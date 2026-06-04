/இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து திமுக அவுட்? ஜூன் 8ஆம் தேதி கூட்டத்திற்கு நோ.. ஸ்டாலின் முடிவு!

INDIA Bloc On DMK: தமிழக்ததில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு அரசியல் களம் மொத்தமாக மாறி உள்ளது. தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் நடந்த நிலையில், காட்சி மாற்றமும் அரங்கேறி இருக்கிறது. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களை கைப்பற்றியது. ஆனால், பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் தேவைப்பட்டதை அடுத்து, தவெகவுக்கு காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஎம், ஐயுஎம்எல், விசிக ஆகிய கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்தனர். இதில், 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ், திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்தது.
தவெக கூட்டணி அமைத்ததை அடுத்து, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அமைச்சரவையில் ஒரு இடமும், மாநிலங்களவை எம்.பி தேர்தலுக்கு ஒரு சீட்டை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தவெக வழங்கியது. திமுகவுடன் பல ஆண்டுகள் கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், மொத்தமாக தவெகவுக்கு பக்கம் சாய்ந்தது. இதனால், திமுகவில் உச்சக்கட்ட கடுப்பிற்கே சென்றனர். அதுவும், திமுக தலைமையிடம் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் சென்றுவிட்டதாக திமுக தலைவர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் வெளியேறிய நிலையில், இந்தியா கூட்டணியில் திமுக தொடரமா என்ற கேள்விகள் எழுந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், வரும் ஜூன் 8ஆம் தேதி டெல்லியில் இந்தியா கூட்டணியின் ஆலோசனை கூட்டம் நடக்க உள்ளது. இந்த கூட்டணியில் பங்கேற்க திமுக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அழைப்பு விடுத்தது.
இந்த கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்குமா என்ற கேள்வி இருந்து நிலையில், தற்போது திமுக தலைமையிடம் இருந்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. டெல்லியில் ஜூன் 8ம் தேதி நடக்க உள்ள 'இந்தியா’ கூட்டணியின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க மாட்டோம் என திமுக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் அழைப்பு விடுத்திருந்த நிலையில், அக்கூட்டத்தை திமுக புறக்கணித்துள்ளது.
இதுகுறித்து திமுக தலைமை வெளியிட்ட அறிவிப்பில், டெல்லி “கான்ஸ்டிடியூஷன் கிளப்பில்” வருகின்ற ஜூன் 8-ஆம் தேதி நடைபெறும் “இந்தியா” கூட்டணிக் கட்சிகளின் கூட்டத்திற்கு வருமாறு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைப் பொறுத்தவரை நீட் தேர்வு, தொகுதி மறுசீரமைப்பு, அவசர அவசரமாகத் தேர்தல் நேரத்தில் திணிக்கப்பட்ட SIR, தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கைகள், ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல், வக்பு சட்டம், FCRA சட்டத் திருத்தம் உள்ளிட்ட ஜனநாயகத்திற்கும், மதச்சார்பின்மைக்கும், மாநில உரிமைகளுக்கும் எதிரான அனைத்திற்கும் தொடக்கம் முதலே, முதல் அரசியல் இயக்கமாகத் துணிச்சலுடன் எதிர்த்து நின்றது.
அதற்கான நடவடிக்கைகளை ஜனநாயக ரீதியில் நாடாளுமன்றத்திலும், ஆட்சியில் இருந்த நேரத்தில் சட்டமன்றத்திலும், மக்கள் மன்றத்திலும், உரிய நேரத்தில் நீதிமன்றங்களிலும் எடுத்து வைத்து வாதாடியும், போராடியும் வந்திருக்கிறது. “இந்தியா” கூட்டணி தொடங்கியதிலிருந்து அக்கூட்டணியின் மையச் சக்தியாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இயங்கியது.
திராவிட முன்னேற்றக் கழகத் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள்தான் நாட்டு மக்களுக்கான முக்கியப் பிரச்சினைகளில் முதன்மைக் குரல் எழுப்பி வந்தார். இது இந்தியா கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள கட்சிகளும் அக்கட்சிகளின் தலைவர்களும் நன்கு அறிவார்கள். தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலுக்குப் பின், காங்கிரஸ் கட்சி, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு இழைத்த துரோகத்தினால் மிகுந்த மனக்காயமுற்றிருக்கும் கழகத் தோழர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கின்ற வகையில், வருகின்ற ஜூன் 8-ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெறும் “இந்தியா” கூட்டணிக் கூட்டத்தில், அதாவது காங்கிரஸ் பங்கேற்கும் கூட்டத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் பங்கேற்காது.
இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்காத அதேநேரத்தில் இந்தக் கூட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள மற்ற கட்சிகள் முன்வைக்கும் நாட்டு நலனைப் பாதிக்கும் பிரச்சினைகளில், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்றைக்கும் குரல் கொடுக்கும்” என தெரிவித்தது.