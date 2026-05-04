தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: எடப்பாடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Edappadi Election Result 2026: சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள எடப்பாடி (Edappadi) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்கள், கட்சி வாரியாக வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 4, 2026, 04:39 AM IST
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
Edappadi Election Result 2026: எடப்பாடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள எடப்பாடி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் எண்பத்தாறாவது (86) தொகுதியாகும். முன்னாள் முதல்வரும், 2026 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் என்.டி.ஏ கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளருமான எடப்பாடி கே பழனிசாம்கி இந்த தொகுதியின் விஐபி வேட்பாளர் ஆவார். விவசாயமும் நெசவுத் தொழிலும் தான் eடப்பாடி தொகுதியின் பிரதானமான தொழில்களாக உள்ளன. காவிரி ஆறு ஓடக்கூடிய எடப்பாடி பகுதியில் சுற்றிலும் ஏரிகளும், குளங்களும் உள்ளன. குறிப்பாக அரிய வகை பாறைகள் இங்கே அதிகமாக உள்ளன. கைத்தறி, விசைத்தறி, பட்டு துண்டு, கைலி மற்றும் சுடிதார் உடைகள் ஆகியவை எடப்பாடி தொகுதியில் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

எடப்பாடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி, இன்று, தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும். எடப்பாடி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி இங்கே அறிந்துகொள்ளலாம்.

எடப்பாடி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): காசி

அஐஅதிமுக (AIADMK): எடப்பாடி கே பழனிசாமி (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பிரியதர்ஷினி

எடப்பாடி தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,76,387

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,39,680

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,36,677

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 30

எட;ப்பாடி தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 92.09% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

எடப்பாடி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: எடப்பாடி கே பழனிசாமி (அஇஅதிமுக) - 163,154 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: த.சம்பத்குமார் (திமுக) - 69,352 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: அ ஸ்ரீ ரத்னா - 6,626 வாக்குகள்

மக்கள் நீதி மய்யம்: தாசப்பராஜ் - 1,547 வாக்குகள்

எடப்பாடி தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் எடப்பாடி தொகுதியில் 87.14% வாக்குகள் பதிவாகின.

சேலம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

