தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி? புதிய அமைச்சரவையை தயார் செய்யும் ஸ்டாலின் - பின்னணி என்ன?

2026 தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளதாக கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியான நிலையில், அமைச்சரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் செய்யப்போகும் மாற்றங்கள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 30, 2026, 06:48 PM IST
  • தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன
  • இந்த நிலையில், ஸ்டாலின் புதிய அமைச்சரவைக்கான ஆலோசனை நடத்துவதாக தகவல்
  • செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சராகவும் ஓபிஎஸ் சபாநாயகராகவும் நியமிக்க திட்டம்

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த நிலையில், நேற்று தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் (Exit Poll) வெளியாகின. அதில் பல கணிப்புகள் தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுகவே ஆட்சியமைக்கும் என தெரிவித்துள்ளன. இந்த நிலையில், புதிய அமைச்சரவை குறித்து முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

மீண்டும் திமுக ஆட்சி 

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி முடிவடைந்தது. இந்த சூழலில், நேற்று (ஏப்ரல் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகின. People Pulse, chanakya strategies, Matrize, P-MARQ போன்ற பல கணிப்புகள் திமுக 120 முதல் 145 தொகுதிகள் வரை வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும் என தெரிவித்திருந்தது. இந்த நிலையில்தான், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தனது அமைச்சரவையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வர அவர் திட்டுமிட தொடங்கி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

இந்த மாற்றங்கள் நிர்வாக திறனை மேம்படுத்த செய்யப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இதில் தற்போது அமைச்சரவையில் இல்லாத செந்தில் பாலாஜியை இம்முறை ஆட்சி அமைந்தால் முக்கிய அமைச்சரவை பதவி வழங்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. அதேபோல் ஓ. பன்னிர்செல்வத்தை சபாநாயகராக்க திட்டமிடுவதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. 

அமைச்சரவையில் புது முகங்கள் 

கட்சியின் இளைஞர் அணி மற்றும் புதிய முகங்களுக்கு அமைச்சரவையில் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட உள்ளது. கடந்த காலங்களில் சிறப்பாக செயல்படாத அமைச்சர்களுக்கு பதிலாக, புதிய திறமையான நிர்வாகிகளை கொண்டு வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் கட்சி மேல் இருக்கும் விமர்சனங்களை துடைக்க மூத்த நிர்வாகிகளுக்கும் திறமையான புது முகங்களுக்கும் இடையில் ஒரு சமநிலையை உருவாக்க முதல்வர் விரும்புவதாக கூறப்படுகிறது. 

அதிமுகவில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு பதவி? 

உதாரணமாக டெல்டா பகுதிகளில் கட்சியை வலுப்படுத்திய துரை சந்திரசேகரனுக்கு முக்கிய பொறுப்பு காத்திருக்கிறது. பழனியப்பன், வைத்தியலிங்கம் என அதிமுகவில் இருந்து விலகி ஆதரவு தெரிவிக்கும் முக்கிய தலைவர்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் வழங்கும் வகையில் வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிரது. அதேபோல் நெல்லை சுப்பிரமணியனின் பெயரும் பரிசீலனையில் உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

நிர்வாக சீர்திருத்தம்  

மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் நிலையில், முந்தைய ஆட்சி காலத்தை விட இன்னும் வெளிப்படையாகவும், வேகமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதில் முதல்வர் ஸ்டாலின் உதியாக உள்ளார். இதற்காக துறைகளை மாற்றி அமைப்பது மற்றும் புதிய அமைச்சர்களை நியமிப்பது குறித்த ஆலோசனைகள் அறிவாலய வட்டாரங்களில் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. 

