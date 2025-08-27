English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மாணவர்கள் குஷி! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை - பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு?

அடுத்த மாத தொடக்கத்தில் மூன்று நாட்களும் தொடர்ச்சியாக விடுமுறை வருவதால், மாணவர்கள் இப்போது இருந்தே விடுமுறையை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 27, 2025, 06:58 AM IST
  • பள்ளி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்!
  • செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் 3 நாட்கள் விடுமுறை!
  • எந்த தேதி என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Trending Photos

2025ல் உலகளவில் அதிக வசூல் பெற்ற டாப் 10 படங்கள்! லிஸ்டில் 2 தமிழ் படங்கள்தான்!
camera icon10
Indian Movies
2025ல் உலகளவில் அதிக வசூல் பெற்ற டாப் 10 படங்கள்! லிஸ்டில் 2 தமிழ் படங்கள்தான்!
கேப்டன் பிரபாகரன் படம் ரீ-ரிலீஸ்..இதுவரை செய்த வசூல் என்ன?
camera icon7
Captain Prabhakaran
கேப்டன் பிரபாகரன் படம் ரீ-ரிலீஸ்..இதுவரை செய்த வசூல் என்ன?
விஜயகாந்தை கேப்டன் என்று அழைப்பதற்க்கு இது தான் காரணமா? என்னனு தெரிக்கோங்க!
camera icon7
Vijayakanth Captain
விஜயகாந்தை கேப்டன் என்று அழைப்பதற்க்கு இது தான் காரணமா? என்னனு தெரிக்கோங்க!
8வது ஊதியக்குழு ToR: பம்பர் ஊதிய உயர்வுக்கு தயாராகும் ஊழியர்கள்... புத்தம் புது அப்டேட்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு ToR: பம்பர் ஊதிய உயர்வுக்கு தயாராகும் ஊழியர்கள்... புத்தம் புது அப்டேட்
மாணவர்கள் குஷி! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை - பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு?

பொதுவாக பள்ளி செல்லும் மாணவர்களுக்கு விடுமுறை என்றாலே குஷியாக இருக்கும். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாக உள்ளது. வரும் செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில், தொடர்ச்சியாக மூன்று நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த தொடர் விடுமுறை மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் ஓய்வாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பொதுவாக, கல்வியாண்டின் நடுப்பகுதியில், மாணவர்களுக்கு பண்டிகைகள் மற்றும் அரசு விடுமுறை நாட்களை ஒட்டி சில நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்படும். அந்த வகையில், வரும் செப்டம்பர் மாதத்தின் முதல் வார இறுதியில், இந்த தொடர் விடுமுறை அமைய உள்ளது.

மேலும் படிக்க: மாமூல் கேட்டு மிரட்டல்.. விசிக நிர்வாகி மீது பாய்ந்த குண்டாஸ்!

செப்டம்பர் 5 வெள்ளிக்கிழமை: மீலாது நபி.
செப்டம்பர் 6 சனிக்கிழமை: வார விடுமுறை.
செப்டம்பர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை: வார விடுமுறை.

இந்த மூன்று நாட்களும் தொடர்ச்சியாக வருவதால், மாணவர்கள் இப்போது இருந்தே இந்த விடுமுறையை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். 

காலாண்டு தேர்வு விடுமுறை

இந்த 3 நாட்கள் விடுமுறை மட்டுமின்றி, தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்வு மற்றும் விடுமுறை கால அட்டவணையின்படி, 1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்குக் காலாண்டு தேர்வுகள் செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி தொடங்கி, செப்டம்பர் 26 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளன. அதை தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 27 முதல் அக்டோபர் 5 வரை காலாண்டு தேர்வு விடுமுறை அளிக்கப்படும். விடுமுறைக்கு பிறகு, பள்ளிகள் மீண்டும் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி திறக்கப்படும்.

மாணவர்களும், பெற்றோரும் மகிழ்ச்சி

தொடர்ச்சியாக வரும் இந்த விடுமுறை நாட்கள் குறித்த செய்தி, மாணவர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விடுமுறை நாட்களை தங்களது குடும்பத்தினருடன் செலவழிக்கவும், சிறு பயணங்களை மேற்கொள்ளவும் மற்றும் தங்களுக்கு பிடித்தமான செயல்களில் ஈடுபடவும் மாணவர்கள் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.

அதே போல், பெற்றோர்களும் இந்த விடுமுறையை ஒட்டி சுற்றுலா செல்ல திட்டமிட்டு வருகின்றனர். குடும்பத்துடன் நேரம் செலவழிக்க இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும் என்றும் அவர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த விடுமுறை தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு, அந்தந்த பள்ளிகள் மூலம் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த தொடர் விடுமுறை குறித்த செய்தி, தற்போதே மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் ஒரு பண்டிகைக் கால உற்சாகத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

மேலும் படிக்க: அடுத்த மூன்று நாட்கள்.. இந்த 2 மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுக்கும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
holidaySchool LeaveAnbhil MaheshStudentsfestival

Trending News