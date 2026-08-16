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நயினார் மீது கை வைக்க தவெக அஞ்சுகிறது.. பாஜக பயத்தில் விஜய்: துரைமுருகன் கடும் தாக்கு!

பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தவெக அஞ்சுவதாகவும், மத்திய அரசின் பயத்தால் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் தவெக மெத்தனம் காட்டுவதாகவும் திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Aug 16, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:39 PM IST
நயினார் மீது கை வைக்க தவெக அஞ்சுகிறது.. பாஜக பயத்தில் விஜய்: துரைமுருகன் கடும் தாக்கு!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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