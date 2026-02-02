தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி! காத்திருக்கும் சர்ப்ரைஸ்.. 5% அகவிலைப்படி உயர்வு

Latest Salary Calculation: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 2026-ம் ஆண்டின் தொடக்கமே இனிப்பான செய்தியுடன் தொடங்கியுள்ளது. நாட்டின் பணவீக்கம் மற்றும் விலைவாசி உயர்வைச் சமாளிக்க அரசு வழங்கும் அகவிலைப்படி (DA), இந்த முறை கணிசமாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு மற்றும் AICPI குறியீடுபற்றிய விவரங்ளை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
பொதுவாக, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஊதியக் குழு (Pay Commission) மாற்றியமைக்கப்படும். இருப்பினும், இடைப்பட்ட காலத்தில் ஏற்படும் விலைவாசி உயர்வை ஈடுகட்ட, ஆண்டுக்கு இருமுறை (ஜனவரி மற்றும் ஜூலை) அகவிலைப்படி உயர்த்தப்படுகிறது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, ஊழியர்கள் 58% அகவிலைப்படி பெற்று வருகின்றனர். சமீபத்தில் வெளியான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலை குறியீடு (AICPI) தரவுகளின்படி, நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் குறியீடு 148.2 புள்ளிகளில் நிலையாக உள்ளது. இந்த புள்ளிவிவரங்களைக் கணக்கிடும்போது, இந்த முறை 5% அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு இருக்க வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. இதன் மூலம் மொத்த அகவிலைப்படி 58%-லிருந்து 63%-ஆக அதிகரிக்கும்.
சம்பள உயர்வு கணக்கீடு உதாரணம்
ஒரு ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் (Basic Pay) ரூ.40,000 என்று வைத்துக்கொண்டால், சம்பள உயர்வு கணக்கீடு எவ்வாறு செய்யப்படும் எனப்பார்த்தால்,
- பழைய DA படி (58%) ரூ. 23,200 இருக்கும்
- புதிய DA (63%)உயர்வுப்படி ரூ. 25,200 ஆக இருக்கும்
- இதன்மூலம் ரூ. 2,000 அதிகமாக கிடைக்கும்
இது தவிர, அகவிலைப்படி 50 சதவீதத்தைக் கடந்துவிட்டதால், 7-வது ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைப்படி வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) மற்றும் போக்குவரத்துப் படிகளும் (TA) தானாகவே உயரும். இதனால் ஒட்டுமொத்தக் கைநிறையச் சம்பளம் (In-hand Salary) கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்பு எப்போது வெளியாகும்?
ஜனவரி மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வழக்கமாக மார்ச் மாதம் (ஹோலி பண்டிகை காலம்) வெளியாகும். பிப்ரவரி பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்குப் பிறகு இதற்கான ஒப்புதல் வழங்கப்படலாம். இந்த உயர்வு ஏப்ரல் மாதச் சம்பளத்தில் பிரதிபலிக்கும் என்பதோடு, ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான மூன்று மாத காலத்திற்குரிய நிலுவைத்தொகையும் (Arrears) சேர்த்து வழங்கப்படும்.
தற்போது 8-வது ஊதியக் குழுவின் நிலை என்ன?
தற்போது ஊழியர்கள் 7-வது ஊதியக் குழுவின் அடிப்படையில் சம்பளம் பெற்று வருகின்றனர். 8-வது ஊதியக் குழுவிற்கான பணிகள் தொடங்கினாலும், அது அமலுக்கு வர இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை ஆகலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. அதுவரை இந்தத் தொடர்ச்சியான அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு அரசு ஊழியர்களுக்குப் பெரும் ஆறுதலாக அமையும்.
தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு எப்பொழுது?
மத்திய அரசு அகவிலைப்படி (DA) உயர்வை அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, தமிழக அரசும் தனது ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவிக்கும். குறிப்பாக, வரவிருக்கும் தேர்தல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, தமிழக அரசு இந்த அறிவிப்பை விரைவில் வெளியிட வாய்ப்புள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கான அறிவிப்பு தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட்டில் முதல்வர் மு.,க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு வெளியிட வாய்ப்பு இருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகி வருகிறது. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எப்பொழுது வெளியாகும் என அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் எதிர்நோக்கி உள்ளனர்.
