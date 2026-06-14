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விஜய் அரசுக்கு 6 மாதம் டைம் கொடுக்க வேண்டும்... துரை வைகோ சொல்வது என்ன?

Thoothukudi Latest News Updates : குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதங்களாவது ஒரு அரசாங்கத்திற்கு கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசுக்கு திருச்சி மக்களவை உறுப்பினர் துரை வைகோ ஆதரவு தெரிவித்து பேசி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 14, 2026, 01:02 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:02 AM IST
விஜய் அரசுக்கு 6 மாதம் டைம் கொடுக்க வேண்டும்... துரை வைகோ சொல்வது என்ன?
Image Credit: Image Credits : (L - R) CM Vijay, Durai Vaiko | Image Source : X/@CMOTamilnadu

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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விஜய் அரசுக்கு 6 மாதம் டைம் கொடுக்க வேண்டும்... துரை வைகோ சொல்வது என்ன?
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