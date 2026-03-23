English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
இந்த முறை ஓட்டு போடும் போது என்ன என்ன ஆவணம் கொண்டு செல்ல வேண்டும்?

தேர்தலில் ஓட்டு போட செல்லும்போது கையில் என்னென்ன ஆவணங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் இருக்கும். இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 23, 2026, 03:53 PM IST
Trending Photos

கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை.. தொழில், வேலையில் கவனம்
camera icon7
Ketu
கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை.. தொழில், வேலையில் கவனம்
விஜய்க்கு சொன்ன கதையில் நடிக்கும் சூர்யா! எந்த படம் தெரியுமா?
camera icon6
Suriya
விஜய்க்கு சொன்ன கதையில் நடிக்கும் சூர்யா! எந்த படம் தெரியுமா?
சம்மரில் குளுகுளு டூர்.. கம்மி விலையில் 7 நாட்கள் மணாலி, ஷிம்லா சுற்றுலா.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
சம்மரில் குளுகுளு டூர்.. கம்மி விலையில் 7 நாட்கள் மணாலி, ஷிம்லா சுற்றுலா.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
சனியின் பார்வை மாறும்! ஏழரை சனி, அர்த்தாஷ்டம சனியால் அவதிப்படும் ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்
camera icon10
Sani nakshatra peyarchi
சனியின் பார்வை மாறும்! ஏழரை சனி, அர்த்தாஷ்டம சனியால் அவதிப்படும் ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பணிகள் மிகவும் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. வரும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. மே 4-ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக உள்ளன. இந்த தேர்தலில் தங்களது ஜனநாயக உரிமையை நிலைநாட்ட, பலரும் தங்களது சொந்த ஊருக்கு சென்று வாக்களிக்க தயாராகி வருகின்றனர். வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாளுக்கு முந்தைய நாட்களில் ரயில்கள் மற்றும் பேருந்துகளில் டிக்கெட்டுகள் தற்போது தீர்ந்துவிட்டன. இந்த முறை எஸ்.ஐ.ஆர் மூலம் இறந்த வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதால், வாக்கு சதவீதம் அதிகரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தலில் ஓட்டு போட செல்லும்போது கையில் என்னென்ன ஆவணங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் இருக்கும். வாக்காளர்கள் தங்களது அடையாளத்தை நிரூபிக்க என்ன மாதிரியான ஆவணங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது குறித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது வெளியாகும்? அமைச்சர் துரைமுருகன் கொடுத்த அப்டேட்

என்ன என்ன ஆவணங்கள் வேண்டும்?

தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் இது குறித்த விளக்கத்தை அளித்துள்ளார். வாக்குச்சாவடிக்கு ஓட்டு போட செல்லும்போது, வாக்காளர்கள் அனைவரும் தங்களது அடையாளத்தை நிரூபிக்க வாக்காளர் அடையாள அட்டையைக் கொண்டு செல்ல வேண்டியது அவசியம் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருந்து, நீங்கள் உங்கள் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை கொண்டு சென்றால், எந்தவித சிரமமுமின்றி உடனடியாக வாக்களிக்கலாம். 

இருப்பினும் ஒரு சிலரிடம் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இருக்காது, அல்லது அதை கொண்டு செல்ல மறந்திருப்பார்கள், அல்லது தொலைந்து போயிருக்கலாம். இது போன்ற சமயங்களில் வாக்காளர்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. வாக்காளர் பட்டியலில் உங்களது பெயர் இருப்பதை உறுதி செய்துகொண்டாலே போதுமானது. வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு பதிலாக தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்துள்ள மாற்று அடையாள அட்டைகளில் ஏதேனும் ஒன்றை காண்பித்தும் நீங்கள் வாக்களிக்கலாம்.

தேர்தல் ஆணையம் அனுமதித்துள்ள 12 மாற்று ஆவணங்கள்

1. ஆதார் அட்டை (Aadhaar Card)
2. பான் அட்டை (PAN Card)
3. ஓட்டுநர் உரிமம் (Driving License)
4. இந்திய கடவுச்சீட்டு (Indian Passport)
5. புகைப்படம் ஒட்டப்பட்ட வங்கி அல்லது அஞ்சலக கணக்குப் புத்தகம் (Bank/Post Office Passbook)
6. மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்ட அட்டை (MGNREGA Job Card)
7. மருத்துவ காப்பீட்டு ஸ்மார்ட் கார்டு (Health Insurance Smart Card)
8. புகைப்படத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம் (Pension Document with photo)
9. மத்திய/மாநில அரசு அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் வழங்கிய அடையாள அட்டை (Service Identity Card)
10. எம்.பி. / எம்.எல்.ஏ.-க்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அடையாள அட்டை (Official ID for MPs/MLAs)
11. தேசிய மக்கள் தொகைப் பதிவேட்டின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் கார்டு (Smart Card issued by RGI under NPR)
12. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பிரத்யேக அடையாள அட்டை (UDID Card)

மேற்கண்ட இந்த ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் அசல் பிரதியை எடுத்து சென்று வாக்காளர்கள் எளிதாக தங்களது வாக்கை செலுத்தலாம் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | தபால் வாக்கு : 12டி பார்ம் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
VotingTN Assembly ElectionTamilnadu Electionvoter IDAadhar Card

Trending News