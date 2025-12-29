English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜனவரி 2 அரசு விடுமுறை - பள்ளி, கல்லூரிகள், அலுவலகங்கள் இயங்காது!

ஜனவரி 2 அரசு விடுமுறை - பள்ளி, கல்லூரிகள், அலுவலகங்கள் இயங்காது!

ஜனவரி 2 அன்று உள்ளூர் விடுமுறை: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தாணுமாலயன் கோவில் திருவிழா சிறப்பு! பள்ளி, அரசு அலுவலகங்கள் மூடல் - முழு விவரம் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 29, 2025, 02:00 PM IST
  • ஜனவரி 2 கல்வி நிறுவனங்கள், அரசு அலுவலகங்கள் விடுமுறை
  • சுசீந்திரம் தாணுமாலயன் கோவில் தேர் திருவிழா.
  • அவசர பணிகளுக்கு சில அலுவலங்கள் செயல்படும்.

ஜனவரி 2 அரசு விடுமுறை - பள்ளி, கல்லூரிகள், அலுவலகங்கள் இயங்காது!

தமிழ்நாட்டின் தென் முனையில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற சுசீந்திரம் தாணுமாலயன் கோவிலின் மார்கழி திருவிழா மிகுந்த உற்சாகத்துடன் நடைபெறுகிறது. இந்த ஆண்டின் தேர் ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு, ஜனவரி 2-ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முழுவதும் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறை அனைத்து பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் மாநில அரசு அலுவலகங்களுக்கும் பொருந்தும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். கன்னியாகுமரி அருகிலுள்ள சுசீந்திரம் தாணுமாலயன் கோவில் தமிழ்நாட்டின் சிறந்த சிவன் கோயில்களில் ஒன்றாக புகழ்பெற்றது. இங்கு சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மா என மூன்று முக்கிய கடவுள்களும் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அமைந்துள்ளனர். இதனால் தாணுமாலயன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. புராணங்களின்படி, இந்திரனின் சாபத்திலிருந்து விடுதலை அளித்த தலமாகவும் இது அறியப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | தமிழக அரசு வழங்கும் மாதம் ரூ.7000 உதவித்தொகை! யார் யார் பெறலாம்?

மார்கழி மாத திருவிழா

மார்கழி மாத திருவிழா கன்னியாகுமரி மக்களுக்கும், வெளி மாவட்டங்கள், மாநிலங்களிலிருந்து வரும் பக்தர்களுக்கும் பெரும் கொண்டாட்டமாக அமைகிறது. ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டு கலந்து கொள்ளும் தேர் ஊர்வலம் ஜனவரி 2 அன்று பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இதன் சிறப்பை முன்னிட்டேயே விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறையின் கீழ் செயல்படும் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் தனியார் பள்ளிகளில் 1 முதல் 12 வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு டிசம்பர் 10 முதல் 23 வரை அரையாண்டு தேர்வுகள் நடைபெற்றன. இதை தொடர்ந்து டிசம்பர் 24 புதன் முதல் ஜனவரி 5 வரை நீண்ட விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. இது வழக்கத்திற்கு மாறுபட்ட 12 நாட்கள் விடுமுறை ஆகும்.

உள்ளூர் விடுமுறை

ஜனவரி 2 உள்ளூர் விடுமுறையால் இந்த விடுமுறை இன்னும் நீண்டதாகிறது. பள்ளிகள் ஜனவரி 5 அன்று மீண்டும் திறக்கப்படும். உள்ளூர் விடுமுறையால் ஏற்படும் இழப்பை ஈடுகட்டும் வகையில், ஜனவரி 10 சனி அன்று அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் வேலை நாளாக செயல்படும். இது செலாவணி முறை சட்டம் 1881-ன் கீழ் விடுமுறையாக அறிவிக்கப்படவில்லை என்பதால், தலைமை கருவூலங்கள் மற்றும் கிளை கருவூலங்கள் அவசர பணிகளுக்காக குறைந்த எண்ணிக்கையிலான ஊழியர்களுடன் செயல்படும். 

பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பு

திருவிழாவன்று கோவில் வாசல்கள் காலை 4 மணிக்கு திறக்கப்பட்டு இரவு 10 மணி வரை திறந்திருக்கும். சிறப்பு அலங்காரங்கள், அபிஷேகங்கள், தேர்த் ஊர்வலம் என பக்தர்கள் ஆர்வமுடன் இந்த விழாவிற்கு காத்திருக்கின்றனர். கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்கள் இந்த விடுமுறையை பயன்படுத்தி திருவிழாவில் கலந்து கொள்ள தயாராகி வருகின்றனர். மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பில், "விழாவன்று போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரிக்கும் என்பதால் பக்தர்கள் முன்கூட்டியே வந்து தரிசனம் செய்யவும், வாகனங்கள் அருகிலுள்ள பார்க்கிங் ஏரியாக்களில் நிறுத்தவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது" என்று கூறப்பட்டுள்ளது. போலீஸ், தீயணைப்பு, மருத்துவக் குழுக்கள் தயாராக உள்ளன. 

மேலும் படிக்க | "நான் முதல்வன்" திட்டத்தில் புதிய அப்டேட்! மாணவர்களுக்கான குட் நியூஸ்

