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தமிழ்நாட்டில் e-zero FIR அமல்... இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்?

1930 மூலம் பெறப்படும் புகார்களுக்காக e-Zero FIR முறையை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இணையவழி நிதி மோசடி தொடர்பான புகார்களை தெரிவிப்பவர்களுக்கு இது மிக முக்கியமானதாகும். இதன் பயன் என்ன என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 19, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:01 PM IST
தமிழ்நாட்டில் e-zero FIR அமல்... இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்?
Image Credit: e-zero FIR | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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