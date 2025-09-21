நவம்பர் 1 முதல் இ-பாஸ் கட்டாயம்! சென்னை உயர்நீதிமன்றம் புதிய உத்தரவு!

கோவை மாவட்டம் வால்பாறை சுற்றுலா பகுதிக்கு செல்ல வரும் நவம்பர் 1 முதல் இ-பாஸ் கட்டாயமாகும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பான முக்கிய வழக்கை நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார் மற்றும் டி.பரத சக்கரவாதி ஆகியோர்கள் விசாரித்தனர். வனம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் விதமாக நீதிமன்றம் இந்த புதிய கட்டுப்பாட்டை அறிவித்து உள்ளது.
உதகை மற்றும் கொடைக்கானல்
இதுவரை ஊட்டி மற்றும் கொடைக்கானல் பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இ-பாஸ் நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. அந்த நடைமுறை போலவே, அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் வால்பாறைக்கு செல்வதை கட்டுப்படுத்தவும், அங்கு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. இந்த வழக்கில் IIT சென்னை மற்றும் IIM பெங்களூரு ஆகிய அமைப்புகளின் நிபுணர்கள் குழு இடைக்கால அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது.
அறிக்கையின் முக்கிய பரிந்துரைகள்
- உதகைக்கும், கொடைக்கானலுக்கும் அனுமதிக்கப்படும் சுற்றுலா வாகனங்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்க வேண்டும்.
- அரசு போக்குவரத்து பயன்பாடுகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
- சுற்றுலா பகுதிகளில் அதிகமாக கூடும் மக்கள் குழுக்களை கட்டுப்படுத்தும் திட்டம் வகுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு நிபுணர் குழு பரிந்துரைகளை வைத்திருந்த நிலையில் வளைகுடா மற்றும் வன பகுதிகளில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் வால்பாறை, டாப் சிலிப், ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் பகுதிகளுக்கு செல்லும் அனைத்து வழிகளிலும் சோதனை சாவடிகள் அமைக்க அமைச்சரவை தலைமை செயலர் தலைமையில் விரைவில் கூட்டம் நடத்த வேண்டும் எனவும், இந்த நடைமுறைகளை நவம்பர் 1 முதல் அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், வால்பாறை செல்லும் வாகனங்களில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எடுத்து செல்லக்கூடாது என்பதையும் அறிவுறுத்தி, தேவையான சோதனைகள் நடத்தப்பட வேண்டும் என நீதிமன்றம் வலியுறுத்தியுள்ளது. இந்த உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டால், வால்பாறை சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கு புதிய வெற்றி கிடைக்கும் என்று சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
