/நயினார் மீது கை வைக்க தவெக அஞ்சுகிறது.. பாஜக பயத்தில் விஜய்: துரைமுருகன் கடும் தாக்கு!

தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் தாயார் குறித்து தெரிவித்ததாக கூறப்படும் சர்ச்சை கருத்துகள் தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளன. இது தொடர்பாக தவெக தரப்பில் காவல்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டிருந்தாலும், இன்னும் முறையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை என்ற விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
இந்நிலையில், வேலூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன், தவெக மற்றும் பாஜக இடையேயான உறவு குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வைத்துள்ளார்.
நயினார் நாகேந்திரன் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க தவெக தயங்குவதற்கு காரணம், மத்திய அரசின் மீதான பயம்தான் என்று துரைமுருகன் சாடியுள்ளார். பாஜக தலைவர்கள் மீது கை வைத்தால் எங்கே தங்களது ஆட்சிக்கு நெருக்கடி வந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்திலேயே தவெக தலைமை அமைதி காப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். சட்டம் அனைவருக்கும் சமம் என்ற விதியை ஆளுங்கட்சி பின்பற்ற தவறுகிறது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
திமுக கொள்கை ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் பாஜகவை தொடர்ந்து எதிர்த்து வருவதாக தெளிவுபடுத்திய அவர், தவெக தொடர்ச்சியாக மத்திய பாஜக அரசுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டையே எடுத்து வருவதாக குற்றம்சாட்டினார். மத்தியில் ஆளும் கட்சியுடன் இணக்கமாகச் செயல்படுவதன் மூலம் தவெக-வின் அரசியல் பின்னணியில் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதை மக்கள் தெளிவாக புரிந்து வைத்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
தவெக-வின் செயல்பாடுகள் குறித்து பேசிய துரைமுருகன், "தேர்தல் நேரத்தில் அறிவித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் அரசு முற்றிலும் மெத்தனமாக உள்ளது. மகளிருக்கான உதவித்தொகை, மானிய சிலிண்டர் போன்ற வாக்குறுதிகள் இன்னும் செயல்பாட்டிற்கு வரவில்லை. வெறுமனே வார்த்தைகளில் பேசி நேரத்தை வீணடிப்பதற்குப் பதிலாக, மக்கள் நலனுக்கான உருப்படியான பணிகளைச் செய்ய வேண்டும்" என்று விமர்சித்தார்.