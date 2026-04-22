வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லையா? ஓட்டு போட 12 மாற்று ஆவணங்கள் இதோ!

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம் பெற்றிருந்தால், வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாவிட்டாலும், வேறு 12 வகையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாற்று ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை காட்டி நீங்கள் வாக்களிக்க முடியும்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 22, 2026, 08:01 AM IST
Trending Photos

ரேஷன் கார்டு புதிய விண்ணப்பம் நிராகரிப்பா? பொதுமக்களுக்கான முக்கிய தகவல்
camera icon12
Ration Card
ரேஷன் கார்டு புதிய விண்ணப்பம் நிராகரிப்பா? பொதுமக்களுக்கான முக்கிய தகவல்
42 வயதிலும் ஃபிட்டாக இருக்க சிம்பு பின்பற்றும் பிட்னஸ் ரகசியங்கள் இதுதான்!
camera icon6
Simbu
42 வயதிலும் ஃபிட்டாக இருக்க சிம்பு பின்பற்றும் பிட்னஸ் ரகசியங்கள் இதுதான்!
சம்மர் லீவ்வில் கூலாக டூர் போக... இந்த 5 சுற்றுலா தலங்கள் பெஸ்ட் சாய்ஸ்!
camera icon7
Tourist Places
சம்மர் லீவ்வில் கூலாக டூர் போக... இந்த 5 சுற்றுலா தலங்கள் பெஸ்ட் சாய்ஸ்!
8வது ஊதியக்குழு: குடும்ப அலகில் மாற்றம், அட்டகாசமாக உயரப்போகும் சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: குடும்ப அலகில் மாற்றம், அட்டகாசமாக உயரப்போகும் சம்பளம்
தமிழகத்தின் 17வது சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் நாளை ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது. தேர்தலுக்கு இன்னும் 1 நாளே உள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் பிரசாரம் நேற்றுடன் முடிவடைந்துள்ளது. அதே நேரத்தில், வாக்களிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய கடமையான வாக்களிப்பதற்கு, ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வாக்காளர் அடையாள அட்டை என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்று. ஆனால், பலருக்கும் வாக்காளர் அட்டை தொலைந்து போயிருக்கலாம் அல்லது புதிய அட்டை இன்னும் கைக்கு வராமல் இருக்கலாம். வாக்காளர் அட்டை இல்லையே, நம்மால் ஓட்டு போட முடியுமா? என்ற கவலை பலருக்கும் இருக்கும். இந்த கவலையை போக்கும் வகையில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம் பெற்றிருந்தால், வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாவிட்டாலும், வேறு 12 வகையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாற்று ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை காட்டி நீங்கள் வாக்களிக்க முடியும்.

ஓட்டு போட அனுமதிக்கப்படும் 12 மாற்று ஆவணங்கள்

வாக்குச்சாவடிக்கு செல்லும்போது, கீழே குறிப்பிட்டுள்ள 12 ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் அசல் ஆவணத்தை எடுத்து சென்று உங்களது அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளலாம். ஜெராக்ஸ் அல்லது நகல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது.

ஆதார் அட்டை

வாக்காளர் அட்டைக்கு மாற்றாக மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்துவது ஆதார் அட்டையை தான். இது அடையாளத்தை உறுதி செய்ய எளிமையான ஆவணமாகும். 

பான் கார்டு

வருமான வரித்துறையால் வழங்கப்படும் நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை உங்கள் புகைப்படத்துடன் இருப்பதால், இதையும் மாற்று ஆவணமாக பயன்படுத்தலாம்.

ஓட்டுநர் உரிமம்

போக்குவரத்துததுறையால் வழங்கப்பட்ட ஒரிஜினல் ஓட்டுநர் உரிமத்தை காட்டியும் நீங்கள் வாக்களிக்க முடியும்.

இந்திய கடவுச்சீட்டு

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் அல்லது அடையாள அட்டைகளில் எழுத்துப்பிழை உள்ளவர்களுக்கு இந்திய பாஸ்போர்ட் ஒரு சிறந்த மாற்று ஆவணமாகும்.

வங்கி/அஞ்சலக கணக்கு புத்தகம்

புகைப்படத்துடன் கூடிய வங்கி அல்லது தபால் நிலைய சேமிப்பு கணக்கு புத்தகத்தை அடையாள ஆவணமாகக் காட்டி வாக்களிக்கலாம்.

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்புத் திட்ட அட்டை

கிராமப்புறங்களில் உள்ள வாக்காளர்கள், தங்களது 100 நாள் வேலைத்திட்ட அடையாள அட்டையை பயன்படுத்தி ஓட்டு போடலாம்.

மருத்துவ காப்பீட்டு அட்டை

தொழிலாளர் நல அமைச்சக திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் கார்டு அல்லது ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவக் காப்பீட்டு அட்டையும் வாக்குச்சாவடியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

ஓய்வூதிய ஆவணம்

மூத்த குடிமக்கள் தங்களது புகைப்படத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணத்தை காட்டி வாக்களிக்க முடியும். 

அரசு பணி அடையாள அட்டை

மத்திய அல்லது மாநில அரசுகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட பொது நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், தங்களது புகைப்படத்துடன் கூடிய அலுவலக அடையாள அட்டையை பயன்படுத்தலாம்.

திறன் அட்டை

தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டின் கீழ் இந்திய தலைமை பதிவாளரால் வழங்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் அட்டையையும் பயன்படுத்தலாம்.

எம்.பி / எம்.எல்.ஏ அடையாள அட்டை

நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற மற்றும் சட்டமேலவை உறுப்பினர்களுக்கு அரசு வழங்கியுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அடையாள அட்டையும் வாக்களிக்க செல்லும் ஆவணமாகும். 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை 

சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகத்தால் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தனித்துவமான அடையாள அட்டை வாக்குச்சாவடிகளில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருப்பது கட்டாயம்!

மேற்கண்ட 12 ஆவணங்களில் ஒன்றை நீங்கள் கையில் வைத்திருந்தாலும், வாக்குச்சாவடியில் உள்ள வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் கட்டாயம் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும். பட்டியலில் பெயர் இல்லையென்றால், எந்த அடையாள அட்டையை காட்டினாலும் வாக்களிக்க முடியாது என்பதை தேர்தல் ஆணையம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. எனவே, தேர்தல் நாளுக்கு முன்பாகவே உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ளதா என்பதை இணையதளம் மூலமாக சரிபார்த்து கொள்ளுங்கள். நாளை ஏப்ரல் 23 அன்று எந்தவித தடங்கலும் இன்றி உங்கள் ஜனநாயகக் கடமையை நிறைவேற்றுங்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. தன்னிடம் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லையென்றால் ஓட்டுப் போட முடியுமா?  

ஆம், கட்டாயம் ஓட்டுப் போட முடியும். உங்கள் பெயர் உங்கள் பகுதிக்கான வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றிருந்தால் போதும். வாக்காளர் அட்டைக்கு பதிலாக தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்துள்ள 12 மாற்று அடையாள ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைக் காண்பித்து நீங்கள் வாக்களிக்கலாம். 

2. வாக்காளர் அட்டைக்கு மாற்றாக ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தலாமா?  

தாராளமாகப் பயன்படுத்தலாம். தேர்தல் ஆணையம் அனுமதித்துள்ள 12 மாற்று ஆவணங்களில் ஆதார் அட்டையும் ஒன்றாகும். இதை வாக்குச்சாவடியில் காட்டி உங்கள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். 

3. ஜெராக்ஸ் காப்பிகளை அடையாள ஆவணமாக காட்டலாமா?  

கூடாது. நீங்கள் எந்த மாற்று ஆவணத்தைக் கொண்டு சென்றாலும், அதன் அசல் ஆவணத்தை மட்டுமே வாக்குச்சாவடி அதிகாரிகள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள்.

மேலும் படிக்க | ஆர்டிஇ : தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய உத்தரவு

மேலும் படிக்க | RTE 2026 : தனியார் பள்ளிகளில் 25% இலவச மாணவர் சேர்க்கை - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

