  • கரூர் விவகாரத்தை அரசியலாக்க வேண்டாம்: திருச்சி எம்பி துரை வைகோ

கரூர் விவகாரத்தை அரசியலாக்க வேண்டாம்: திருச்சி எம்பி துரை வைகோ

காவல்துறை சட்டத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை தான் இருக்கிறது. மக்களுக்குத்தான் முழு பொறுப்பு இருக்கிறது: துரை வைகோ

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 16, 2025, 06:31 PM IST
  • கரூர் விவகாரம் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.
  • அதற்கு முன் எதுவும் கூற முடியாது.
  • அது சட்டத்திற்கு புறம்பானது: துரை வைகோ

கரூர் விவகாரத்தை அரசியலாக்க வேண்டாம்: திருச்சி எம்பி துரை வைகோ

இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் 226வது நினைவு நாளை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள கயத்தாரில் அமைந்திருக்கும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் நினைவு மணிமண்டபத்தில் உள்ள அவரது திருவருட்சிலைக்கு மதிமுக சார்பில்  மதிமுக முதன்மை செயலாளரும், திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். 

இதனைத் தொடர்ந்து துரைவைகோ எம்.பி செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், 'கரூர் விவகாரம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது. ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் குழு கண்காணிப்பில் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. அதற்கு முன் எதுவும் கூற முடியாது. அது சட்டத்திற்கு புறம்பானது. உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்குப் பின்னால் தான் எதையும் கூற முடியும்.

விடுதலைச் சிறுத்தைகளின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் ஜாதி வன்மம்  இல்லாத சமூகம்  அமைய வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கூறி வருகிறார் அந்தக் கருத்தில் எங்களுக்கு உடன்பாடு உண்டு 

கரூர் சம்பவத்தை அரசியலாக்க வேண்டாம். இதுபோன்று பல சம்பவங்கள் உயிரிழப்புக்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. 

மக்கள் அதிகமாக கூடும் நிகழ்வுகளை நடத்துபவர்களுக்கு  அதிக பொறுப்பு இருக்கிறது. அதில் கலந்து கொள்ளும் மக்களுக்கும் கடமை இருக்கிறது.

காவல்துறை சட்டத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை தான் இருக்கிறது. மக்களுக்குத்தான் முழு பொறுப்பு இருக்கிறது’ என்று கூறினார்.

மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு டிக்கெட் கிடைக்கலையா... தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு... 5 சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | விண்வெளி ஆய்வுகளில் போட்டியை விட ஒத்துழைப்பின் மூலமே அதிகம் சாதிக்கலாம் - சத்குரு!

