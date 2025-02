உங்கள் கருத்துக்களை எங்கள் மீது திணிக்க முடியாது! எம்பி வில்சன் குற்றசாட்டு!

PM SHRI SCHEME திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ரூ 2,152 கோடியை குஜராத் மற்றும் உத்திர பிரதேச மாநிலத்திற்கு மாற்றியுள்ளதாக ஒன்றிய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அறிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக திமுக எம்பி வில்சன், கடும் கண்டனத்தை ஒன்றிய அரசுக்கு தெரிவித்துள்ளார். தனது X தளத்தில் மத்திய அமைச்சரை கண்டித்தது பதிவிட்டுள்ள எம்பி வில்சன், "தேசிய கல்விக் கொள்கையை (NEP) தமிழ்நாடு ஏற்காததால் PM Shri scheme திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரூ.2,152 கோடியை குஜராத் மற்றும் உ.பி.க்கு திருப்பி விடப்பட்டது குறித்து மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் சமீபத்தில் அளித்த பத்திரிகையாளர் பேட்டி மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. இது, தேசிய கல்விக் கொள்கை என்ற போர்வையில் மத்திய அரசு தனது அரசியல் கருத்துக்கள் மற்றும் சித்தாந்தங்களை தமிழகம் மற்றும் மாணவர்கள் மீது திணிக்கும் முயற்சிகளை நிரூபிக்கிறது.

இது இந்திய அரசியலமைப்பிற்கும் மத்திய அரசின் கொள்கை முடிவுகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை மத்திய கல்வி அமைச்சர் அறியாதது போல் தெரிகிறது. நாங்கள் குழப்பமான மக்கள் என்று அவர் கூறுகிறார். தமிழக மக்கள் நன்கு படித்தவர்கள், திட்டவட்டமானவர்கள் மற்றும் அவர்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் எண்ணங்களில் தெளிவு உடையவர்கள். முதலில் உங்கள் குழப்பத்தை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும். சில முடிவுகளை எங்கள் மீது திணிப்பது உங்கள் அரசாங்கத்தின் புத்திசாலித்தனமான வடிவமைப்பு என்பதை நாங்கள் அனைவரும் புரிந்துகொள்கிறோம். உங்கள் குழப்பங்களை நான் நீக்குகிறேன். பிரிவு 73 இன் கீழ் மத்திய அரசு எடுக்கும் அனைத்து கொள்கை முடிவுகளும் எப்போதும் அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு உட்பட்டவை அல்ல! கொள்கைகள் தன்னிச்சையானவை, கற்பனையானவை, சட்டவிரோதமானவை, பகுத்தறிவற்றவை அல்லது அரசியலமைப்புக்கு முரணானவை மற்றும் மாநிலத்தின் சட்டங்கள், சுயாட்சி மற்றும் கூட்டாட்சியில் தலையிடும்போது, ​​அவை மாநிலத்தை கட்டுப்படுத்தாது. அவர்கள் அதை நீதிமன்றத்தில் எதிர்த்துப் போராடி அதை ரத்து செய்ய வேண்டும்.

மத்திய அரசு திணித்த கொள்கைகளை தமிழக அரசு கண்மூடித்தனமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. மும்மொழி கொள்கை திணிப்பு, 1937 ஆம் ஆண்டு வரை அரசு நிராகரித்த முந்தைய இந்தி திணிப்பை நினைவூட்டுகிறது. திமுக தலைமையிலான இந்தி போராட்டங்கள், 1967 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசை அதிகாரப்பூர்வ மொழிகள் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யத் தூண்டியது, இது இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தை அதிகாரப்பூர்வ மொழிகளாக காலவரையின்றி பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்தது. இது இந்தியக் குடியரசில் தற்போதைய மெய்நிகர் காலவரையற்ற இருமொழி கொள்கையை திறம்பட நிறுவியது. தேசிய கல்விக் கொள்கை (NEP) எவ்வாறு வேறுபட்டதாக இருக்க முடியும்? 1960களில் மத்திய அரசு அளித்த உத்தரவாதங்களை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துவது ஒரு பின்கதவு அணுகுமுறையா?

The recent press interview by the Hon’ble Union Minister for Education @dpradhanbjp regarding Tamil Nadu not adopting the National Education Policy (NEP) and the refusal to release Rs 2,152 crore allocated for Tamil Nadu under the PM Shri scheme, which was diverted to Gujarat and… pic.twitter.com/slltHmfhNz

— P. Wilson (@PWilsonDMK) February 16, 2025