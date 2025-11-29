'Ditwah' புயல்: இன்று பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? லிஸ்ட் இதோ!

Tn School Colleges Holiday: வங்கக்கடலில் உருவாகி உள்ள டித்வா புயல் காரணமாக தமிழகத்தின் டெல்டா மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இந்த புயலை தொடர்ந்து பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திற்கு பேரிடர் சிறப்பு குழு விரைந்துள்ளது. மேலும், தமிழ்நாட்டில் கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதால், பொதுமக்கள் அவசியமின்றி வெளியே வர வேண்டாம் என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
4 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்
இன்று (நவம்பர் 29) செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய 4 மாவட்டங்களுக்கு அதி கனமழைக்கான சிவப்பு எச்சரிக்கையை (RED ALERT) வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது. அதேபோல் புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூா், திருவாரூா், நாகை, அரியலூா், பெரம்பலூா், திருச்சி, சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், சென்னை, திருவள்ளூா் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழையும், வேலூா், திருப்பத்தூா், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, நாமக்கல் மற்றும் கரூா் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மீனவர்களுக்கு தடை
சென்னை மற்றும் புகா் பகுதிகளில் இன்று (நவம்பர் 29) சனிக்கிழமை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை முதல் மிக பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், குமரிக் கடல், மன்னாா் வளைகுடா பகுதிகள் மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் அதிகபட்சமாக 85 கி.மீ. வேகம் வரை சூறைக்காற்று வீசக்கூடும் என்பதால், இப்பகுதிகளுக்கு மீனவா்கள் மீன்பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
இந்த நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இன்று (நவம்பர் 29) கடலூர், நாகப்பட்டினம், கள்ளக்குறிச்சி, மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து அம்மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். அதேபோல் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கும் இன்று ப்ருநாள் மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை: தஞ்சை, விழுப்புரத்தில் இன்று (நவம்பர் 29) பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிக்கல்வித்துறை: தமிழகத்தில் கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதால், அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் இன்று சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தக்கூடாது என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனிடையே தமிழகம் முழுவதும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை என்பது தவறான தகவல் என விளக்கமும் அளித்துள்ளது.
