ஒரு எம்எல்ஏ-விற்கு கிடைக்கும் மாத சம்பளம், சலுகைகள் என்ன தெரியுமா?

தற்போது தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பணிகள் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. பல சிட்டிங் எம்எல்ஏ-க்கள் மீண்டும் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்புகளை பெற்றுள்ளனர். ஒரு சிலருக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டுள்ளன. மீண்டும் எப்படியாவது எம்எல்ஏ ஆகிவிட வேண்டும் என்று பலரும் பல்வேறு விஷயங்களை செய்து வருகின்றனர். தங்களின் பிரச்சினைகளை சரிசெய்ய தொகுதி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்பப்படுபவரே எம்எல்ஏ ஆவார். இந்த மூன்றெழுத்திற்கு பின்னால் மிகப்பெரிய அதிகாரமும் இருக்கிறது. ஒரு எம்எல்ஏ-வால் என்னென்ன செய்ய முடியும் என்று பொதுமக்களுக்கு தெரிந்திருந்தாலும், அவர்களுக்கு கிடைக்கும் சலுகைகள், மாத ஊதியம் மற்றும் பிற வசதிகள் குறித்து பெரிதாக தெரிவதில்லை. ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரின் சலுகைகள் குறித்து தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மாத சம்பளம் மற்றும் அடிப்படை ஊதியம்
ஒரு எம்எல்ஏ-வின் சம்பளம் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் மாறுபடும். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை எம்எல்ஏ-க்களுக்கு கூடுதலாகவே சம்பளம் கொடுக்கப்படுகிறது. அடிப்படை சம்பளத்துடன் பல்வேறு படிகளும் உள்ளன. தற்போது ஒரு எம்எல்ஏ-விற்கான அடிப்படை ஊதியம் ரூபாய் 30,000 ஆகும். இதனுடன் ஈட்டுப்படியாக ரூபாய் 10,000, தொலைபேசி படியாக ரூபாய் 7,500, அஞ்சல் படியாக ரூபாய் 2,500, தொகுதி படியாக ரூபாய் 25,000 வழங்கப்படுகிறது. மேலும் வாகன பராமரிப்பு மற்றும் எரிபொருள் செலவுக்காக மாதம் 25 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. மொத்தமாக பார்த்தால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு எம்எல்ஏ-வுக்கு மாதம் 1 லட்சத்து 5 ஆயிரம் ரூபாய் (1,05,000) சம்பளமாக கிடைக்கிறது. இதுபோக ஒவ்வொரு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெறும்போதும் அதில் கலந்துகொள்வதற்காக தினசரி படியும் வழங்கப்படுகிறது.
பயண செலவுகள்
எம்எல்ஏ-க்கள் மக்களை சந்திப்பதற்காக தொடர்ந்து பயணங்களை மேற்கொண்டு இருப்பார்கள். இதற்காக அரசு சிறப்பு சலுகைகளையும் வழங்குகிறது. அதன்படி, ஒரு எம்எல்ஏ தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்தவொரு அரசு பேருந்துகளிலும் இலவசமாக பயணம் செய்து கொள்ளலாம். இதற்காக அவர்களுக்கு சிறப்பு அடையாள அட்டை வழங்கப்படும். அதே போல ரயில்களிலும் 2 டயர் ஏசியில் இலவசமாக பயணம் செய்து கொள்ள முடியும். இதற்கான கட்டணத்தை மாநில அரசே ஏற்கும். அதேபோல எம்எல்ஏ-க்களின் வாகனங்களுக்கு சுங்கச்சாவடி கட்டணங்களில் இருந்தும் விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
மருத்துவ வசதிகள்
எம்எல்ஏ-க்களுக்கும் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சைகள் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன. அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் மருத்துவமனைகளில் எந்தவித கட்டணமுமின்றி இலவச சிகிச்சைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இதன் முழு செலவையும் அரசே ஏற்கிறது. வெளியூர்களில் இருக்கும் எம்எல்ஏ-க்கள் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரின்போதோ அல்லது அரசு பணிகளுக்காகவோ சென்னைக்கு வரும்போது, அவர்கள் தங்குவதற்கு எம்எல்ஏ விடுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கு அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி
ஒவ்வொரு எம்எல்ஏ-வுக்கும் தனிப்பட்ட அதிகாரங்களை தாண்டி தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியும் வழங்கப்படுகிறது. தங்கள் தொகுதியில் உள்ள அடிப்படை வசதிகள், சாலை வசதிகள், பள்ளிக் கட்டடங்கள், குடிநீர் வசதிகள் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ள ஒவ்வொரு ஆண்டும் தலா 3 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுகிறது. இந்த நிதியின் மூலம் தங்கள் தொகுதியில் உள்ள மக்களின் குறைகளைத் தீர்த்து வைக்க முடியும்.
ஓய்வூதியம்
ஒருவர் ஒருமுறை எம்எல்ஏ-வாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலே, அவருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் அரசால் வழங்கப்படும். ஒரு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூபாய் 25,000 ஓய்வூதியமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சட்டமன்ற உறுப்பினர் காலமான பிறகும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இந்த ஓய்வூதியம் சென்று சேரும். அதேபோல முன்னாள் எம்எல்ஏ-க்களுக்கும் அரசு பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணம் செய்யும் சலுகையும் உள்ளது.
சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவி என்பது வெறுமனே அதிகாரம் மற்றும் சலுகைகளை அனுபவிப்பதற்கானது மட்டுமல்ல; அது மாபெரும் பொறுப்பாகும். ஒரு எம்எல்ஏ தனது சொந்த செலவுகளை பற்றியோ, குடும்ப பொருளாதாரத்தை பற்றியோ கவலைப்படாமல், முழுநேரமாக மக்கள் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்திற்காகவே இத்தனை சலுகைகளும், படிகளும், வசதிகளும் அரசால் செய்து தரப்படுகின்றன. பொதுமக்களின் வரிப்பணத்தில் இருந்து வழங்கப்படும் இந்த சலுகைகளை பெறும் ஒவ்வொரு மக்கள் பிரதிநிதியும், அதற்கு உண்மையாக இருந்து, தங்களை தேர்ந்தெடுத்த மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தப் பாடுபட வேண்டும் என்பதே ஒட்டுமொத்த ஜனநாயகத்தின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
