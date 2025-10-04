English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சொந்தமாக நிலம் இருக்கிறதா? அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்!

நில உரிமையாளர்கள் தங்கள் நிலம் தொடர்பான பட்டா வகைகள் குறித்த முழுமையான விவரங்களை தெரிந்து வைத்திருப்பது, எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சட்ட சிக்கல்களை தவிர்க்க உதவும்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 4, 2025, 10:57 AM IST
  • தோராய பட்டா, தூய பட்டா!
  • நில உரிமையாளர்கள் கவனத்திற்கு...
  • தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய ஆவணங்கள்!

தமிழ்நாட்டில் நிலம் வாங்குபவர்கள் மற்றும் நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் பட்டா என்ற சொல்லை அடிக்கடி கேட்டிருப்பார்கள். ஒரு நிலத்தின் மீதான உரிமையை அதிகாரப்பூர்வமாக நிரூபிக்கும் மிக முக்கியமான வருவாய்த்துறை ஆவணமே பட்டா ஆகும். இதில் நிலத்தின் உரிமையாளர் பெயர், சர்வே எண், பரப்பளவு, அது நஞ்சை நிலமா அல்லது புஞ்சை நிலமா போன்ற அனைத்து விவரங்களும் அடங்கியிருக்கும். இந்த பட்டாக்களில் பல வகைகள் உள்ளது. இந்நிலையில் 'தோராய பட்டா' மற்றும் 'தூய பட்டா' ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம் குறித்து பலருக்கு தெரிவதில்லை.

மேலும் படிக்க: விஜய்க்கு தலைமை பண்பே இல்லை - நீதிபதி காட்டம்!

தோராய பட்டா

நில அளவீடு செய்து, ஒரு நிலத்தின் வரைபடத்தை தோராயமாக உருவாக்கி, அதன் அடிப்படையில் வழங்கப்படும் பட்டாவே தோராய பட்டா ஆகும். இது ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடு. இந்த பட்டா, ஒரு நிலத்தை அரசின் பதிவேடுகளில் கொண்டு வருவதற்கும், அதற்கு வரி விதிப்பதற்கும் அடிப்படையாக அமைகிறது. ஒரு நிலத்தின் மீது யாருக்கு உரிமை உள்ளது என்பதை தோராயமாக நிர்ணயம் செய்ய இது உதவுகிறது. தோராய பட்டா, ஒரு நிலத்தின் மீதான முழுமையான மற்றும் இறுதியான உரிமையை வழங்கிவிடாது. இது வரி விதிப்பிற்காக வழங்கப்படும் ஒரு ஆவணம் மட்டுமே. இதன் அடிப்படையில் முழுமையான உரிமையை நிலைநாட்ட முடியாது என்பதால், சட்டபூர்வமான பரிவர்த்தனைகளின் போது சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. 

தூய பட்டா

'தூய பட்டா' என்பது பெரும்பாலும் தற்காலிக பட்டா என்றே அழைக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, நத்தம் நிலவரித் திட்டம் போன்ற அரசு திட்டங்களின் கீழ் இது வழங்கப்படுகிறது. பல ஆண்டுகளாக அரசின் பதிவேடுகளில் வராமல், வரியும் விதிக்கப்படாமல் இருக்கும் குடியிருப்பு பகுதிகள், சாலைகள், குளங்கள் போன்ற நத்தம் நிலங்களை முறைப்படுத்தி, அங்கு வசிப்பவர்களுக்கு தற்காலிகமாக உரிமை வழங்கி, அவற்றை வரி விதிப்புக்குள் கொண்டு வருவதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். கிராமப்புறங்களில் உள்ள நத்தம் நிலங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு, அவர்கள் அந்த நிலத்தில் வசிப்பதை உறுதி செய்து இந்த தற்காலிக பட்டா வழங்கப்படுகிறது.

நில உரிமையாளர்கள் கவனத்திற்கு

பட்டா என்பது நிலத்தின் மீதான உங்கள் உரிமையை பாதுகாக்கும் ஒரு சட்ட கவசம் போன்றது. சொத்து வாங்கும்போதோ, விற்கும்போதோ, வங்கியில் கடன் பெறும்போதோ பட்டா அவசியமான ஒன்றாகும். எந்தவொரு நிலத்தையும் வாங்குவதற்கு முன்பு, அதன் பட்டா உண்மையானதுதானா, அதில் உள்ள விவரங்கள் சரியாக உள்ளதா என்பதை சரிபார்ப்பது மிகவும் அவசியம். தற்போது, தமிழ்நாடு அரசின் (e-Services இணையதளம் மூலம், பட்டா / சிட்டா விவரங்களை பார்ப்பது, பதிவிறக்கம் செய்வது, பட்டா மாறுதலுக்கு விண்ணப்பிப்பது போன்ற சேவைகளை ஆன்லைனிலேயே எளிதாக மேற்கொள்ளலாம். பட்டா மாறுதல் போன்ற சேவைகளுக்கு பொது சேவை மையங்கள் மூலம் ரூ.60 கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம். எனவே, நில உரிமையாளர்கள் தங்கள் நிலம் தொடர்பான தோராய பட்டா, தூய பட்டா மற்றும் பிற பட்டா வகைகள் குறித்த முழுமையான விவரங்களை தெரிந்து வைத்திருப்பது, எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சட்ட சிக்கல்களை தவிர்க்க உதவும்.

மேலும் படிக்க: கரூர் துயர சம்பவம்.. ஓராண்டுக்கு முன் நடந்திருந்தால்? சீமான் ஆவேசம்!

