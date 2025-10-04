இ-சேவை மையம் : தமிழ்நாடு அரசுக்கு 5 முக்கிய கோரிக்கைகள்

e-sevai : தமிழ்நாட்டில் மத்திய, மாநில அரசுகளின் பல்வேறு திட்டச் சேவைகளை, 'ஆன்லைன்' வாயிலாக பெற தமிழக அரசின் மின்னாளுமை முகமை
(TNEGA) வாயிலாக இ-சேவை மையங்களை செயல்படுத்துகிறது. இந்த இசேவை மையங்கள் 2012ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இங்கே, பொதுமக்கள் எளிமையாக வருமானச் சான்று, இருப்பிடச் சான்று, ஜாதிச் சான்று, வாரிசு சான்று, பட்டா மாறுதல், பட்டா பெயர் மாற்றம் உள்ளிட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம். உடனுக்குடன் விண்ணப்பிக்கும் வசதி உள்ளது. தங்களுக்கான கோரிக்கைகளுக்கான மனுக்களை எடுத்துக் கொண்டு அரசு அலுவலங்களுக்கு அலைய வேண்டியதில்லை. 60 ரூபாய் சேவை கட்டணத்தில் ஒரே இடத்தில் இத்தனை சேவைகளுக்கும் விண்ணப்பிக்கும் வசதி இருப்பது பொதுமக்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கிறது. இசேவை மையத்தில் தரப்படும் விண்ணப்பத்தை, துறை அதிகாரிகள் பரிசீலித்து ஒப்புதல் வழங்கி வருகின்றனர்.
அதேநேரத்தில் இ-சேவை மையங்கள் நடத்தும் ஆப்ரேட்டர்கள் அரசுக்கு 5 முக்கியமான கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளனர். அதில் முதல் கோரிக்கை என்னவென்றால் சேவைக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு 100 ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இதற்கு அவர்கள் சொல்லும் காரணம் என்னவென்றால், 2012ல் மின்சார கட்டணம், பேப்பர் விலை, கடை வாடகை, மூலதன பொருட்களின் அன்று இருந்த விலைகளை விட இன்று அனைத்து பொருட்களின் விலைகளும் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. ஆனால் 13 வருடங்கள் ஆகியும் சேவை கட்டணங்கள் மட்டும் உயரவே இல்லை என தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் இ சேவை மைய ஆபரேட்டர்களின் வாழ்வாதாரங்கள் கேள்விக்குறியாக உள்ளது என தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும், தமிழக அரசின் மகளிர் உரிமைத் தொகை போன்ற திட்டங்களுக்கும் விண்ணப்பிக்கும் அனுமதியை இ-சேவை மைய ஆபரேட்டர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இ-சேவை மைய ஆபரேட்டர்களுக்கு அடையாள அட்டை மற்றும் அங்கீகாரச் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இதனை தவிர்த்து இ சேவை மைய ஆப்ரேட்டர்களுக்கு அரசு குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை நிர்ணயம் செய்யவேண்டும் என்பதும் இ சேவை ஆப்ரேட்டர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
இந்த கோரிக்கைகளை அரசு உரிய முறையில் பரிசீலித்து இசேவை மைய ஆப்ரேட்டர்களின் கோரிக்கைகளை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். அண்மையில் ஆதார் சேவைக் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மொபைல் எண், பெயர் மற்றும் முகவரி மாற்றம் செய்தால் இதுநாள் வரை 50 ரூபாய் சேவைக் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது. இனி இந்த சேவைகளுக்கு 75 ரூபாய் சேவைக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். மேலும், கருவிழி, கைரேகை போன்ற பயோமெட்ரிக் தகவல்களை அப்டேட் செய்ய இதுவரை 100 ரூபாய் சேவைக் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வந்தால், இனி 125 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். இதேபோன்ற கட்டணங்களை தமிழ்நாடு இ-சேவை மையங்களுக்கும் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
