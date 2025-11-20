அரசு ஊழியர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. ஊதியம் இரட்டிப்பு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை!

Election Duty Pay Doubled: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு குறிப்பாக தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டு வருபவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்தின் பரிந்துரை மற்றும் வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கோரிக்கையை ஏற்று தமிழக அரசு இந்த அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்களுக்கு சம்பளம் உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. பழைய ஊதியத் தொகை எவ்வளவு? தற்போது உயர்த்தப்பட்ட புதிய ஊதியத் தொகை எவ்வவளவு? என்பதைக் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
அரசு ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம்:
வாக்குச்சாவடி மேற்பார்வையாளர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கும் (Booth Level Officers) மதிப்பூதியம் உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. இது வரவிருக்கும் தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, பணிச்சுமைக்கு மத்தியில் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய நிவாரணமாக அமையும்.
ஊதிய உயர்வு விவரங்கள்:
- வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் (BLO): ரூ. 6,000 லிருந்து ரூ. 12,000 ஆக உயர்வு
- சிறப்புத் திருத்தப் பணி ஊக்கத்தொகைரூ. ரூ.1,000 லிருந்து ரூ.2000 ஆக உயர்வு
- மேற்பார்வையாளர் (Supervisor): ரூ. 12,000 லிருந்து ரூ.18000 ஆக உயர்வு
ஊதிய உயர்வுக்கு முக்கிய காரணங்கள் என்ன?
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம், பெயர் சேர்த்தல்/நீக்கல் மற்றும் அது தொடர்பான களப்பணிகளில் ஈடுபடும் ஊழியர்களின் பணியைச் சிறப்பிக்கும் வகையில் இந்த ஊதிய உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஆசிரியர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் தங்களின் வழக்கமான பணிகளுடன் சேர்த்து, இந்தத் தேர்தல் பணியையும் செய்வதால் ஏற்படும் பணி நெருக்கடியைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பணிச்சுமை காரணமாக வாக்காளர் திருத்தப் பணிகளைப் புறக்கணிப்பதாக வருவாய்த்துறை சங்கம் அறிவித்திருந்த நிலையில், இந்த அறிவிப்பு அவர்களைச் சமாதானப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது.
அடுத்த ஆண்டு (2026) தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால், வாக்காளர் பட்டியல் 100% துல்லியமாக இருப்பதை உறுதி செய்ய இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தீவிரமடையும் தேர்தல் பணிகள்:
தற்போது தமிழ்நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணிகள் (Special Intensive Revision - SIR) மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. வீடு வீடாக சென்று கணக்கெடுக்கும் படிவங்களை வழங்குதல், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல் மற்றும் திருத்தம் செய்தல் போன்ற பணிகளில் அரசு ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம்:
பெரும்பாலும் வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், மற்றும் ஆசிரியர் பணியாளர்கள் ஆகியோரே இந்தப் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்கள். இவர்களுக்கு ஏற்கனவே உள்ள வழக்கமான பணிகளுடன், இந்தத் தேர்தல் பணியையும் கூடுதலாகச் செய்வதால் கடும் பணிச்சுமை மற்றும் மன உளைச்சல் ஏற்படுவதாகக் கூறி, மாநிலம் முழுவதும் திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சிறப்புத் தீவிர வாக்காளர் திருத்தப் பணிகள் :
தற்போது தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரும் சிறப்புத் தீவிர வாக்காளர் திருத்தப் பணிகள் டிசம்பர் 4 வரை நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
