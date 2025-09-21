English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நவம்பர் 1 முதல் இ-பாஸ் கட்டாயம்! சென்னை உயர்நீதிமன்றம் புதிய உத்தரவு!

உதகை மற்றும் கொடைக்கானல் பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இ-பாஸ் நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. இனி வால்பாறையிலும் தொடர உள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 21, 2025, 07:34 AM IST
  • சென்னை உயர்நீதிமன்றம் புதிய உத்தரவு
  • நவம்பர் 1 முதல் வால்பாறை செல்ல இ-பாஸ் கட்டாயம்
  • பொது போக்குவரத்தை அதிகரிக்கவும் உத்தரவு.

Trending Photos

ரோபோ சங்கருக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு...7 அறிகுறிகள் என்ன? அதை தடுப்பது எப்படி?
camera icon8
Gastrointestinal Bleeding
ரோபோ சங்கருக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு...7 அறிகுறிகள் என்ன? அதை தடுப்பது எப்படி?
8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! சீனியர் கிளார்க் லெவல் 5 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு இவ்வளவா!
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! சீனியர் கிளார்க் லெவல் 5 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு இவ்வளவா!
சென்னை மக்களே ரெடியா... இரவு அதிரடி காட்டப்போகுது மழை - தமிழ்நாடு வெதர்மேனின் பெரிய அப்டேட்
camera icon8
Chennai Rains
சென்னை மக்களே ரெடியா... இரவு அதிரடி காட்டப்போகுது மழை - தமிழ்நாடு வெதர்மேனின் பெரிய அப்டேட்
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்.. பண்ட், பும்ரா இல்லை.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!
camera icon11
India vs West Indies
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்.. பண்ட், பும்ரா இல்லை.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!
நவம்பர் 1 முதல் இ-பாஸ் கட்டாயம்! சென்னை உயர்நீதிமன்றம் புதிய உத்தரவு!

கோவை மாவட்டம் வால்பாறை சுற்றுலா பகுதிக்கு செல்ல வரும் நவம்பர் 1 முதல் இ-பாஸ் கட்டாயமாகும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பான முக்கிய வழக்கை நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார் மற்றும் டி.பரத சக்கரவாதி ஆகியோர்கள் விசாரித்தனர். வனம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் விதமாக நீதிமன்றம் இந்த புதிய கட்டுப்பாட்டை அறிவித்து உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | இனியும் எனக்கு அனுமதி மறுத்தால்... தமிழக அரசுக்கு விஜய் எச்சரிக்கை!

உதகை மற்றும் கொடைக்கானல்

இதுவரை ஊட்டி மற்றும் கொடைக்கானல் பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இ-பாஸ் நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. அந்த நடைமுறை போலவே, அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் வால்பாறைக்கு செல்வதை கட்டுப்படுத்தவும், அங்கு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. இந்த வழக்கில் IIT சென்னை மற்றும் IIM பெங்களூரு ஆகிய அமைப்புகளின் நிபுணர்கள் குழு இடைக்கால அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது.

அறிக்கையின் முக்கிய பரிந்துரைகள்

- உதகைக்கும், கொடைக்கானலுக்கும் அனுமதிக்கப்படும் சுற்றுலா வாகனங்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்க வேண்டும்.
- அரசு போக்குவரத்து பயன்பாடுகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
- சுற்றுலா பகுதிகளில் அதிகமாக கூடும் மக்கள் குழுக்களை கட்டுப்படுத்தும் திட்டம் வகுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு நிபுணர் குழு பரிந்துரைகளை வைத்திருந்த நிலையில் வளைகுடா மற்றும் வன பகுதிகளில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் வால்பாறை, டாப் சிலிப், ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் பகுதிகளுக்கு செல்லும் அனைத்து வழிகளிலும் சோதனை சாவடிகள் அமைக்க அமைச்சரவை தலைமை செயலர் தலைமையில் விரைவில் கூட்டம் நடத்த வேண்டும் எனவும், இந்த நடைமுறைகளை நவம்பர் 1 முதல் அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

மேலும், வால்பாறை செல்லும் வாகனங்களில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எடுத்து செல்லக்கூடாது என்பதையும் அறிவுறுத்தி, தேவையான சோதனைகள் நடத்தப்பட வேண்டும் என நீதிமன்றம் வலியுறுத்தியுள்ளது. இந்த உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டால், வால்பாறை சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கு புதிய வெற்றி கிடைக்கும் என்று சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | 'என்னை மிரட்டிப் பார்க்கிறீர்களா...' ஸ்டாலினை நோக்கி விஜய் நேரடி கேள்வி - நாகையில் அதிரடி பேச்சு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
E PassValparaiTourist PlacesMadras High CourtTN Govt

Trending News