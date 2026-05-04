தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: எடப்பாடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Edappadi Election Result 2026: எடப்பாடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள எடப்பாடி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் எண்பத்தாறாவது (86) தொகுதியாகும். முன்னாள் முதல்வரும், 2026 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் என்.டி.ஏ கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளருமான எடப்பாடி கே பழனிசாம்கி இந்த தொகுதியின் விஐபி வேட்பாளர் ஆவார். விவசாயமும் நெசவுத் தொழிலும் தான் eடப்பாடி தொகுதியின் பிரதானமான தொழில்களாக உள்ளன. காவிரி ஆறு ஓடக்கூடிய எடப்பாடி பகுதியில் சுற்றிலும் ஏரிகளும், குளங்களும் உள்ளன. குறிப்பாக அரிய வகை பாறைகள் இங்கே அதிகமாக உள்ளன. கைத்தறி, விசைத்தறி, பட்டு துண்டு, கைலி மற்றும் சுடிதார் உடைகள் ஆகியவை எடப்பாடி தொகுதியில் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
எடப்பாடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி, இன்று, தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும். எடப்பாடி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி இங்கே அறிந்துகொள்ளலாம்.
எடப்பாடி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): காசி
அஐஅதிமுக (AIADMK): எடப்பாடி கே பழனிசாமி (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பிரியதர்ஷினி
எடப்பாடி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,76,387
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,39,680
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,36,677
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 30
எட;ப்பாடி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 92.09% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
எடப்பாடி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எடப்பாடி கே பழனிசாமி (அஇஅதிமுக) - 163,154 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: த.சம்பத்குமார் (திமுக) - 69,352 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: அ ஸ்ரீ ரத்னா - 6,626 வாக்குகள்
மக்கள் நீதி மய்யம்: தாசப்பராஜ் - 1,547 வாக்குகள்
எடப்பாடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் எடப்பாடி தொகுதியில் 87.14% வாக்குகள் பதிவாகின.
சேலம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
கெங்கவல்லி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஏற்காடு (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஓமலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மேட்டூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
எடப்பாடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சங்ககிரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சேலம் (மேற்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சேலம் (வடக்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சேலம் (தெற்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