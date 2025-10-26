English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மோந்தா புயல்.. இந்த பகுதியில் 3 நாட்களுக்கு பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை!

மோந்தா புயல்.. இந்த பகுதியில் 3 நாட்களுக்கு பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை!

School & College Leave: மோந்தா புயல் காரணமாக புதுச்சேரி ஏனாம் பகுதியில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு 27ஆம் தேதி முதல் 29ஆம் தேதி வரை 3 நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 26, 2025, 05:25 PM IST

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் 34% உயரும்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 -இல் ஜாக்பாட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் 34% உயரும்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 -இல் ஜாக்பாட்
சனியால் இந்த 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகிறது! யார் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!
camera icon6
Sani Peyarchi
சனியால் இந்த 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகிறது! யார் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!
ரஜினி-கமல் நடிக்கும் படத்தை எடுக்கப்போகும் இயக்குநர்..லோகேஷ் இல்லை! யார் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி-கமல் நடிக்கும் படத்தை எடுக்கப்போகும் இயக்குநர்..லோகேஷ் இல்லை! யார் தெரியுமா?
CSK முக்கிய முடிவு... சஞ்சு சாம்சன் வேண்டாம் - RR வைத்த 3 டிமாண்ட்களுக்கு மறுப்பு
camera icon8
CSK
CSK முக்கிய முடிவு... சஞ்சு சாம்சன் வேண்டாம் - RR வைத்த 3 டிமாண்ட்களுக்கு மறுப்பு
மோந்தா புயல்.. இந்த பகுதியில் 3 நாட்களுக்கு பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை!

மோந்தா புயல் வங்கக் கடலில் உருவாகி தீவிரமாகி கொண்டிருப்பதால், புதுச்சேரி, தமிழக, ஆந்திரா பகுதிகளில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

பள்ளி–கல்லூரிகளுக்குப் பாதுகாப்பு விடுமுறை

இந்த நிலையில், புதுச்சேரி அரசு, ஏனாம் பகுதியில் உள்ள பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு அக்டோபர் 27 முதல் 29 வரை மூன்று நாட்கள் விடுமுறை அறிவித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை, புயல் மற்றும் கனமழை தாக்கத்து அபாயம் எந்த குழந்தையும் மாணவரையும் பாதிக்காதிருத்தும் நோக்கத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

புயல் நிலவரம் – வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை

வங்கக் கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு, மணிக்கு 8 கி.மீ. வேகத்தில் வடமேற்கில் நகர்ந்து வருகிறது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது நாளை புயலாக (மோந்தா புயல்) உருவெடுத்து, நாளை மறுநாள் (அக்டோபர் 28 அல்லது 29) கரையை கடக்கும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது. புயல் மையம் தற்போது சென்னைக்கு சுமார் 800 கி.மீ கிழக்கு-தென்கிழக்கு திசையில் உள்ளது.

நாளை (27) காலை தென்மேற்கு மற்றும் அதை சுற்றிய பகுதிகளில் புயல் உருவாகுகிறது. தொடர்ந்து வடக்கு, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, ஆந்திர கடலோரம் (மசூலிப்பட்டினம்–கலிங்கப்பட்டினம் இடையே, காக்கிநாடா அருகே) தீவிரமாக கரையை கடக்கும். அதன்போது 90 முதல் 100 கி.மீ வேகத்தில், சில சமயம் 110 கி.மீ வரை பலத்த காற்று வீச வாய்ப்பு உள்ளது.

கனமழை, ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை  
  

  • திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், ராணிப்பேட்டை, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று கனமழை புயல் காரணமாக பெய்யும்.
  •  நாளை (அக்டோபர் 27) ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், சென்னை மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்யும் என்பதால் 'ஆரஞ்சு அலர்ட்' அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • நாளை மறுநாள் (அக்டோபர் 28) ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பயங்கர கனமழை வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், வேலூர் மாவட்டங்களிலும், புதுச்சேரி பகுதிகளிலும் கனமழை இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்கள் எச்சரிக்கை

முன்னெச்சரிக்கையாக ஏனாம் பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் 29 ஆம் தேதி வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு மற்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தொடர்ந்து நிலவரங்களை கண்காணித்து, பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுமாறு மாவட்ட நிர்வாகங்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன.  

மோந்தா புயலின் தாக்கம் குறித்து மீனவர்கள், பொதுமக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. புயல் வரும் 48 மணி நேரத்தில் தீவிர மழை, பலத்த காற்று வீசியுள்ளதால், மக்கள் தேவையில்லாமல் வெளியில் செல்ல வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: மோந்தா புயல்.. நாளை மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு.. எங்கெல்லாம்?

மேலும் படிக்க: நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
holidayMontha cyclonePuducherrySchool Colleges leaveThree days holiday news

Trending News