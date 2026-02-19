திமுகவின் 5 ஆண்டு சாதனை என்ன? -வெள்ளை அறிக்கை கேட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி சரமாரி கேள்வி

TN Interim Budget Debate: தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை நோக்கி இப்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கிவிட்ட நிலையில், சட்டப்பேரவையில் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி ஆற்றிய உரை ஆளுங்கட்சியான திமுகவுக்குப் பல்வேறு தர்மசங்கடமான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. குறிப்பாக, குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 5,000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என்ற அரசின் அறிவிப்பு, மக்கள் நலனுக்கானது என்பதை விட தேர்தல் நேரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ஒருவித ‘படபடப்பை’ (Panic) தணிப்பதற்காகவே வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்று அவர் முன்வைத்த விமர்சனம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
நிதி மேலாண்மை மற்றும் கடன் சுமை குறித்து கேள்வி
திமுக அரசு ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றது முதல் நிதி மேலாண்மையைச் சீரமைக்கப் போவதாகக் கூறி ரகுராம் ராஜன் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழுவின் பரிந்துரைகள் என்ன என்பது குறித்து இதுவரை வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடாதது ஏன் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினார். தமிழகம் தற்போது இந்தியாவில் அதிக கடன் பெற்ற மாநிலம் என்ற நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியது குறித்தும், வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் மூலம் ஈர்க்கப்பட்ட முதலீடுகள் மற்றும் அதன் மூலம் உருவான வேலைவாய்ப்புகள் குறித்தும் வெளிப்படையான வெள்ளை அறிக்கையை அரசு வெளியிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
தொழில் முதலீடுகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு குறித்து கேள்வி
முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் மூலம் ஈர்க்கப்பட்ட முதலீடுகள், போடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் (MoUs) மற்றும் அதன் மூலம் உருவான உண்மையான வேலைவாய்ப்புகள் குறித்து அரசு தெளிவான விளக்கம் அளிக்கவில்லை. 1,500-க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அவற்றின் தற்போதைய நிலை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை கோரப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் வாக்குறுதிகள் மற்றும் நலத்திட்டங்கள் குறித்து கேள்வி
2026 தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்றால் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 2,000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று தாங்கள் அறிவித்ததை முன்கூட்டியே மோப்பம் பிடித்துவிட்டு, இப்போது திமுக 5,000 ரூபாய் என்று அறிவித்திருப்பதாகக் குறிப்பிட்ட இபிஎஸ், இது வெறும் தேர்தல் கால கண்துடைப்பு மட்டுமே என்று சாடினார். மேலும், அதிமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட 'அம்மா மினி கிளினிக்' போன்ற மக்கள் நலத் திட்டங்களை முடக்கிவிட்டு, தற்போது அதே திட்டங்களை உருமாற்றி செயல்படுத்தி வருவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
சட்டம் - ஒழுங்கு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு குறித்த கேள்வி
தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு என்பது தற்போது பாதாளத்திற்குச் சென்றுவிட்டதாகக் குறிப்பிட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர், போதைப்பொருட்கள் புழக்கம் அதிகரித்திருப்பதே பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் பெருகக் காரணம் என்று தெரிவித்தார். தமிழகத்தில் 6,999 போக்ஸோ வழக்குகள் பதிவாகியிருப்பதாக சமூக நலத்துறை அமைச்சரே கூறியுள்ள நிலையில், பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பான மாநிலம் என்று எப்படிச் சொல்ல முடியும்? எனவும் கேள்வி எழுப்பினார். மேலும் காவல்துறைக்கு நிரந்தர டிஜிபி (DGP) நியமிக்கப்படாதது ஏன் என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
அதிமுக ஆட்சியில் கல்வி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு
அதிமுக ஆட்சியில் அதிக கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டதாலேயே உயர்கல்வியில் தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 11 மருத்துவக் கல்லூரிகள், 7 சட்டப் பல்கலைக்கழகங்கள், 40 கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் மற்றும் 21 பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள் அதிமுக ஆட்சியில் உருவாக்கப்பட்டவை. தமிழகத்தில் கிராமம் முதல் நகரம் வரை தரமான தார் சாலைகள் அமைத்துக் கொடுத்தது அதிமுக அரசுதான்.
எடப்பாடி பழனிசாமி வைத்த இதர குற்றச்சாட்டுகள்
ஆண்டுக்கு 100 நாட்கள் சட்டப்பேரவை நடத்தப்படும் எனக் கூறிவிட்டு, 5 ஆண்டுகளில் மொத்தம் 156 நாட்கள் மட்டுமே நடத்தியுள்ளனர். அத்திக்கடவு - அவிநாசி திட்டம் மற்றும் அவரது சொந்தத் தொகுதியில் நீர் மேலாண்மைத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த திமுக அரசு ஆர்வம் காட்டவில்லை. 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான பணிகளுக்கு இப்போதே முன்கூட்டியே டெண்டர் விடுவது முறையற்றது எனவும் கூறினார்.
வேளாண் பட்ஜெட் குறித்த விமர்சனம்
வேளாண் துறைக்குத் தனி பட்ஜெட் என்று பெருமையாகப் பேசிக்கொள்ளும் திமுக அரசு, உண்மையில் பால்வளம், மீன்வளம் மற்றும் கூட்டுறவுத் துறைகளுக்கான நிதியை ஒன்றாகத் திரட்டி 46,000 கோடி ரூபாய் என்று ஒரு 'மாயாஜால' கணக்கைக் காட்டி மக்களை ஏமாற்றுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தனது உரையில் விரிவாக விளக்கினார்.
"ஒவ்வொரு துறைக்கும் தனித்தனி அமைச்சர்கள் இருக்கும்போது, அனைத்தையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து வேளாண் பட்ஜெட் என்று கூறுவது விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் செயல். உண்மையான வேளாண் பட்ஜெட் எப்போது விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துகிறதோ, அப்போதுதான் அதற்குப் பெருமை சேரும்."
கடந்த கால அதிமுக ஆட்சியில் பேரிடர் காலங்களைக் கையாண்ட விதம் மற்றும் உயர்கல்வி, சாலைக் கட்டமைப்பு போன்றவற்றில் நிகழ்த்திய சாதனைகளைப் பட்டியலிட்ட அவர், திமுக அரசு விளம்பரங்களுக்குக் கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தைச் செயல்பாடுகளுக்குக் கொடுக்கவில்லை என்று தனது உரையை நிறைவு செய்தார்.
