English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பொதுமக்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கும் அடுத்தடுத்த ஜாக்பாட்: இனி கரண்ட் பில் மாசம் மாசம் கட்டணுமா?

பொதுமக்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கும் அடுத்தடுத்த ஜாக்பாட்: இனி கரண்ட் பில் மாசம் மாசம் கட்டணுமா?

TN Latest News: தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், தமிழ்நாடு அரசு பொதுமக்களையும் அரசு ஊழியர்களையும் கவரும் வகையில் அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. மகளிருக்கான ரூ.2000 உரிமைத் தொகை வாக்குறுதி, அரசு ஊழியர்களுக்கான புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (TAPS), மற்றும் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான மாதாந்திர மின் கட்டண முறை ஆகியவற்றை அரசு செயல்படுத்தத் தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 19, 2026, 12:37 PM IST
  • மகளிர் உரிமைத் தொகை: அடுத்த முறை ஆட்சிக்கு வந்தால் மாதம் ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தப்படும்.
  • ஓய்வூதியத் திட்டம் (TAPS): அரசு ஊழியர்களுக்கு கடைசிச் சம்பளத்தில் 50% பென்ஷன் உறுதி.
  • மாதாந்திர இபி பில்: ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தப்பட்ட பின் மாதம் ஒருமுறை ரீடிங் எடுக்கும் முறை அமல்.

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்
குருபகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. மார்ச் மாதத்தில் இருந்து நல்ல காலம்! பணத்தை குவிக்கலாம்
camera icon6
Zodiac Signs
குருபகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. மார்ச் மாதத்தில் இருந்து நல்ல காலம்! பணத்தை குவிக்கலாம்
EPS Pension: ரூ.15,000 சம்பளம் பெறும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
EPFO
EPS Pension: ரூ.15,000 சம்பளம் பெறும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
பொதுமக்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கும் அடுத்தடுத்த ஜாக்பாட்: இனி கரண்ட் பில் மாசம் மாசம் கட்டணுமா?

CM Stalin’s Election Masterstrokes: தேர்தல் நெருங்கி வருவதால், தமிழக அரசு அடுத்தடுத்து முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. குறிப்பாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் "சிக்ஸர்" விளாசுவது போல பல்வேறு சலுகைகளை அறிவித்து வருகிறார். பொதுவாக தேர்தல் நெருங்கும் போதுதான் இந்த மாதிரி ஜாக்பாட் அதிரடி அறிவிப்புகள் வருவது சகஜம் தான். ஆனால் தற்போது வரும் அறிவிப்புக்களை பார்த்தால், நிஜமாகவே சாமானிய மக்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஒரு பொற்காலம் மாதிரிதான் என மக்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆளுங்கட்சியான திமுக, மக்களின் மனங்களை கவர அடுத்தடுத்து அதிரடியான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. அதில் குறிப்பாக மகளிர் உரிமைத் தொகை உயர்வு, அரசு ஊழியர்களுக்கான புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அடுத்து, தற்போது மாதாந்திர மின் கட்டண முறையில் திமுக அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது. மாதாந்திர மின் கட்டணம் (Monthly EB Bill) குறித்து விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

1. மகளிர் உரிமைத் தொகை உயர்வு

தற்போது தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், அடுத்த முறை திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்தத் தொகை ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். மேலும், சமீபத்தில் சுமார் 1.25 கோடி பெண்களுக்கு கோடைக்கால சிறப்புத் தொகை மற்றும் முன்பணம் என சேர்த்து ஒரே தவணையாக வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இது அதிமுகவின் 'குலவிளக்கு' திட்டத்திற்குப் பதிலடியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

2. அரசு ஊழியர்களுக்கான புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (TAPS)

பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வந்த பென்ஷன் கோரிக்கைக்குத் தீர்வாக 'தமிழ்நாடு உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம்' (TAPS) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும்போது அவர்களின் கடைசிச் சம்பளத்தில் 50% ஓய்வூதியமாக உறுதி செய்யப்படும். ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்தில் 10% பங்களிக்க வேண்டும், மீதமுள்ள தொகையை அரசே ஏற்கும். இதற்காக அரசுக்கு உடனடியாக ரூ.13,000 கோடி கூடுதல் செலவாகும் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

3. மாதாந்திர மின் கட்டண முறை (Monthly EB Bill)

அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் மூன்றாவது பெரிய அறிவிப்பு இதுதான். திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியான "மாதாந்திர மின் கட்டண முறை" அமல்படுத்த ஆலோசனைகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. மாநிலம் முழுவதும் ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் பொருத்தும் பணி முடிந்த பிறகு, இந்த முறை படிப்படியாக நடைமுறைக்கு வரும். இரு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மின்சாரம் கணக்கிடப்படுவதால் ஏற்படும் கூடுதல் கட்டணச் சுமை குறைந்து, நடுத்தர மக்களுக்குப் பெரிய அளவில் பணம் மிச்சமாகும்.

4. மின்சார வாரியத்தில் தமிழக அரசின் முக்கிய மாற்றங்கள்

- வீடு அல்லது கடைகளுக்குப் புதிய மின் இணைப்பு கோரினால், அதிகபட்சம் 3 நாட்களுக்குள் இணைப்பு வழங்கப்படும்.

- எனர்ஜி மீட்டர் தட்டுப்பாட்டைத் தவிர்க்க, மக்களே அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைகளில் மீட்டரை வாங்கி வழங்கலாம்.

- கேபிள்களுக்காக மக்களிடம் கூடுதலாக வசூலிக்கப்பட்ட மேம்பாட்டுக் கட்டணத்தை மீண்டும் பொதுமக்களுக்கே திருப்பித் தர உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

5. தமிழ்நாடு சட்டசபை தேர்தல் விதிகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் (Model Code of Conduct) அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே, இந்த மாதாந்திர மின் கட்டண அறிவிப்பை வெளியிட அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சாமானிய மக்களுக்கும், அரசு ஊழியர்களுக்கும் அடுத்தடுத்து பல "ஜாக்பாட்" அறிவிப்புகள் கிடைத்து வருகின்றன.

மேலும் படிக்க - போக்குவரத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு மிகப்பெரிய பரிசு - சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு

மேலும் படிக்க - வேற லெவில் மாறப்போகும் சென்னை.. பட்ஜெட்டில் அடுக்கடுக்கான அறிவிப்புகள்

மேலும் படிக்க - வேலையின்மை சான்றிதழ்: தமிழக அரசின் அதிரடி மாற்றம் - இனி இசேவை மூலம் உடனே பெறலாம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

MK StalinTN Elction 2026Tamil naduTN Govt SchemesMonthly EB Bill

Trending News