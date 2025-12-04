இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

School Holiday Announcement Today: வங்கக்கடலில் உருவான டித்வா புயல் காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக தமிழகத்தில் கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக வட மாவட்டங்களான சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்தது. பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை காரணங்களுக்காக கடந்த இரண்டு தினங்களாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தன.
Chennai, Tiruvallur Schools Leave Today: பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
இந்த நிலையில், சென்னை மற்றம் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழை காரணமாக இன்று (டிசம்பர் 04) பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவித்து சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் ரஷ்மி சித்தார்டத ஜெகடே மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப் உத்தரவிட்டுள்ளனர். கடந்த 4 நாட்களாகவே பகலும் இரவுமாக கனமழையானது கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. இந்த சூழலில், பாதுகாப்பு நலன் கருதி இரு மாவட்டங்களுக்கும் இன்று (டிசம்பர் 04) பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Heavy Rain Alert: எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு
வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, 04-12-2025: தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, தூத்துக்குடி, இராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
சென்னையை பொறுத்தவரையில் இன்று (04-12-2025) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 27-28° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24-25° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.
Heavy Rain Impact: தொடர் கனமழையால் பாதிப்பு
தொடர் கனமழையால், பல இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நின்றது. சென்னையில் புரசைவாக்கம், புளியந்தோப்பு. மதுரவாயல், பட்டாளம், நுங்கம்பாக்கம், கீழ்ப்பாக்கம், ஓட்டேரி, வியாசர்பாடி, புளியந்தோப்பு, எம்.கே.பி.நகர். முல்லை நகர். பெரம்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மழை காரணமாக கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டு உள்ளது. சென்னை மாநகராட்சி மழைநீரை அகற்றும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.செங்குன்றம், வடி சுற்றுவட்டாரங்களில் 2000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை மழைநீர் சூழ்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்குமாறும் தேவையின்றி வெளியே வர வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.
