/பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு: ஆம்னி பேருந்துக் கட்டணமும் உயரும் அபாயமா?

கடந்த மே 19ஆம் தேதி இரண்டாவது முறையாகவும் பெட்ரோல், டீசல் விலைகள் உயர்த்தப்பட்டன. அதன்படி, பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 87 காசுகள், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 91 காசுகள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
கிட்டத்தட்ட சில ஆண்டுகளாக நிலையாக இருந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகள் தற்போது மீண்டும் உயர்வை நோக்கி நகர்ந்துள்ளன. உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்ததன் தாக்கமும், மேற்காசிய நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றமும் இதற்கு காரணமாக கூறப்படுகிறது. இதன் விளைவாக இந்தியா முழுவதும் எரிபொருள் விலைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், கடந்த சில மாதங்களாக இருந்த தேர்தல் கால கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக பெட்ரோல், டீசல் விலைகள் மாற்றமின்றி இருந்தது. தற்போது தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பின்னர் விலை உயர்வு நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. முதற்கட்டமாக கடந்த வாரம் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 3.14 ரூபாயும், டீசல் லிட்டருக்கு 3.11 ரூபாயும் உயர்த்தப்பட்டது. எண்ணெய் நிறுவனங்களின் இழப்பை சமாளிக்கவே இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனை தொடர்ந்து கடந்த மே 19ஆம் தேதி இரண்டாவது முறையாகவும் பெட்ரோல், டீசல் விலைகள் உயர்த்தப்பட்டன. அதன்படி, பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 87 காசுகள், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 91 காசுகள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த தொடர் விலை உயர்வால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் எதிர்காலத்தில் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்ற அச்சம் பொதுமக்களிடையே எழுந்துள்ளது. ஏற்கனவே சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வால் சிறு ஹோட்டல்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அதோடு, பால், காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் அடுத்தடுத்த வாரங்களில் உயரலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இதனால் பொதுமக்களின் அன்றாட செலவினம் மேலும் அதிகரிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்வின் நேரடி தாக்கம் போக்குவரத்து துறையில் காணப்படும் என்பதால், ஆம்னி பேருந்து கட்டணமும் உயரக்கூடும் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. தற்போது அரசு பேருந்துகளை விட ஆம்னி பேருந்துகளில் கட்டணம் பல மடங்கு அதிகமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. அதிலும் வார இறுதி நாட்களிலும் பண்டிகை காலங்களிலும் கட்டணங்கள் அதிவேகமாக உயர்த்தப்படும் நிலை நீடித்து வருகிறது. சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகள் ஏற்கனவே அதிக கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டிய சூழலில் உள்ளனர். இப்போது எரிபொருள் விலை மேலும் உயர்ந்துள்ளதால், ஆம்னி பேருந்து சங்கங்கள் கட்டணத்தை திருத்தக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இருப்பினும், இதுவரை சங்கங்களின் சார்பில் எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
சென்னையிலிருந்து மதுரை செல்லும் ஆம்னி பேருந்துகளுக்கான கட்டணம் தற்போது சாதாரண நாட்களில் 800 ரூபாயிலிருந்து 1500 ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்த தொகைக்கு மேலாக இன்னும் 200 ரூபாயிலிருந்து 500 ரூபாய் வரை கூடுதலாக வசூலிக்கப்படலாம் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது. இது உறுதியாகும் பட்சத்தில், நடுத்தர மற்றும் குறைந்த வருமானம் கொண்ட மக்கள் பெரும் சிரமத்தை சந்திக்க நேரிடும். கடந்த ஆட்சியிலும் இதே போன்ற கட்டண உயர்வு தொடர்பான புகார்கள் தொடர்ந்திருந்தன. ஆனாலும் ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டண முறை மீது கண்காணிப்பு போதுமான அளவில் இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து எழுந்து வருகிறது. தற்போதைய சூழலில் எரிபொருள் விலை உயர்வை காரணமாக கொண்டு, ஆம்னி பேருந்து கட்டணமும் உயர்த்தப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மொத்தத்தில், பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்வு பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை மேலும் அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்கும் நிலையில் உள்ளது.
