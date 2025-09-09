English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வரும் செப்டம்பர் 11ம் தேதி பள்ளி மற்றும் கல்லூரி விடுமுறை! வெளியான திடீர் அறிவிப்பு!

வரும் செப்டம்பர் 11ம் தேதி சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள 4 வட்டங்களுக்கு பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை என்று ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 9, 2025, 07:00 AM IST
  • பள்ளி, கல்லூரி விடுதலை.
  • செப்.11ம் தேதி விடுமுறை.
  • மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு.

வரும் செப்டம்பர் 11ம் தேதி பள்ளி மற்றும் கல்லூரி விடுமுறை! வெளியான திடீர் அறிவிப்பு!

தியாகி இமானுவேல் சேகரனின் 68வது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட நான்கு வட்டங்களுக்கு மட்டும் வரும் செப்டம்பர் 11ம் தேதி வியாழக்கிழமை உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறை, மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள் மற்றும் இதர கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பொருந்தும் என மாவட்ட ஆட்சியர் பொற்கொடி அறிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | முதல்வரின் வெளிநாட்டு பயணம் படுதோல்வி - அன்புமணி ராமதாஸ் காட்டம்!

விடுமுறைக்கான காரணம் என்ன?

ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 11ம் தேதி, சுதந்திர போராட்ட வீரரும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைக்காகப் போராடியவருமான தியாகி இமானுவேல் சேகரனின் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதனையொட்டி, இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும், பொதுமக்களும் அஞ்சலி செலுத்துவது வழக்கம். இந்த நிகழ்வு அமைதியான முறையில் நடைபெறுவதையும், சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்பதையும் உறுதி செய்யும் வகையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இந்த விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மாணவர்களின் நலன் கருதி இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு விடுமுறை?

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு வட்டங்கள்/ஒன்றியங்களுக்கு மட்டும் இந்த விடுமுறை பொருந்தும். அதன்படி சிவகங்கை, திருப்புவனம், மானாமதுரை, இளையான்குடி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதே போல், தியாகி இமானுவேல் சேகரன் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

செப்டம்பர் 11ம் தேதி அளிக்கப்படும் விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில், வருகின்ற செப்டம்பர் 20 சனிக்கிழமை அன்று, விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட நான்கு வட்டங்களில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் இதர கல்வி நிறுவனங்களும் இயங்கும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தனது செய்தி குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார். 

நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, திருப்புவனம் அருகே அமைந்துள்ள கீழடி அகழ் வைப்பகத்திற்கும் செப்டம்பர் 11ம் தேதி விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டம்-ஒழுங்கை பேணும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் செப்டம்பர் 9ம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 15ம் தேதி வரை 144 தடை உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு, மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

மேலும் படிக்க | திருப்பூர் ரிதன்யா வழக்கு: “எந்த பலனும் இல்லை..” சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சொன்ன கருத்து!

