ஸ்டாலின் கருத்துக்கு மாணிக்கம் தாகூர் பதிலடி... 2006இல் நடந்தது என்ன? திமுக vs காங்கிரஸ்

DMK vs Congress, 2026 Tamil Nadu Assembly Election: 2026ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே மாதத்தில் நடைபெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதை முன்னிட்டு இம்மாத இறுதியிலோ அல்லது மார்ச் மாத தொடக்கத்திலோ தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படலாம்.
தற்போதைய சூழலில் தமிழ்நாட்டில் நான்கு முனை தேர்தலாக உள்ளது. திமுக தலைமையிலான கூட்டணி, அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் நாம் தமிழர் என நான்கு அணிகள் தேர்தல் களத்தில் மோத இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களின் கூட்டணியை இறுதி செய்து வருகின்றனர். கூட்டணி கட்சிகள் உடனான இடையேயான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையையும் திமுக, அதிமுக தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.
DMK vs Congress: திமுக - காங்கிரஸ் இடையேயான மனக்கசப்பு
அந்த வகையில், பலமான கூட்டணியாக கருதப்படும் திமுக கூட்டணியில் திமுக - காங்கிரஸ் இடையே தற்போது விரிசல்கள் அதிகமாக தொடங்கியிருக்கின்றன. கடந்த சில மாதங்களாகவே காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து திமுகவை சீண்டும் விதமான கருத்துகள் தொடர்ந்து வெளிவந்தவண்ணம் இருந்தது. திமுக தரப்பிலும் அதற்கு பதிலடி கொடுக்கப்படுவது, காங்கிரஸ் தரப்பில் மீண்டும் மீண்டும் விமர்சனங்களை முன்வைப்பது என மனக்கசப்புகள் தொடர்ந்தன.
DMK vs Congress: கேள்வி கேட்ட செல்வப்பெருந்தகை
அதுவும் டிசம்பர் மாதமே கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்காக காங்கிரஸ் குழுவை அமைத்துவிட்டது. ஆனால, திமுக நீண்டகாலமாக குழு அமைக்காமல் காலம் தாழ்த்துவந்ததாக காங்கிரஸ் தரப்பில் புகைச்சல் கிளம்பியது. திமுகவுக்கு தொடர்ந்து நட்புக்கரம் நீட்டிவந்த தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூட, டெல்லியில் ராகுல் காந்தி உடனான ஆலோசனைக்கு பிறகு திமுகவை நோக்கி கேள்வி எழுப்பினார்.
DMK vs Congress: அறிவிப்பு வெளியிட்ட திமுக
"வரவிருக்கும் தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்கான குழுவை உடனடியாக திமுக அமைக்க வேண்டும்.திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இதுவரை தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை குழு அமைக்கப்படவில்லை. இதனால் தேர்தல் வேலைகளில் ஈடுபடுவதில் குழப்பம் நிலவுகிறது. விரைவில் பேச்சுவார்த்தை குழு அமைத்து, தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான ஆலோசனைகளை தொடங்க வேண்டும்" என செல்வப்பெருந்தகை பேசியிருந்தார். அவர் பேசிய சில மணிநேரங்களிலேயே குழுவை அமைத்து திமுக அறிவிப்பு வெளியிட்டது. அதில், "பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி முதல் தோழமை கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தொடங்கும்" என அறிவிக்கப்பட்டது.
DMK vs Congress: திமுகவுக்கு அழுத்தம்
காங்கிரஸில் ராகுல் காந்திக்கு நெருக்கமானவராக அறியப்படும் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி, தவெக தலைவர் விஜய்யுடன் தனியே ஆலோசனை மேற்கொண்டது முதன்முதலில் திமுக - காங்கிரஸில் சிறு சலசலப்பை உருவாக்கியது. தொடர்ந்து மாணிக்கம் தாகூர் கூட அவ்வப்போது திமுகவை விமர்சிக்கும் தொனியில் கருத்துகளை பதிவிட்டு வந்தார். இவை அனைத்திற்கும் பின்னணியில் இருப்பது, காங்கிரஸின் ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு என்ற கோரிக்கைதான் என்றும் கூறப்படுகிறது. தவெக தலைவர் விஜய் தங்களுடன் கூட்டணிக்கு வரும் கட்சிகளுக்கு ஆட்சியிலும், அதிகாரத்திலும் பங்கு என அறிவித்தது திமுகவுக்கு மறைமுக அழுத்தத்தை உண்டாக்கியது என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
DMK vs Congress: முணுமுணுக்கும் காங்கிரஸ்
ஆனால், ராகுல் காந்தியுடன் கனிமொழி டெல்லியில் சந்தித்து உரையாடிய போது, ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்கு இல்லை என திமுக தரப்பில் உறுதியாக கூறிவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இதனால், கடந்த முறையை விட தொகுதிகளை சற்று அதிகரித்து வழங்கவும் திமுக ஒப்புக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்கு என்ற கோரிக்கை காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்து கிசுகிசுக்கப்படுகிறதே தவிர, அதிகாரப்பூர்வ கோரிககையாக தலைமையில் இருந்து முன்வைக்கவில்லை. திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் மற்ற கட்சிகளும் கூட அதை வலிமையாக முன்னெடுக்கவில்லை.
