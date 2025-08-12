சொந்தமாக நிலம் இருக்கிறதா? இந்த விஷயங்களை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க!

சொத்து வாங்குவதிலும், விற்பதிலும் பத்திர பதிவு ஒரு முக்கிய அங்கம் என்றாலும், பட்டா மற்றும் பத்திரத்தில் உள்ள நில அளவுகளில் ஏற்படும் வேறுபாடுகள், பல சமயங்களில் பெரும் குழப்பங்களுக்கும், சட்ட சிக்கல்களுக்கும் வழிவகுக்கின்றன. பத்திரத்தில் ஒரு அளவும், பட்டாவில் ஒரு அளவும் இருப்பது பொதுவான பிரச்சினையாக உள்ளது. இந்த வேறுபாடுகளுக்கான காரணங்களையும், அதை சரி செய்வதற்கான வழிகளையும், நிலத்தை அளக்க பயன்படும் பல்வேறு அலகுகளையும் ஒவ்வொரு நில உரிமையாளரும் கட்டாயம் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். சட்டப்படி, பத்திர பதிவு என்பது பரிவர்த்தனையை உறுதி செய்தாலும், பட்டா தான் ஒரு நிலத்தின் மீதான உரிமையை நிரூபிக்கும் முதன்மையான அரசு ஆவணமாகும். வங்கி கடன் பெறுவது முதல், சொத்து வரி செலுத்துவது வரை அனைத்திற்கும் பட்டா அவசியமானதாகும்.
பத்திரம் vs பட்டா: எது முக்கியம்?
ஒரு சொத்தை வாங்கும் போது, விற்பனை பத்திரம் (Sale Deed) மற்றும் பட்டா (Patta) ஆகிய இரண்டும் மிக முக்கியமான ஆவணங்கள் ஆகும். விற்பனை பத்திரம் (Sale Deed) ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்து, ஒரு நபரிடமிருந்து மற்றொரு நபருக்கு விற்கப்பட்டதற்கான சட்டப்பூர்வ ஒப்பந்த ஆவணமாகும். இதில் சொத்தின் அளவு, விலை, மற்றும் பரிவர்த்தனை தொடர்பான விவரங்கள் இருக்கும். பட்டா என்பது மாநில அரசின் வருவாய் துறையால் வழங்கப்படும் ஒரு உரிமை ஆவணமாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட நிலத்தின் உரிமையாளர் யார், நிலத்தின் சர்வே எண், அதன் வகைப்பாடு நஞ்சை/புஞ்சை மற்றும் அரசின் பதிவேடுகளின்படி அதன் சரியான பரப்பு எவ்வளவு என்பதை பட்டா சான்றளிக்கிறது.
அளவுகளில் முரண்பாடு ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது?
பட்டா மற்றும் பத்திரத்தில் உள்ள நிலத்தின் பரப்பளவு வேறுபடும்போது, கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றி அதை சரிசெய்யலாம்:
- நிலத்தை அளவை செய்தல்: முதலில், ஒரு உரிமம் பெற்ற நில அளவையரை (Surveyor) கொண்டு, உங்கள் நிலத்தின் உண்மையான பரப்பளவை களத்தில் அளக்க வேண்டும்.
- அரசு ஆவணங்களுடன் ஒப்பிடுதல்: களத்தில் அளந்த அளவை, கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் (VAO) உள்ள புலப்பட வரைபடத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். FMB என்பது ஒரு நிலத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வரைபடமாகும்.
- பட்டாவில் திருத்தம்: ஒருவேளை உங்கள் பத்திரத்தில் உள்ள அளவு சரியாக இருந்து, பட்டாவில் மட்டும் குறைவாகக் காட்டப்பட்டிருந்தால், உரிய ஆவணங்களுடன் வட்டாட்சியர் (Taluk) அலுவலகத்திலோ அல்லது தமிழக அரசின் இ-சேவை (e-Services) இணையதளம் மூலமாகவோ பட்டா திருத்தத்திற்கு (Patta Correction) விண்ணப்பிக்கலாம்.
- பத்திரத்தில் திருத்தம்: பத்திரத்தில் அளவு தவறாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால், அதை சரிசெய்வது சற்று சிக்கலானது. விற்பவர் மற்றும் வாங்குபவர் ஆகிய இருவரின் சம்மதத்துடன், "பிழைத்திருத்த பத்திரம்" (Rectification Deed) ஒன்றை சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். பொதுவாக, அரசு ஆவணமான பட்டா மற்றும் FMBல் உள்ள அளவே இறுதியானதாக கருதப்படுகிறது.
நிலத்தை அளக்க பயன்படும் முக்கிய அலகுகள்
தமிழ்நாட்டில் நிலத்தை அளக்க பலவிதமான அலகுகள் புழக்கத்தில் உள்ளன. எனவே, சொத்து வாங்குவதற்கு முன் அதன் பட்டா, பத்திரம் மற்றும் மூல பத்திரங்களை முழுமையாக சரிபார்த்து, நிலத்தின் அளவையும் உறுதி செய்துகொள்வது, எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய தேவையற்ற சட்ட சிக்கல்களை தவிர்க்கும்.
