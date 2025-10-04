English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இ-சேவை மையம் : தமிழ்நாடு அரசுக்கு 5 முக்கிய கோரிக்கைகள்

e-sevai : இ-சேவை மைய ஆப்ரேட்டர்கள் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஐந்து முக்கிய கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளனர். அது குறித்த விவரத்தை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 4, 2025, 01:21 PM IST
  • இ-சேவை மையங்களில் விரைவில் மாற்றம்
  • சேவைக் கட்டணம் உயர்த்த கோரிக்கை
  • ஆதார் சேவை கட்டணத்தைப் போல் உயர்த்தப்படுமா?

Trending Photos

கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
camera icon11
Guru Peyarchi
கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 17 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு மாற்றம் உண்டாகும்!
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 17 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு மாற்றம் உண்டாகும்!
திருமணமான 3 நடிகர்களை காதலித்த பிரபல நடிகை! 50 வயதிலும் சிங்கிள்- யார் தெரியுமா?
camera icon7
Popular actress
திருமணமான 3 நடிகர்களை காதலித்த பிரபல நடிகை! 50 வயதிலும் சிங்கிள்- யார் தெரியுமா?
இ-சேவை மையம் : தமிழ்நாடு அரசுக்கு 5 முக்கிய கோரிக்கைகள்

e-sevai : தமிழ்நாட்டில் மத்திய, மாநில அரசுகளின் பல்வேறு திட்டச் சேவைகளை, 'ஆன்லைன்' வாயிலாக பெற தமிழக அரசின் மின்னாளுமை முகமை
(TNEGA) வாயிலாக இ-சேவை மையங்களை செயல்படுத்துகிறது. இந்த இசேவை மையங்கள் 2012ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இங்கே, பொதுமக்கள் எளிமையாக வருமானச் சான்று, இருப்பிடச் சான்று, ஜாதிச் சான்று, வாரிசு சான்று, பட்டா மாறுதல், பட்டா பெயர் மாற்றம் உள்ளிட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம். உடனுக்குடன் விண்ணப்பிக்கும் வசதி உள்ளது. தங்களுக்கான கோரிக்கைகளுக்கான மனுக்களை எடுத்துக் கொண்டு அரசு அலுவலங்களுக்கு அலைய வேண்டியதில்லை. 60 ரூபாய் சேவை கட்டணத்தில் ஒரே இடத்தில் இத்தனை சேவைகளுக்கும் விண்ணப்பிக்கும் வசதி இருப்பது பொதுமக்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கிறது. இசேவை மையத்தில் தரப்படும் விண்ணப்பத்தை, துறை அதிகாரிகள் பரிசீலித்து ஒப்புதல் வழங்கி வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

அதேநேரத்தில் இ-சேவை மையங்கள் நடத்தும் ஆப்ரேட்டர்கள் அரசுக்கு 5 முக்கியமான கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளனர். அதில் முதல் கோரிக்கை என்னவென்றால் சேவைக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு 100 ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இதற்கு அவர்கள் சொல்லும் காரணம் என்னவென்றால், 2012ல் மின்சார கட்டணம், பேப்பர் விலை, கடை வாடகை, மூலதன பொருட்களின் அன்று இருந்த விலைகளை விட இன்று அனைத்து பொருட்களின் விலைகளும் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. ஆனால் 13 வருடங்கள் ஆகியும் சேவை கட்டணங்கள் மட்டும் உயரவே இல்லை என தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் இ சேவை மைய ஆபரேட்டர்களின் வாழ்வாதாரங்கள் கேள்விக்குறியாக உள்ளது என தெரிவிக்கின்றனர்.

மேலும், தமிழக அரசின் மகளிர் உரிமைத் தொகை போன்ற திட்டங்களுக்கும் விண்ணப்பிக்கும் அனுமதியை இ-சேவை மைய ஆபரேட்டர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இ-சேவை மைய ஆபரேட்டர்களுக்கு அடையாள அட்டை மற்றும் அங்கீகாரச் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இதனை தவிர்த்து இ சேவை மைய ஆப்ரேட்டர்களுக்கு அரசு குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை நிர்ணயம் செய்யவேண்டும் என்பதும் இ சேவை ஆப்ரேட்டர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

இந்த கோரிக்கைகளை அரசு உரிய முறையில் பரிசீலித்து இசேவை மைய ஆப்ரேட்டர்களின் கோரிக்கைகளை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். அண்மையில் ஆதார் சேவைக் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மொபைல் எண், பெயர் மற்றும் முகவரி மாற்றம் செய்தால் இதுநாள் வரை 50 ரூபாய் சேவைக் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது. இனி இந்த சேவைகளுக்கு 75 ரூபாய் சேவைக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். மேலும், கருவிழி, கைரேகை போன்ற பயோமெட்ரிக் தகவல்களை அப்டேட் செய்ய இதுவரை 100 ரூபாய் சேவைக் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வந்தால், இனி 125 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். இதேபோன்ற கட்டணங்களை தமிழ்நாடு இ-சேவை மையங்களுக்கும் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். 

மேலும் படிக்க | நன்னிலம் திட்டம் : பெண்கள் நிலம் வாங்க ரூ.5 லட்சம் மானியம்! இசேவை மையம் மூலம் விண்ணபிக்கலாம்

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் இ-சேவை மையத்தை தொடங்குவது எப்படி? முழு விவரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
e sevaiE Service CentersTN E Service CenterTamil Nadu Government Servicese-service operators

Trending News