DMK vs Congress: கதவை சாத்திய ஸ்டாலின்
அந்த வகையில், சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற 'இந்தியா டுடே' ஊடகம் நடத்திய நிகழ்வு ஒன்றில் பேசிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், "ஆட்சியில் பங்கு எனும் முழக்கம் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒத்துவராது" என தெரிவித்துள்ளார். "ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு என்பது ஒத்துவராது என்பது திமுகவிற்கும் தெரியும், காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் தெரியும். ஆட்சியில் பங்கு என்பது கூட்டணியை பிரிக்க இடையில் உள்ளவர்கள் மேற்கொள்ளும் சதி" என சாடியிருந்தார். இதன்மூலம் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து தொடர்ந்து எழுந்து வரும் ஆட்சியிலும், அதிகாரத்திலும் பங்கு என்ற கோரிக்கையை திமுக அதிகாரப்பூர்வமாகவே மறுத்துவிட்டது என கூறலாம்.
DMK vs Congress: மாணிக்கம் தாகூர் பதிலடி
இந்நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த விருதுநகர் மக்களவை உறுப்பினுர் மாணிக்கம் தாகூர், முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் கருத்து குறித்து பதிவு ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார். அதில், "மக்கள் முடிவு செய்வார்கள். கூட்டணி ஆட்சியா...? அல்லது ஒரு கட்சி ஆட்சியா என்பதை... 2006ஆம் ஆண்டில் மக்கள் தீர்பை செயல்படுத்தாதது நம் (தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி) தவறு" என பதிவிட்டுள்ளார். மாணிக்கம் தாகூர் 2006ஆம் ஆண்டை குறிப்பிட்டுச் சொல்வதன் மூலம் அப்போதே ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்கு என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியை நோக்கி மாணிக்கம் தாகூர் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்.
DMK vs Congress: 2006இல் நடந்தது என்ன?
2006ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுக தலைமையில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி போட்டியிட்டது. அதில் திமுக, காங்கிரஸ், பாமக, சிபிஎம், சிபிஐ கட்சிகள் தனிச் சின்னத்தில் போட்டியிட்டன. மேலும், இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக், புரட்சி பாரதம் கட்சி, பார்வர்ட் பிளாக் (வல்லரசு) உள்ளிட்ட கட்சிகள் உதயசூரியன் சின்னத்திலும் போட்டியிட்டன. திமுக 128 தொகுதிகளிலும், இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் 48 தொகுதிகளிலும், பாமக 31 தொகுதிகளிலும், சிபிஎம் 13 தொகுதிகளிலும், சிபிஐ 10 தொகுதிகளிலும், இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் 2 தொகுதிகளிலும், புரட்சி பாரதம் கட்சி மற்றும் பார்வர்ட் பிளாக் தலா 1 தொகுதியிலும் போட்டியிட்டன. இதில் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னம் 96 இடங்களை கைப்பற்றியது, ஆனால் 118 என்ற மெஜாரிட்டியை எட்டவில்லை.
மறுபுறம் காங்கிரஸ் 34, பாமக 18, சிபிஎம் 9, சிபிஐ 6 என இந்த ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி 163 இடங்களை வென்றன. மறுபுறம், அதிமுக கூட்டணி 69 இடங்களை மட்டுமே வென்றிருந்தன. இதனால், கூட்டணி கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வெளியே இருந்து ஆதரவு தர, கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக ஆட்சி 2006ஆம் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்டது. அப்போது, ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு என்ற கோரிக்கையை காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் முன்வைக்கவில்லை.
DMK vs Congress: பெரிதாகும் விரிசல்...?
மேலும் அப்போது மத்தியில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் இருந்த நிலையில், காங்கிரஸின் மத்திய அமைச்சரவையிலும் திமுக இடம்பெற்றிருந்தது இங்கு கவனிக்கத்தக்கது. தற்போது கூட்டணி ஆட்சியா...? அல்லது ஒரு கட்சி ஆட்சியா என்பதை மக்கள் முடிவு செய்வார்கள் என ஸ்டாலினின் கருத்துக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக மாணிக்கம் தாகூர் பேசியிருப்பது திமுக - காங்கிரஸ் இடையேயான விரிசலை அதிகப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது. எனவே, காங்கிரஸின் டெல்லி தலைமை உடனே உள்ளே புகுந்து கூட்டணியை பலமாக்க வழிவகை செய்யுமா அல்லது தவெக பக்கம் சாயுமா என்பதை பொருத்திருந்து பார்க்கலாம்.
