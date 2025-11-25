English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சொந்தமாக நிலம் இருக்கிறதா? தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு!

சொந்தமாக நிலம் இருக்கிறதா? தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு!

Land Registration: நிலம் மற்றும் பத்திரப்பதிவு குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 25, 2025, 01:21 PM IST
  • நிலம் வாங்க அரசு அலுவலகம் போறீங்களா?
  • தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!
  • கூடுதல் டோக்கன் விநியோகம்.

சொந்தமாக நிலம் இருக்கிறதா? தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு!

கார்த்திகை மாதம் பிறந்துவிட்டாலே சுபகாரியங்கள் களைகட்டும். அந்த வகையில், சுபமுகூர்த்த நாட்களில் பத்திர பதிவு செய்ய மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுவது வழக்கம். பொதுமக்களின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு, நவம்பர் 27-ம் தேதிக்கான முன்பதிவு டோக்கன்களின் எண்ணிக்கையை அதிரடியாக உயர்த்தி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழர்களின் நம்பிக்கையில் நிலம் மற்றும் தங்கம் ஆகிய இரண்டிலும் செய்யும் முதலீடு எப்போதும் வீண் போகாது என்பார்கள். குறிப்பாக, சொந்த வீடு அல்லது நிலம் வாங்குவது என்பது பலருக்கும் வாழ்நாள் கனவு. அவ்வாறு வாங்கும் சொத்துகளை பத்திர பதிவு செய்யும்போது, பெரும்பாலானோர் நல்ல நாள், பெரிய முகூர்த்த நாள் பார்த்து\ செய்வதையே விரும்புகிறார்கள். 

மேலும் படிக்க: டாஸ்மாக் : இன்று முதல் முக்கிய மாற்றம்! பாட்டிலை கொடுத்தால் 10 ரூபாய்

சுபமுகூர்த்த நாட்கள்

இதன் காரணமாக, சுபமுகூர்த்த நாட்களில் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் கூட்டம் நிரம்பி வழியும். பலருக்கு பதிவு செய்ய டோக்கன் கிடைக்காமல் ஏமாற்றம் அடைவதும் உண்டு. இந்த சிரமத்தை போக்கும் வகையில், பதிவுத்துறை தலைவர் ஒரு மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். கார்த்திகை மாதத்தின் முக்கிய சுபமுகூர்த்த நாளான நவம்பர் 27-ம் தேதி (வியாழக்கிழமை), பொதுமக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, கூடுதல் டோக்கன்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. வழக்கமாக வழங்கப்படும் டோக்கன்களின் எண்ணிக்கையை விட, அன்றைய தினம் கணிசமான அளவில் கூடுதல் டோக்கன்கள் வழங்கப்படவுள்ளன. அதன் விவரம் பின்வருமாறு:

  • ஒரு சார்பதிவாளர் உள்ள அலுவலகங்கள்: வழக்கமாக ஒரு நாளைக்கு 100 டோக்கன்கள் வழங்கப்படும். ஆனால், நவம்பர் 27-ம் தேதி மட்டும் இது 150 டோக்கன்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • இரண்டு சார்பதிவாளர்கள் உள்ள அலுவலகங்கள்: இங்கு வழக்கமாக 200 டோக்கன்கள் வழங்கப்படும். அன்றைய தினம் இது 300 டோக்கன்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
  • அதிக பதிவுகள் நடைபெறும் அலுவலகங்கள்: மாநிலம் முழுவதும் அதிக அளவில் ஆவணப் பதிவுகள் நடைபெறும் என்று கண்டறியப்பட்ட 100 முக்கியச் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில், வழக்கமான 100 சாதாரண டோக்கன்களுடன் கூடுதலாக 50 சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் 150 டோக்கன்கள் வழங்கப்படும்.
  • தட்கல் முன்பதிவு: அவசர பதிவுக்காக வழங்கப்படும் தட்கல் முறையில், ஏற்கெனவே உள்ள 12 டோக்கன்களுடன் கூடுதலாக 4 தட்கல் டோக்கன்கள் அன்றைய தினம் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏன் இந்த சிறப்பு ஏற்பாடு?

கார்த்திகை மாதம் என்பது மங்களகரமான மாதம். இம்மாதத்தில் வரும் முகூர்த்த நாட்களில் புதுமனை புகுவிழா, திருமணம் மற்றும் நிலம் வாங்குதல் போன்ற சுபகாரியங்களை செய்ய மக்கள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். நவம்பர் 27-ம் தேதி சிறப்பான சுபமுகூர்த்த நாள் என்பதால், அன்றைய தினம் பத்திர பதிவு செய்ய பொதுமக்கள் தரப்பிலிருந்து ஏராளமான கோரிக்கைகள் வந்தன. இந்த கோரிக்கைகளை ஏற்றே பதிவுத்துறை இந்த சிறப்பு ஏற்பாட்டை செய்துள்ளது. 

தமிழக அரசின் இந்த அறிவிப்பு, நிலம் வாங்குவோர் மற்றும் விற்போர் மத்தியில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கூடுதல் டோக்கன்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதால், நீண்ட நேரம் காத்திருக்காமலும், டோக்கன் கிடைக்காமல் திரும்பாமலும், குறித்த நேரத்தில் பத்திர பதிவை முடித்துக்கொள்ள முடியும். எனவே, இந்த நல்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். சொந்தமாக நிலம் அல்லது வீடு வாங்க திட்டமிட்டு, பத்திர பதிவு செய்ய காத்திருப்பவர்கள், உடனே நவம்பர் 27-ம் தேதிக்கான முன்பதிவை செய்து பயனடையலாம்.

மேலும் படிக்க: பெண்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்! அங்கன்வாடியில் வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

