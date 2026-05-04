வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு முன் எடப்பாடியில் பரபரப்பு.. வேட்பாளர் பகீர் குற்றச்சாட்டு

Edappadi Assembly Election: TVK ஆதரவுடன் சுயேச்சையாகப் போட்டியிட்ட வேட்பாளர், வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் தனக்கு அச்சுறுத்தல்கள் இருப்பதாகக் கூறி, ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று கட்சி நிர்வாகிகளுடன் இணைந்து கூடுதல் காவல்துறைப் பாதுகாப்பைக் கோரினார்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 4, 2026, 09:11 AM IST
Edappadi Assembly Election: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதற்கான வாக்குகள் இன்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன. பல தொகுதிகளில் முன்னிலை விவரங்கள் தற்போது வந்தவண்ணம் உள்ளன.

எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதியில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் (TVK) ஆதரவுடன் சுயேச்சையாகப் போட்டியிட்ட வேட்பாளர், வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் தனக்கு அச்சுறுத்தல்கள் இருப்பதாகக் கூறி, ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று கட்சி நிர்வாகிகளுடன் இணைந்து கூடுதல் காவல்துறைப் பாதுகாப்பைக் கோரினார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆதரவு பெற்ற சுயேச்சை வேட்பாளர் பிரவீன் குமார் மற்றும் அக்கட்சியின் எடப்பாடி தொகுதிப் பொறுப்பாளர் ராஜா மனோகரன் ஆகியோர், வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது சட்டம்-ஒழுங்குப் பிரச்சினைகள் ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சத்தை வெளிப்படுத்தி, சேலம் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் கௌதம் கோயலிடம் ஒரு மனுவை அளித்தனர்.

நிராகரிக்கப்பட்ட தவெக வேட்பாளர் வேட்புமனு

முன்னதாக, தமிழக வெற்றி கழகம் அறிவித்திருந்த அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளரின் வேட்புமனு, தொழில்நுட்பக் காரணங்களுக்காக நிராகரிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பிரவீன் குமாருக்கு அக்கட்சி தனது ஆதரவை வழங்கியிருந்தது. தற்போது ராஜா மனோகரன் அளித்துள்ள புகாரில் பின்வருமாறு குற்றம் சாட்டியிருந்தார். 'சனிக்கிழமை இரவு இருசக்கர வாகனத்தில் சேலத்திற்குத் திரும்பிக்கொண்டிருந்தபோது, ​​இரவு சுமார் 9.30 மணியளவில் எடப்பாடி–கொங்கணாபுரம் சாலையில் உள்ள ரெட்டிப்பட்டி அருகே அவர் சிறிது நேரம் நின்றிருந்தார். அப்போது இரண்டு மோட்டார் சைக்கிள்களில் வந்த அடையாளம் தெரியாத நான்கு நபர்கள் அவரை வழிமறித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.'

அந்த நபர்கள், தொகுதியில் தான் மேற்கொண்டு வரும் அரசியல் செயல்பாடுகள் குறித்துக் கேள்வி எழுப்பியதாகவும், பின்னர் பொதுமக்கள் நடமாட்டத்தைக் கண்டதும் அங்கிருந்து தப்பி ஓடுவதற்கு முன்பு தனக்குக் கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

இந்தச் சம்பவத்தைச் சுட்டிக்காட்டிய ராஜா மனோகரன், தனக்கும், வேட்பாளருக்கும், கட்சித் தொண்டர்களுக்கும் போதுமான பாதுகாப்பை வழங்குமாறும், மிரட்டல் விடுத்த நபர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் காவல்துறையினரை வலியுறுத்தினார். மனுவைப் பெற்றுக்கொண்ட காவல்துறை அதிகாரிகள், இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தனர்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

