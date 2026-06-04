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இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து திமுக அவுட்? ஜூன் 8ஆம் தேதி கூட்டத்திற்கு நோ.. ஸ்டாலின் முடிவு!

INDIA Bloc On DMK: டெல்லியில் ஜூன்  8ம் தேதி நடக்க உள்ள 'இந்தியா’ கூட்டணியின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க மாட்டோம் என திமுக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.  காங்கிரஸ் அழைப்பு விடுத்திருந்த நிலையில், அக்கூட்டத்தை திமுக புறக்கணித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 04, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:44 PM IST
இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து திமுக அவுட்? ஜூன் 8ஆம் தேதி கூட்டத்திற்கு நோ.. ஸ்டாலின் முடிவு!
Image Credit: INDIA Bloc On DMK

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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