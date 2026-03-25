கனிமொழியால் உதயநிதிக்கு இடையூறா? அமைச்சர் துரைமுருகன் சொல்வது என்ன?

Kanimozhi vs Udhayanidhi Stalin: கனிமொழி மாநில அரசியலில் நுழைந்தால் உதயநிதிக்கு இடையூறா என்ற கேள்விக்கு அமைச்சர் துரைமுருகன் பதில் அளித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 25, 2026, 08:57 PM IST

வேலூர் வடக்கு மாவட்டம் காட்பாடி மற்றும் கே.வி.குப்பம் சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல் அலுவலகத்தினை திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிமுகவை சேர்ந்த சுகர் மில், ஆரிமுத்து மோட்டார் பகுதியை சேர்ந்த நரிக்குறவர்கள் உட்பட 
மாற்றுக் கட்சியிலிருந்து அமைச்சர் துரைமுருகன் முன்னிலையில் சுமார் நூறு பேர் திமுகவில் இணைந்தனர்.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, மாதம் ரூ. 2000, பிரிட்ஜ் கொடுப்பது போன்ற அதிமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதி அறிவிப்பு குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்த துரைமுருகன், தேர்தல் காலத்தில் இப்படிப்பட்ட அறிவிப்புகளை செய்வது சில கட்சிகளுக்கு வாடிக்கை என கூறினார். 

கனிமொழியால் உதயநிதிக்கு இடையூறா? 

அதை தொடர்ந்து, கனிமொழி மாநில அரசியலுக்கு வந்தால் உதயநிதிக்கு இடையூறு ஏற்படும் என நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் கூறியது குறித்து கேட்கப்பட்டது. அதற்கு, அது குறித்து எனக்கு ஏதுவும் தெரியாது என பதில் கூறினார். திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் பத்திரிக்கையாளர்கள் தொடர்பான வாக்குறுதிகள் இடம் பெறுமா என கேட்டதற்கு, நான் தேர்தல் அறிக்கை குழுவில் இல்லை. பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வரும் என்றார்.

அதிமுகவின் வாக்குறுதி வெத்து வேட்டு 

அதிமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியால் ஏற்கனவே திமுக அதிக கடன் வாங்கி இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் மேலும் கடன் அதிகரிக்குமா என கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அவங்க ஆட்சிக்கு வரப்போவதில்லை அதனால் இப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதிமுகவில் தேர்தல் வாக்குறுதி வெறும் வெத்து வேட்டு தான் என்றார்.

திருமாவளவனுக்கு வருத்தம் ஏதும் இல்லை 

விசிகவுக்கு தொகுதி பங்கியீட்டில் இழுப்பறி நீடித்தது குறித்தும் தேமுதிகவிற்கு உடனடியாக தொகுதி பங்கீடு முடிந்தது குறித்தும் கேட்டதற்கு, திருமாவளவனுக்கு ஒன்னும் வருத்தம் கிடையாது. அவர் மகிழ்ச்சியாக தான் சென்றார் என கூறினார். 

நிகழ்ச்சியில் பேசிய துரைமுருகன் 

முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் பேசிய துரைமுருகன், இங்கே பேசிய பொருளாலர் நரசிம்மன் மற்றும் வேலூர் எம்எல்ஏ ஆகிய இருவர் காட்பாடி தொகுதியில் நான் நிற்பதாக பெருமை பேசினார்கள். அதை நான் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டேன். கழகத்தில் இருக்கிற நாம் அதை ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டேன். யாருடைய பெயரை தலைவர் ஸ்டாலின் உச்சரிக்கிறாரோ அதற்குப் பிறகுதான் அவர் தகுதியுடைய வேட்பாளர் ஆவார். அதற்கு முன்னால் நாமே ஏதோ ஒரு பெயரை சொல்லி இவர் தான் வேட்பாளர், இவர் தான் வருவார் என பேசுவது உங்களுக்கு வேண்டுமானால் சுலபமாக இருக்கலாம் அதை கேட்டுக் கொண்டிருக்க கூடிய எனக்கு அசோகர்யமாக தான் இருக்கிறது.

ஸ்டாலின் யாரை கைகாட்டுகிறாரோ அவர்தான் வேட்பாளர்

நானே ஒத்துக் கொள்ள மாட்டேன் வேறு யார் பேசினாலும் சரி நீங்கள் பேசினாலும் சரி. கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வமாக வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படும் வரை நான் ஒரு எம்எல்ஏ அவ்வளவு தான். எதிர்காலத்தைப் பற்றி யார் இந்த தொகுதியில் இருப்பார்கள் என்பதை தலைவர் ஸ்டாலின் தான் முடிவு செய்வார். யாரை அவர் முடிவு செய்தாலும் அதை ஏற்று பணியாற்றுவதற்கு தான் ஆயிரக்கணக்கான செயல்வீரர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். அந்த செயல் வீரர்களோடு நானும் கலந்து கொள்வேன் என்ற உறுதியை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

தேர்தல் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிற நேரம் ஒவ்வொரு தலைமையிலும் பிஸியாக இருக்கிறார்கள். தளபதி இரவு 12 மணி வரை தேர்தலை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். நமது தளபதி ஒவ்வொரு கட்சியாக அழைத்து சாதுரியமாக பேசி அனுப்பி வைப்பதை நான் கண்டு வியக்கிறேன். அரசியலில் அவர் காட்டுகிற நிதானமும் தொண்டர் இடத்தில் காட்டுகின்ற அக்கறையும் இயக்கத்திற்கு பலம் சேர்த்திருக்கிறது. அகில இந்திய கட்சிகள் யாராக இருந்தாலும் சொல்கிறேன். அவர்களால் ஒரு நிலையான முடிவை எடுக்க முடியவில்லை. 

ஆனால் கமுக்கமாகவே இருந்து முடிவெடுத்து ஒரு பெரிய கூட்டணியை அமைத்து வெற்றிகரமாக செய்திருப்பவர் தளபதிதான். இந்த முயற்சியை நிச்சயம் வெற்றி தரும் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பார் என்பதை உறுதியாக சொல்லி விட்டு செல்கிறேன். எனவே முப்பதாம் தேதிக்கு பிறகு அரசியல் மற்றதை எல்லாம் பேசலாம் அதுவரை நானும் பேசக்கூடாது, இந்த தேர்தல் அலுவலகத்தை திறந்து வைப்பதற்கு பெருமைப்படுகிறேன் நண்பர்கள் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என பேசினார். 

