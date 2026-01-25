சென்னைக்கு டபுள் ஜாக்பாட்... ரெடியாகும் கோயம்பேடு - பட் ரோடு மெட்ரோ... எப்போது முதல்?

Chennai Metro Rail Limited, Koyambedu - Butt Road Route: சென்னை மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம் கட்டத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, கோயம்பேடு முதல் பட் ரோடு (Butt Road) வரையிலான 12 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள உயர்மட்ட வழித்தடம் வரும் ஜூன் மாதத்திற்குள் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்று சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் (CMRL) அறிவித்துள்ளது.
Koyambedu - Butt Road Route: 13 உயர்மட்ட ரயில் நிலையங்கள்
சென்னை நகரில் தற்போதைய போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் நோக்கில் சென்னை மெட்ரோ ரயிலின் இரண்டாம் கட்டத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. முதலாம் கட்டத் திட்டத்தில் பச்சை நிற வழித்தடம், நீல நிற வழித்தடம் என இரண்டு வழித்தடங்கள் அமைக்கப்பட்டன. தற்போது இரண்டாம் கட்டத் திட்டத்தில் மூன்றாவது, நான்காவது, ஐந்தாவது என மூன்று புதிய வழித்தடங்களுக்கான பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், சென்னையின் 5வது வழித்தடமான (Corridor 5) மாதவரம் முதல் சோழிங்கநல்லூர் வரையிலான பகுதிகளிலும் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில், கோயம்பேடு முதல் பட் ரோடு வரையிலான பகுதியில் மட்டும் மொத்தம் 13 உயர்மட்ட ரயில் நிலையங்கள் அமைய உள்ளன. முதலில் இந்தத் திட்டம் 2027ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
Koyambedu - Butt Road Route: ஜூனில் வருகிறது...
ஆனால், விருகம்பாக்கம், மணப்பாக்கம் மற்றும் ராமாபுரம் பகுதி மக்களின் பயணத் தேவையை விரைந்து பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக, சுமார் ஓராண்டுக்கு முன்னதாகவே, அதாவது இந்தாண்டு ஜூன் மாதத்திற்குள்ளேயே இந்தப் பணிகளை நிறைவு செய்ய சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Koyambedu - Butt Road Route: கோயம்பேட்டில் ஸ்கைவாக்
இந்த புதிய வழித்தடம், கோயம்பேட்டில் உள்ள முதலாம் கட்ட மெட்ரோ நிலையத்துடன் 'ஸ்கைவாக்' (Skywalk) மூலம் இணைக்கப்படும். இதை பயன்படுத்தி, மக்கள் எளிதாக ஒரு பாதையில் இருந்து மற்றொரு பாதைக்கு செல்லலாம். வடபழனி - பூந்தமல்லி வழித்தடத்துடன் ஆழ்வார்திருநகர், வளசரவாக்கம், காரப்பாக்கம் மற்றும் ஆலப்பாக்கம் ஆகிய நான்கு முக்கிய நிலையங்களில் இந்த வழித்தடம் ஈரடுக்கு பாதையாக (Double Decker) இணையும் என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
Koyambedu - Butt Road Route: சென்னை மக்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்
தற்போது இந்தப் பாதையில் தண்டவாளங்கள் அமைத்தல், மின்சாரப் பணிகள் உள்ளிட்டவை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியிருக்கின்றன. வரும் பிப்ரவரி மாதம் பூந்தமல்லி பைபாஸ் முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ சேவை தொடங்கப்பட உள்ளது மக்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்தது. இதில் இருந்து நான்கு மாதத்தில், அதாவது ஜூனில் கோயம்பேடு - பட் ரோடு சேவை தொடங்குவது சென்னைவாசிகளிடையே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Koyambedu - Butt Road Route: விரைவில் கிண்டி வரை
ஆலந்தூர் வரை இந்த சேவையை நீட்டிக்கத் திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால், கிண்டி கத்திப்பாரா மேம்பாலப் பகுதிகளில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக அங்கு இரவு நேரங்களில் மட்டுமே கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்ள முடிகிறது. எனவே, முதற்கட்டமாக பட் ரோடு வரை மட்டுமே சேவை தொடங்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
