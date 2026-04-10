ஜனநாயகன் படம் டவுன்லோடு செய்தால் - கேவிஎன் புரொடக்ஷன் வக்கீல் எச்சரிக்கை

Jananayagan movie : நடிகர் விஜய் கடைசி படமாக ‘ஜனநாயகன்’ படத்தை நடித்து முடித்துள்ளார். ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம் ரிலீஸூக்கு தயாராக உள்ளது. பொங்கல் ரிலீஸாக வெளியாக இருந்த இப்படம், சென்சார் போர்டு பிரச்சனை காரணமாக ரிலீஸாகவில்லை. நீதிமன்ற வழக்குக்குப் பிறகு இப்போது மீண்டும் இப்படம் சென்சார் சர்டிபிகேட்டுக்காக காத்திருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் மற்றொரு மிகப்பெரிய சிக்கலை எதிர்கொண்டிருக்கிறது. அதாவது, ஜனநாயகன் படம் இணையத்தில் லீக் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது படக்குழுவினரையும், விஜய் ரசிகர்களுக்கும் மிகப்பெரிய சோகத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் இப்படத்தை தயாரித்துள்ள கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம், ஜனநாயகன் படம் லீக் தொடர்பாக கடும் எச்சரிக்கை ஒன்றை வக்கீல் மூலம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, இணையத்தில் லீக் செய்யப்பட்டுள்ள ஜனநாயகன் படத்தை டவுன்லோடு செய்ய வேண்டாம் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் உள்ளிட்ட எந்த வகையிலான சமூக வலைதளங்களில் இருந்து ஜனநாயகன் படம் டவுன்லோடு செய்யப்பட்டிருந்தாலும், சட்ட நடவடிக்கை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்றும், படம் அல்லது காட்சிகள் என எதுவாக இருந்தாலும் டவுன்லோடு செய்திருந்தாலோ மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்திருந்தாலோ சட்ட நடவடிக்கையை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என எச்சரித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் வக்கீல் விஜயன் சுப்பிரமணியன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது ; "நான் கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் எல்.எல்.பி நிறுவனத்தின் சட்ட ஆலோசகர். எனது கட்சிக்காரரின் அறிவுறுத்தல்களின்படி இந்தப் பொது அறிவிப்பை வெளியிடுகிறேன். எனது கட்சிக்காரர், விஜய் நடிப்பில், எச். வினோத் இயக்கத்தில், அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்த 'ஜன நாயகன்' திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஆவார். பல நூறு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இத்திரைப்படம். திரையரங்கு, சாட்டிலைட் ஓடிடி மற்றும் வணிக ரீதியாக மிகப்பெரிய மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது.
'ஜன நாயகன்' திரைப்படத்தின் சில காட்சிகள், சில நபர்களால் சட்டவிரோதமாக அணுகப்பட்டு, பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டு, நகலெடுக்கப்பட்டு, பல மூன்றாம் தரப்பினருக்கு அனுப்பப்பட்டு, பல்வேறு சமூக ஊடகத் தளங்கள் மூலம் டிஜிட்டல் கசிவு ஏற்படும் தீவிர அச்சுறுத்தலை உருவாக்கியுள்ளன என்பது எனது கட்சிக்காரரின் கவனத்திற்கு மிகுந்த அதிர்ச்சியுடனும் அவசரத்துடனும் வந்துள்ளது. ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் கசிந்த காட்சிகள் அல்லது காணொளிகளை வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், எக்ஸ், யூடியூப் இணையதளங்கள், டோரண்ட்கள் அல்லது வேறு எந்த டிஜிட்டல் ஊடகம் வழியாகவும் பதிவிறக்கம் செய்வது, அனுப்புவது, பகிர்வது, பதிவேற்றுவது, மீண்டும் பதிவிடுவது, சேமிப்பது அல்லது பரப்புவது ஒரு கடுமையான குற்றச்செயல் மற்றும் பதிப்புரிமை மீறலாகும் என்றும், இதில் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு நபரும் தனித்தனியாக குற்றவியல் நடவடிக்கைக்கு உட்படுவார்கள் என்றும் இதன்மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் காட்சிகளை சட்டவிரோதமாகப் பதிவிறக்கம் செய்து அனுப்பிய நபருக்கு எதிராக எனது கட்சிக்காரர் ஏற்கனவே உரிய சட்ட நடவடிக்கையைத் தொடங்கியுள்ளார். மேலும், இத்தகைய சட்டவிரோதப் பரப்பலில் ஈடுபட்ட அனைத்து நபர்களுக்கும் எதிராக மேலதிக நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
ஜன நாயகன் தொடர்பான கசிந்த உள்ளடக்கத்தை எந்தவொரு டிஜிட்டல் அல்லது சமூக ஊடகத் தளம் வழியாகவும் எந்த வகையிலும் பதிவிறக்கம் செய்யவோ, பெறவோ, சேமிக்கவோ, அனுப்பவோ, பகிரவோ அல்லது பரப்பவோ கூடாது என்று பொதுமக்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இனிமேல் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் எவரும், அதன் விளைவுகளுக்குத் தங்கள் சொந்தப் பொறுப்பில், உடனடி உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும்." என எச்சரித்துள்ளார்.
இதனிடையே, இயக்குநர் எச். வினோத் கொடுத்துள்ள வேண்டுகோளில், லீக்காகியுள்ள ஜனநாயகன் படத்தை யாரும் பகிர வேண்டாம் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். இதற்கு யாரும் சப்போர்ட் செய்யாதீர்கள் என்றும் உருக்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார்.
