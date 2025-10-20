English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தீபாவளிக்கு மட்டும் பட்டாசு வெடிப்பது ஏன் தெரியுமா? இப்படி ஒரு காரணம் இருக்கிறதா?

தீபாவளிக்கு மட்டும் பட்டாசு வெடிப்பது ஏன் தெரியுமா? இப்படி ஒரு காரணம் இருக்கிறதா?

தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிப்பதன் பின்னால் வெறும் கொண்டாட்டம் மட்டுமின்றி, ஆழமான ஆன்மீக, வரலாற்று மற்றும் தத்துவார்த்த காரணங்களும் அடங்கியுள்ளன என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 20, 2025, 11:31 AM IST
தீபாவளிக்கு மட்டும் பட்டாசு வெடிப்பது ஏன் தெரியுமா? இப்படி ஒரு காரணம் இருக்கிறதா?

ஒளி திருநாளாம் தீபாவளி என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது வண்ணமயமான விளக்குகளும், காதை கிழிக்கும் பட்டாசு சத்தங்களும்தான். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் ஒன்றுகூடி, பட்டாசுகளை வெடித்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் இந்த வழக்கம், பல நூற்றாண்டுகளாக நமது கலாச்சாரத்தின் ஒரு அங்கமாக இருந்து வருகிறது. ஆனால், தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிப்பதன் பின்னால் வெறும் கொண்டாட்டம் மட்டுமின்றி, ஆழமான ஆன்மீக, வரலாற்று மற்றும் தத்துவார்த்த காரணங்களும் அடங்கியுள்ளன என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | தீபாவளி புத்தாடைகள் வாங்க மதுரை விளக்குத்தூண் பகுதியில் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம்; ஸ்தம்பித்த மாநகரம்

தீமையை அழித்ததன் கொண்டாட்டம்

தீபாவளி பட்டாசு வழக்கத்தின் ஆணிவேராக இருப்பது, தீமையின் மீதான நன்மையின் வெற்றியை கொண்டாடுவதே ஆகும். புராணங்களின்படி, நரகாசுரன் என்ற அரக்கனை பகவான் கிருஷ்ணர் வதம் செய்த தினமே தீபாவளியாக கொண்டாடப்படுகிறது. நரகாசுரன், தனது இறுதி காலத்தில், தான் செய்த தவறுகளை உணர்ந்து, தனது மரணத்தை மக்கள் இருளாக கருதாமல், ஒளியேற்றி கொண்டாட வேண்டும் என்று வரம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. அந்த வெற்றியின் அடையாளமாகவும், இருள் நீங்கி ஒளி பிறந்ததைக் குறிக்கவும் பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாடப்படுகின்றன.

இதேபோல், இராவணனை வென்று, 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் முடித்து ராமர், சீதை மற்றும் லட்சுமணனுடன் அயோத்திக்கு திரும்பியதை மக்கள் விளக்கேற்றியும், பட்டாசுகளை வெடித்தும் கொண்டாடியதாகவும் ஒரு நம்பிக்கை வட இந்தியாவில் நிலவுகிறது. ஆக, தீமையின் அழிவையும், நன்மையின் வருகையையும் உரக்க சொல்லும் ஒரு நிகழ்வாகவே பட்டாசு வெடிக்கும் வழக்கம் பார்க்கப்படுகிறது.

ஆன்மீக மற்றும் தத்துவார்த்த அர்த்தங்கள்

பட்டாசு வெடிப்பது என்பது வெளிப்புற கொண்டாட்டம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு ஆழமான ஆன்மீக செயலாகும். பட்டாசுகளில் இருந்து வெளிவரும் பலத்த ஓசையும், பிரகாசமான ஒளியும், தீய சக்திகளையும், எதிர்மறை ஆற்றல்களையும் விரட்டியடிக்கும் என்ற நம்பிக்கை மக்களிடையே உள்ளது. மனிதனுக்குள் இருக்கும் காமம், கோபம், பேராசை, கர்வம் போன்ற தீய குணங்களை அழிப்பதன் அடையாளமாகவே பட்டாசு வெடிக்கும் வழக்கம் பார்க்கப்படுகிறது. பட்டாசு வெடிக்கும்போது, நம்முள் இருக்கும் இந்த எதிர்மறை எண்ணங்களும் அழிந்து, மனம் தூய்மை பெறுவதாக ஒரு தத்துவார்த்த விளக்கம் கூறப்படுகிறது. பூமியில் தர்மம் வென்றதையும், மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதையும் விண்ணுலகில் உள்ள தேவர்களுக்கு தெரிவிக்கும் ஒரு பட்டாசு வெடிப்பது கருதப்படுகிறது.

நவீன காலமும், புதிய விவாதங்களும்

பாரம்பரியமாக தொடரும் இந்த வழக்கத்திற்கு, நவீன காலத்தில் சில எதிர்ப்புகளும் விவாதங்களும் எழுந்துள்ளன. பட்டாசுகளால் ஏற்படும் ஒலி மற்றும் காற்று மாசுபாடு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் உடல்நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிப்பதாக கூறி, பலரும் இதற்கு மாற்று வழிகளை கோருகின்றனர். இதன் காரணமாக, உச்ச நீதிமன்றமும், அரசுகளும் பட்டாசு வெடிப்பதற்கு நேரக் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன. எனவே, தீபாவளி என்பது வெறும் பட்டாசு வெடிக்கும் பண்டிகை மட்டுமல்ல. அது அறியாமை என்ற இருளை அகற்றி, ஞானம் என்ற ஒளியை ஏற்றுவதையும், நம்முள் இருக்கும் தீய எண்ணங்களை அழித்து, நல்ல குணங்களை வளர்த்து கொள்வதையும் குறிக்கும் ஒரு உன்னத திருநாள். நமது பாரம்பரியத்தை கொண்டாடும் அதே வேளையில், சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு ஏற்படாதவாறு பாதுகாப்பான முறையில் கொண்டாடுவது ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும்.

மேலும் படிக்க | தேனியில் வெள்ளப்பெருக்கு... இதற்கு திமுகவே காரணம் - நயினார் நாகேந்திரன் சொல்வது என்ன?

