மோந்தா புயல்.. இந்த பகுதியில் 3 நாட்களுக்கு பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை!

மோந்தா புயல் வங்கக் கடலில் உருவாகி தீவிரமாகி கொண்டிருப்பதால், புதுச்சேரி, தமிழக, ஆந்திரா பகுதிகளில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
பள்ளி–கல்லூரிகளுக்குப் பாதுகாப்பு விடுமுறை
இந்த நிலையில், புதுச்சேரி அரசு, ஏனாம் பகுதியில் உள்ள பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு அக்டோபர் 27 முதல் 29 வரை மூன்று நாட்கள் விடுமுறை அறிவித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை, புயல் மற்றும் கனமழை தாக்கத்து அபாயம் எந்த குழந்தையும் மாணவரையும் பாதிக்காதிருத்தும் நோக்கத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
புயல் நிலவரம் – வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை
வங்கக் கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு, மணிக்கு 8 கி.மீ. வேகத்தில் வடமேற்கில் நகர்ந்து வருகிறது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது நாளை புயலாக (மோந்தா புயல்) உருவெடுத்து, நாளை மறுநாள் (அக்டோபர் 28 அல்லது 29) கரையை கடக்கும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது. புயல் மையம் தற்போது சென்னைக்கு சுமார் 800 கி.மீ கிழக்கு-தென்கிழக்கு திசையில் உள்ளது.
நாளை (27) காலை தென்மேற்கு மற்றும் அதை சுற்றிய பகுதிகளில் புயல் உருவாகுகிறது. தொடர்ந்து வடக்கு, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, ஆந்திர கடலோரம் (மசூலிப்பட்டினம்–கலிங்கப்பட்டினம் இடையே, காக்கிநாடா அருகே) தீவிரமாக கரையை கடக்கும். அதன்போது 90 முதல் 100 கி.மீ வேகத்தில், சில சமயம் 110 கி.மீ வரை பலத்த காற்று வீச வாய்ப்பு உள்ளது.
கனமழை, ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை
- திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், ராணிப்பேட்டை, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று கனமழை புயல் காரணமாக பெய்யும்.
- நாளை (அக்டோபர் 27) ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், சென்னை மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்யும் என்பதால் 'ஆரஞ்சு அலர்ட்' அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- நாளை மறுநாள் (அக்டோபர் 28) ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பயங்கர கனமழை வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், வேலூர் மாவட்டங்களிலும், புதுச்சேரி பகுதிகளிலும் கனமழை இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் எச்சரிக்கை
முன்னெச்சரிக்கையாக ஏனாம் பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் 29 ஆம் தேதி வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு மற்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தொடர்ந்து நிலவரங்களை கண்காணித்து, பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுமாறு மாவட்ட நிர்வாகங்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன.
மோந்தா புயலின் தாக்கம் குறித்து மீனவர்கள், பொதுமக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. புயல் வரும் 48 மணி நேரத்தில் தீவிர மழை, பலத்த காற்று வீசியுள்ளதால், மக்கள் தேவையில்லாமல் வெளியில் செல்ல வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
