெரும்பான்மை எண் தேவைப்பட்ட நிலையில், திமுகவிடம் இருந்து பிரிந்து காங்கிரஸ் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்தது. இதன் மூலம் 5 எம்எல்ஏ-க்கள் கிடைத்தனர். தொடர்ந்து இன்னும் 6 எம்எல்ஏ-க்கள் தேவைப்பட்டதால், இடதுசாரி கட்சிகளான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் இந்திய முஸ்லீம் லீக் கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
இதையடுத்து விசிக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் ஐயூஎம்எல் கட்சிகள் வெளியில் இருந்து ஆதரவும் கொடுப்பதாகவும் தங்களின் கூட்டணி திமுகவுடன் தொடரும் என்றும் தெரிவித்தனர். இதனைத்தொடர்ந்து தவெக ஆட்சி அமைத்தது. விஜய்யும் முதலமைச்சராகவும் அவருடன் 9 அமைச்சர்கள் முதல் கட்டமாகவும் பதவி ஏற்று கொண்டனர்.
இந்த சூழலில், நேற்று (மே 21) தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது அமைச்சரவையை விரிவாக்கம் செய்தது. அதில் 23 பேர் பதவியேற்றுக் கொண்டனர். தற்போது விஜய் உட்பட மொத்தம் 33 அமைச்சர்கள் அமைச்சரவையில் உள்ளனர்.
இன்னும் 2 இடங்கள் காலியாக உள்ள நிலையில், அதனை விசிக மற்றும் இந்திய முஸ்லீம் லீக் கட்சிகளுக்கு தவெக ஒதுக்கி உள்ளது. அதாவது விசிகவின் எம்எல்ஏ வன்னி அரசு மற்றும் ஐயூஎம்எல் எம்எல்ஏ ஷாஜகான் ஆகியோர் அமைச்சராக இன்று காலை 9.30 மணி அளவில் பொறுப்பேற்கின்றனர்.
இந்த நிலையில்தான், விசிக அமைச்சரவையில் இணைவதால், திமுக உடனான கூட்டணி உடைந்துவிடுமோ என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில், செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய திருமாவளவன், திமுக கூட்டணி குறித்த கேள்விக்கு வரும் நாட்களில் பதில் அளிப்பதாக கூறி உள்ளார்.
நேற்று (மே 21 செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், அமைச்சரவையில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி பங்கேற்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை தற்போது வெளியிடுவதாகத் கூறினார். இது தொடர்பான மற்ற விபரங்கள் அடுத்த சில தினங்களில் விவாதிக்கப்படும் என்றார். ஆட்சியில் பங்கேற்பதே கட்சியின் பெரும்பான்மையான நிர்வாகிகளின் விருப்பமாக உள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். கடந்த மே 8 ஆம் தேதி நடைபெற்ற விசிகவின் உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்தில், ஒரு சிலரைத் தவிர பெரும்பாலானோர் அமைச்சரவையில் சேர வேண்டும் என்றே விருப்பம் தெரிவித்தனர் என்றும், இறுதி முடிவை எடுக்கும் அதிகாரத்தை தன்னிடம் ஒப்படைத்ததாகவும் கூறினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மே 9 அன்று அக்கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களான ரவிக்குமார் மற்றும் சிந்தனைச் செல்வன் ஆகியோருடன் நடத்திய ஆலோசனைக்குப் பிறகு, கூட்டணிக்கு வெளியில் இருந்து நிபந்தனையற்ற ஆதரவை வழங்க முடிவு செய்து, அதற்கான கடிதமும் அளிக்கப்பட்டது. எனினும், கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து ஆட்சியில் பங்கெடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இந்தச் சூழ்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) தரப்பிலிருந்து விசிகவுக்கு பகிரங்கமாக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. இந்த அழைப்பைத் தொடர்ந்து, விசிக நிர்வாகிகள் மீண்டும் தங்களின் நிலைப்பாட்டை பரிசீலிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டனர். கடந்த 1999ஆம் ஆண்டிலேயே விசிக தேர்தல் களத்தில் இறங்கியபோது, ‘ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு’ என்ற முழக்கத்தை முதன்முதலில் முன்வைத்ததை அவர் நினைவு கூர்ந்தார்.
தமிழக அரசியல் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாகக் கூட்டணி ஆட்சி அமையவுள்ள சூழலில், தவெகவின் அழைப்பையும், விசிகவின் நீண்ட நாள் கொள்கைக் கனவையும் கணக்கில் கொண்டே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர். மேலும், திமுக கூட்டணி குறித்து நாளை அல்லது நாளை மறுநாளுக்குள் விவாதித்துத் தெரிவிப்பதாக திருமாவளவன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.