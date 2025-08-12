English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சொந்தமாக நிலம் இருக்கிறதா? இந்த விஷயங்களை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க!

பத்திர பதிவு என்பது பரிவர்த்தனையை உறுதி செய்தாலும், பட்டா தான் ஒரு நிலத்தின் மீதான உரிமையை நிரூபிக்கும் முதன்மையான அரசு ஆவணமாகும். வங்கி கடன் பெறுவது முதல், சொத்து வரி செலுத்துவது வரை அனைத்திற்கும் பட்டா அவசியமானதாகும்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 12, 2025, 07:44 AM IST
  • பத்திரம், பட்டாவில் அளவு வேறுபாடா?
  • நிலத்தை சரியாக அளப்பது எப்படி?
  • கட்டாயம் அறிய வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள்!

Trending Photos

முதியோர் ஓய்வூதியம், மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற இதுவே நல்ல சான்ஸ் - அமைச்சரின் அப்டேட்
camera icon9
pension
முதியோர் ஓய்வூதியம், மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற இதுவே நல்ல சான்ஸ் - அமைச்சரின் அப்டேட்
ஆஃபீஸ் லைப் மனசை பாதிக்குதா? மாற்றம் உங்கள் கையில்! மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
camera icon7
ஆஃபீஸ் லைப் மனசை பாதிக்குதா? மாற்றம் உங்கள் கையில்! மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
ஆடி 26 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆடி 26 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ஆடி 27 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆடி 27 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சொந்தமாக நிலம் இருக்கிறதா? இந்த விஷயங்களை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க!

சொத்து வாங்குவதிலும், விற்பதிலும் பத்திர பதிவு ஒரு முக்கிய அங்கம் என்றாலும், பட்டா மற்றும் பத்திரத்தில் உள்ள நில அளவுகளில் ஏற்படும் வேறுபாடுகள், பல சமயங்களில் பெரும் குழப்பங்களுக்கும், சட்ட சிக்கல்களுக்கும் வழிவகுக்கின்றன. பத்திரத்தில் ஒரு அளவும், பட்டாவில் ஒரு அளவும் இருப்பது பொதுவான பிரச்சினையாக உள்ளது. இந்த வேறுபாடுகளுக்கான காரணங்களையும், அதை சரி செய்வதற்கான வழிகளையும், நிலத்தை அளக்க பயன்படும் பல்வேறு அலகுகளையும் ஒவ்வொரு நில உரிமையாளரும் கட்டாயம் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். சட்டப்படி, பத்திர பதிவு என்பது பரிவர்த்தனையை உறுதி செய்தாலும், பட்டா தான் ஒரு நிலத்தின் மீதான உரிமையை நிரூபிக்கும் முதன்மையான அரசு ஆவணமாகும். வங்கி கடன் பெறுவது முதல், சொத்து வரி செலுத்துவது வரை அனைத்திற்கும் பட்டா அவசியமானதாகும்.

மேலும் படிக்க: தமிழை வளர்க்க திமுக அரசிடம் பணமில்லையா? மனமில்லையா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி

பத்திரம் vs பட்டா: எது முக்கியம்?

ஒரு சொத்தை வாங்கும் போது, விற்பனை பத்திரம் (Sale Deed) மற்றும் பட்டா (Patta) ஆகிய இரண்டும் மிக முக்கியமான ஆவணங்கள் ஆகும். விற்பனை பத்திரம் (Sale Deed) ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்து, ஒரு நபரிடமிருந்து மற்றொரு நபருக்கு விற்கப்பட்டதற்கான சட்டப்பூர்வ ஒப்பந்த ஆவணமாகும். இதில் சொத்தின் அளவு, விலை, மற்றும் பரிவர்த்தனை தொடர்பான விவரங்கள் இருக்கும். பட்டா என்பது மாநில அரசின் வருவாய் துறையால் வழங்கப்படும் ஒரு உரிமை ஆவணமாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட நிலத்தின் உரிமையாளர் யார், நிலத்தின் சர்வே எண், அதன் வகைப்பாடு நஞ்சை/புஞ்சை மற்றும் அரசின் பதிவேடுகளின்படி அதன் சரியான பரப்பு எவ்வளவு என்பதை பட்டா சான்றளிக்கிறது.

அளவுகளில் முரண்பாடு ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது?

பட்டா மற்றும் பத்திரத்தில் உள்ள நிலத்தின் பரப்பளவு வேறுபடும்போது, கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றி அதை சரிசெய்யலாம்:

  • நிலத்தை அளவை செய்தல்: முதலில், ஒரு உரிமம் பெற்ற நில அளவையரை (Surveyor) கொண்டு, உங்கள் நிலத்தின் உண்மையான பரப்பளவை களத்தில் அளக்க வேண்டும்.
  • அரசு ஆவணங்களுடன் ஒப்பிடுதல்: களத்தில் அளந்த அளவை, கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் (VAO) உள்ள புலப்பட வரைபடத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். FMB என்பது ஒரு நிலத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வரைபடமாகும்.
  • பட்டாவில் திருத்தம்: ஒருவேளை உங்கள் பத்திரத்தில் உள்ள அளவு சரியாக இருந்து, பட்டாவில் மட்டும் குறைவாகக் காட்டப்பட்டிருந்தால், உரிய ஆவணங்களுடன் வட்டாட்சியர் (Taluk) அலுவலகத்திலோ அல்லது தமிழக அரசின் இ-சேவை (e-Services) இணையதளம் மூலமாகவோ பட்டா திருத்தத்திற்கு (Patta Correction) விண்ணப்பிக்கலாம்.
  • பத்திரத்தில் திருத்தம்: பத்திரத்தில் அளவு தவறாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால், அதை சரிசெய்வது சற்று சிக்கலானது. விற்பவர் மற்றும் வாங்குபவர் ஆகிய இருவரின் சம்மதத்துடன், "பிழைத்திருத்த பத்திரம்" (Rectification Deed) ஒன்றை சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். பொதுவாக, அரசு ஆவணமான பட்டா மற்றும் FMBல் உள்ள அளவே இறுதியானதாக கருதப்படுகிறது.

நிலத்தை அளக்க பயன்படும் முக்கிய அலகுகள்

தமிழ்நாட்டில் நிலத்தை அளக்க பலவிதமான அலகுகள் புழக்கத்தில் உள்ளன. எனவே, சொத்து வாங்குவதற்கு முன் அதன் பட்டா, பத்திரம் மற்றும் மூல பத்திரங்களை முழுமையாக சரிபார்த்து, நிலத்தின் அளவையும் உறுதி செய்துகொள்வது, எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய தேவையற்ற சட்ட சிக்கல்களை தவிர்க்கும்.

மேலும் படிக்க: தம்பி விஜய் வாயை திறந்துவிட்டாரா...? ராகுலுக்கு சப்போர்ட் - கிண்டலடித்த தமிழிசை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Own LandLand DocumentsPattaTN Govtregistration

Trending News