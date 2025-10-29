English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • நவம்பர் 1ம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை! மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு!

நவம்பர் 1ம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை! மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு!

தஞ்சை மாவட்டத்தின் பெருமைமிகு அடையாளமான மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் சதய விழாவிற்காக, உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 29, 2025, 08:03 AM IST
  • நவம்பர் 1ம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை!
  • ராஜராஜ சோழன் சதய விழா.
  • தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

உலக புகழ்பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோயிலை கட்டிய மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் 1040வது சதய விழாவை முன்னிட்டு, வரும் நவம்பர் 1ம் தேதி சனிக்கிழமை, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் அறிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பால், மாவட்டத்தை சேர்ந்த பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சியில் திளைத்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | நிலம் அளவீடு செய்ய ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்

விழாக்காலமாக மாறும் தஞ்சை

சோழ பேரரசின் மாபெரும் அரசர் ராஜராஜ சோழன், ஐப்பசி மாதம், சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தார். அவரது பிறந்த நாளை, ஒவ்வொரு ஆண்டும், தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் வளாகத்தில், இரண்டு நாட்கள் ‘சதய விழா’வாக மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அதன்படி இந்த ஆண்டு மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் 1040வது சதய விழா, வரும் அக்டோபர் 31 வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் நவம்பர் 1 சனிக்கிழமை ஆகிய இரண்டு நாட்கள், தஞ்சை பெரிய கோயில் வளாகத்தில், வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதற்காக தஞ்சாவூர் நகரமே விழாக்கோலம் பூண்டு, தயாராகி வருகிறது.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான நவம்பர் 1ம் தேதியன்று, மாவட்ட மக்கள் அனைவரும் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ளும் வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்கள், பொதுத் துறை நிறுவனங்கள் உட்பட அனைத்திற்கும் பொது விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சதய விழாவின் சிறப்பம்சங்கள்

இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவில், பல்வேறு கலை மற்றும் ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. விழாவின் முதல் நாள், மங்கள இசையுடன் தொடங்கி, பெருவுடையார் மற்றும் பெரியநாயகி அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் மற்றும் பூஜைகள் நடைபெறும். திருமுறை அரங்கம், கருத்தரங்கம், கவியரங்கம், பட்டிமன்றம், நாட்டியம் மற்றும் நாடகம் போன்ற பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள், பார்வையாளர்களைக் கவரும் வகையில் நடத்தப்படும். விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக, நூற்றுக்கணக்கான நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் பங்குபெறும் மாபெரும் ‘சதய விழா ஊர்வலம்’ தஞ்சையின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக நடைபெறும்.

விடுமுறை அறிவிப்பின் பின்னணி

தமிழகத்தில், வடகிழக்கு பருவமழை போன்ற பேரிடர் காலங்களில், மாணவர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களே பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பது வழக்கம். அதே போல், மாவட்டங்களில் நடைபெறும் முக்கிய கோயில் திருவிழாக்கள் மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வுகளின் போதும், உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கும் அதிகாரம், மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையிலேயே, தஞ்சை மாவட்டத்தின் பெருமைமிகு அடையாளமான மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் சதய விழாவிற்காக, இந்த உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறை, விழாக்கோலம் பூண்டுள்ள தஞ்சை மக்களுக்கு, இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வில் முழுமையாகப் பங்கேற்க ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் இ-சேவை மையத்தை தொடங்குவது எப்படி? முழு விவரம்

