நடிகர்கள் பின்னால் போகாதீங்க.. விழுந்தா யாரும் வரமாட்டாங்க.. ரஜினி வார்னிங்!.. கதறும் விஜய் ரசிகர்கள்

Rajinikanth Latest Speech Today: ரஜினிகாந்த் மற்றும் விஜய் ரசிகர்களுக்கு இடையிலான மோதல் போக்கு தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதப்பொருளாக மாறியுள்ளது. குறிப்பாக, ரஜினிகாந்த் சமீபத்தில் இளைஞர்களுக்கு வழங்கிய அறிவுரை, நடிகர் விஜயை மறைமுகமாகத் தாக்கும் விதமாக இருப்பதாகப் பேசப்படுகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொண்டர்களுக்கு ரஜினி அறிவுரை என்ன?, நடிகர்கள் வாகனத்தை பின்தொடர வேண்டாம் ரஜினி எச்சரிக்கை மற்றும் ரஜினி - கமல் இணையும் புதிய பட அப்டேட் குறித்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் என்ன கூறினார்? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தமிழ் திரையுலகில் 'சூப்பர் ஸ்டார்' பட்டம் தொடர்பாக ரஜினி மற்றும் விஜய் ரசிகர்களிடையே பனிப்போர் நிலவி வருகிறது. 'ஜெயிலர்' இசை வெளியீட்டு விழாவில் ரஜினி கூறிய 'காக்கா - கழுகு' கதை, விஜயைத்தான் குறிப்பதாகக் கருதி விஜய் ரசிகர்கள் ரஜினிக்கு எதிராகக் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தனர். இந்நிலையில் தற்போது அரசியலில் தடம் பதித்துள்ள விஜய்க்கும் ரஜினிக்கும் இடையிலான இந்த வார்த்தைப் போர் அடுத்த கட்டத்திற்குச் சென்றுள்ளது.
விமான நிலையத்தில் ரஜினிகாந்த் இளைஞர்களுக்கு வழங்கிய அறிவுரை
சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரஜினிகாந்த், இளைஞர்களுக்கு சில முக்கியமான அறிவுரைகளை வழங்கினார். அதில் குறிப்பாக, "இளைஞர்கள் படிப்பில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும். படிக்கும் காலத்தில் படிக்காவிட்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் கஷ்டப்பட நேரிடும். நடிகர்களின் வாகனங்களுக்குப் பின்னால் ஆபத்தான முறையில் செல்லாதீர்கள். விழுந்து அடிபட்டால் யாரும் உதவ மாட்டார்கள். அது உங்களுக்குத்தான் பெரும் பாதிப்பு என எச்சரித்ததுடன், மேலும் மது மற்றும் கஞ்சா போன்ற போதைப் பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகாதீர்கள். அத்தகைய நண்பர்களிடம் இருந்து விலகி இருங்கள்" என அறிவுரை வழங்கினார்.
தவெக விஜய்-யை குறிவைக்கிறாரா ரஜினி?
விஜய் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) என்ற கட்சியைத் தொடங்கி தீவிர அரசியலில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அவர் செல்லும் இடமெல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் பைக் மற்றும் கார்களில் அவரது வாகனத்தைத் துரத்திச் செல்வது வழக்கமாக உள்ளது. தஞ்சாவூரில் விஜயைப் பார்க்கச் சென்ற கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. அதேபோல நெல்லை மற்றும் இதர மாவட்டங்களுக்கு விஜய் சென்றபோதும், ரசிகர்கள் மிக ஆபத்தான முறையில் வாகனங்களை ஓட்டிச் சென்றனர்.
இந்தச் சூழலை மனதில் வைத்தே ரஜினி இத்தகைய கருத்தைக் கூறியிருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். தனது ரசிகர்களுக்கு விஜய் எந்தவிதக் கட்டுப்பாடுகளையும் விதிக்காத நிலையில், ரஜினியின் இந்த 'நேரடி அறிவுரை' சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
ரஜினி - கமல் இணையும் புதிய பட அப்டேட்
செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தனது அடுத்தடுத்த படங்கள் குறித்தும் பேசிய ரஜினிகாந்த், ஜெயிலர் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்னும் சில நாட்கள் நீடிக்கும் எனத் தெரிகிறது. மேலும் தனது தன் நண்பர்கள் கமல்ஹாசனுடன் இணைந்து நடிக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பு ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கும் என ரஜினி உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். அத்நேரம் விஜய் நடித்துள்ள ‘ஜனநாயகன்’ படம் குறித்த கேள்விக்கு ரஜினி பதிலளிக்க மறுத்துவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரஜினியின் கருத்து எப்படி பார்க்கப்படுகிறது?
நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது அரசியல் வருகையைத் தவிர்த்தாலும், சமூகப் பொறுப்புடன் இளைஞர்களுக்கு அறிவுரை வழங்குவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார். ஆனால் அது விஜயை நோக்கிய விமர்சனமாகவே விஜய் ரசிகர்களால் பார்க்கப்படுகிறது. எது எப்படியோ, "உயிரை பணயம் வைத்து நடிகர்களைப் பின்தொடர வேண்டாம்" என்ற ரஜினியின் கருத்து ஆரோக்கியமான ஒன்றாகவே நடுநிலையாளர்களால் பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க - ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடிக்க மறுத்த முக்கிய பிரபலம்! காரணத்தை கேட்டு அதிர்ந்த ரசிகர்கள்..
மேலும் படிக்க - அப்செட்டில் விஜய்! 234 இல்ல..233 தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக.. எடப்பாடியால் வந்த பிரச்னை!
மேலும் படிக்க - Lights, Camera, No Action | கட்-அவுட் ஹைப்... களத்தில் கேப் -தவெக-வின் சினிமா ஃபார்முலா தேர்தலுக்கு செட் ஆகுமா?
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. ரஜினிகாந்த் இளைஞர்களுக்கு வழங்கிய முக்கிய அறிவுரை என்ன?
இளைஞர்கள் தங்கள் படிக்கும் காலத்தில் கல்வியில் மட்டுமே முழு கவனத்தையும் செலுத்த வேண்டும் என்றும், மது மற்றும் போதைப் பழக்கமுள்ள நண்பர்களிடமிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என்றும் ரஜினி அறிவுறுத்தினார்.
2. நடிகர்களின் வாகனங்களைப் பின்தொடர்வது குறித்து ரஜினி என்ன கூறினார்?
நடிகர்களின் வாகனங்களுக்குப் பின்னால் ரசிகர்கள் ஆபத்தான முறையில் செல்லக்கூடாது என்று ரஜினி கூறினார். அப்படிச் செல்லும்போது விபத்து ஏற்பட்டு காயம் அடைந்தால், யாரும் உதவ மாட்டார்கள் என்றும், அது அந்த இளைஞரின் வாழ்க்கையையே பாதிக்கும் என்றும் எச்சரித்தார்.
3. ரஜினியின் இந்தப் பேச்சு நடிகர் விஜயை மறைமுகமாகத் தாக்குவதாக ஏன் கருதப்படுகிறது?
விஜய் தற்போது அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், அவர் செல்லும் இடமெல்லாம் ரசிகர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் மிக அருகாமையிலும், ஆபத்தான முறையிலும் பின்தொடர்கிறார்கள். சமீபத்தில் தஞ்சாவூரில் ஒரு மாணவர் இப்படிச் செல்லும்போது விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார். இந்தச் சூழலில் ரஜினி இப்படிப் பேசியிருப்பது விஜயை மறைமுகமாகச் சாடுவதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
4. 'காக்கா - கழுகு' கதைக்கும் விஜய் ரசிகர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்?
'ஜெயிலர்' பட விழாவில் ரஜினி சொன்ன இந்தக் கதை, விஜயை உத்தேசித்துச் சொல்லப்பட்டது என அவரது ரசிகர்கள் கருதினர். கழுகு உயரத்தில் பறக்கும், அதைப் பார்த்து காக்கா பொறாமைப்படும் என்ற தொனியில் ரஜினி பேசியது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.
5. ரஜினியின் அடுத்தடுத்த திரைப்படங்கள் குறித்த தகவல் என்ன?
தற்போது நடித்து வரும் படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்னும் சில நாட்கள் நீடிக்கும் என்றும், கமல்ஹாசனுடன் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கும் என்றும் ரஜினி தெரிவித்துள்ளார்.
6. விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' படம் பற்றி ரஜினி என்ன சொன்னார்?
விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' படம் தொடர்பான கேள்விக்கு ரஜினி பதில் அளிக்க விரும்பவில்லை என்று திட்டவட்டமாகக் கூறிவிட்டார்.
7. இளைஞர்களுக்கான ரஜினியின் உடல்நல ஆலோசனை என்ன?
மது, கஞ்சா போன்ற போதைப் பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி வாழ்க்கையை வீணாக்க வேண்டாம் என்றும், உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்ட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
