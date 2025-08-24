English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கனிமொழிக்கு இப்போ டபுள் பிரமோஷன்... திமுகவின் முக்கிய அறிவிப்பு!

Double Promotion For Kanimozhi: செப்டம்பர் மாதம் திமுகவுக்கு மிக முக்கியமான மாதம். இந்த மாதம் "திராவிட மாதம்" எனக் கட்சி சிறப்பாகக் கொண்டாடுகிறது.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 24, 2025, 07:09 PM IST
    • பெரியார் பிறந்த நாள், அண்ணா பிறந்த நாள், திமுக தொடங்கிய நாள் – எல்லாம் ஒரே மாதம்.
    • அதனால் திமுக இந்த மாதத்தை “திராவிட மாதம்” எனக் கொண்டாடுகிறது.
    • ஒவ்வொரு செப்டம்பரிலும் திமுக நடத்தும் பாரம்பரிய முப்பெரும் விழா.
    • விருதுகள் – பெறுபவர்கள்.

கனிமொழிக்கு இப்போ டபுள் பிரமோஷன்... திமுகவின் முக்கிய அறிவிப்பு!

Double Promotion For Kanimozhi: திமுக ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பரில் "முப்பெரும் விழா" நடத்துகிறது. அதில் கட்சிக்காக உழைத்த தலைவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்குவது வழக்கம். 2025ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 17, கரூரில் விழா நடைபெற உள்ளது.

செப்டம்பர் மாதம் திமுகவுக்கு மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. பெரியார் பிறந்த நாள், அண்ணா பிறந்த நாள், மேலும் திமுக தொடங்கிய நாள் என எல்லா நாட்களும் ஒன்றாக வருகிறது. அதனால், இந்த மாதத்தை "திராவிட மாதம்" என்று அக்கட்சி குறிப்பிடுகிறது.

முப்பெரும் விழா:
இந்த சிறப்பான மாதத்தில், திமுக வருடாவருடம் "முப்பெரும் விழா" நடத்துகிறது. விழாவில், கட்சிக்காக உழைத்த தலைவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவிப்பது பாரம்பரியமாகி விட்டது.

2025 விருது விழா – கரூரில் நடக்கிறது:
இம்முறை முப்பெரும் விழா செப்டம்பர் 17, 2025 அன்று கரூரில் நடைபெறுகிறது. இதில் அறிவிக்கப்பட்ட விருதுகள் பின்வருமாறு:

பெரியார் விருது:
கழக துணைப் பொதுச்செயலாளரும் நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவருமான கனிமொழி கருணாநிதி அவர்களுக்கு.

அண்ணா விருது:
முன்னாள் தணிக்கைக் குழு உறுப்பினர் மற்றும் பாளையங்கோட்டை நகர்மன்ற முன்னாள் தலைவர் சுப. சீத்தாராமன் அவர்களுக்கு.

கலைஞர் விருது:
நூற்றாண்டை கண்டவர், அண்ணாநகர் முன்னாள் செயலாளர் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த சோ.மா. ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கு.

பாவேந்தர் விருது:
மூத்த முன்னோடி, தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினர் மற்றும் குளித்தலை ஒன்றியக்குழு முன்னாள் தலைவர் குளித்தலை சிவராமன் அவர்களுக்கு.

பேராசிரியர் விருது:
ஆதிதிராவிடர் நலக்குழுத் தலைவர், காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ, முன்னாள் கொரடா மருதூர் ராமலிங்கம்அவர்களுக்கு.

மு.க. ஸ்டாலின் விருது:
ஒருங்கிணைந்த கோவை மாவட்ட முன்னாள் செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான பொங்கலூர் நா. பழனிச்சாமி அவர்களுக்கும் வழங்க உள்ளது.

சுருக்கமாக:

  • பெரியார் பிறந்த நாள், அண்ணா பிறந்த நாள், திமுக தொடங்கிய நாள் – எல்லாம் ஒரே மாதம்.
  • அதனால் திமுக இந்த மாதத்தை “திராவிட மாதம்” எனக் கொண்டாடுகிறது.
  • ஒவ்வொரு செப்டம்பரிலும் திமுக நடத்தும் பாரம்பரிய  முப்பெரும் விழா.
  • கட்சிக்காக உழைத்த தலைவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்குவது வழக்கம்.
  • விருதுகள் – பெறுபவர்கள்
  • பெரியார் விருது – கனிமொழி கருணாநிதி
  • அண்ணா விருது – சுப. சீத்தாராமன்
  • கலைஞர் விருது – சோ.மா. ராமச்சந்திரன்
  • பாவேந்தர் விருது – குளித்தலை சிவராமன்
  • பேராசிரியர் விருது – மருதூர் ராமலிங்கம்
  • மு.க. ஸ்டாலின் விருது – பொங்கலூர் நா. பழனிச்சாமி

DMK

