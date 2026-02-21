கூட்டணிக்கு வராத தேமுதிக! எடப்பாடி பழனிச்சாமி வைத்த செக்! அதிரடி ஆக்சன்!

தமிழக அரசியலில் நாளுக்கு நாள் பல்வேறு திருப்பங்கள் ஏற்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக அதிமுக மற்றும் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் இடையே பல்வேறு சர்ச்சைகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நிலைக்குமா அல்லது தமிழக வெற்றிக் கழகம் பக்கம் செல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வரும் நிலையில், தேமுதிக எந்த கூட்டணிக்கு செல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவியது. திமுக மற்றும் அதிமுக என இரண்டு கட்சிகளுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தனர். இறுதியில் மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுக கூட்டணியில் இணைந்தார் பிரேமலதா. திமுக கூட்டணியில் அவர்களுக்கு 10 சீட் மற்றும் ஒரு மாநிலங்களவை சீட் ஒதுக்கப்படும் என்ற தகவல்களும் வெளியாகி வருகிறது.
அதிமுக அதிருப்தி
தேமுதிகவை அதிமுக கூட்டணிக்கு கொண்டு வர பல்வேறு பேச்சு வார்த்தைகள் நடைபெற்றது. குறிப்பாக டெல்லி தலைமை தேமுதிகவை கூட்டணிக்கு கொண்டு வாருங்கள் என்று உத்தரவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வந்தனர். தேமுதிகவிற்கு அவர்கள் கேட்கும் சீட் மற்றும் இதர விஷயங்களும் கொடுக்கப்படும் என்ற உறுதி அளித்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் தேமுதிக திமுக கூட்டணிக்கு சென்றது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த முறை தங்களது த ரவேண்டிய ராஜ்யசபா சீட்டை அதிமுக தராததால் திமுக கூட்டணிக்கு தேமுதிக சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் நடவடிக்கை
தங்கள் கூட்டணிக்கு வராமல் திமுகவின் கூட்டணிக்கு தேமுதிக சென்றதால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடும் அதிருத்தியிலும் கோபத்திலும் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. திமுக கூட்டணிக்கு தேமுதிக சென்றது அக்கட்சியின் பல்வேறு கட்ட நிர்வாகிகளுக்கு பிடிக்கவில்லை என்ற தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இதனை பயன்படுத்திக் கொண்டு தேமுதிக நிர்வாகிகளை அதிமுக பக்கம் சேருங்கள் என்று மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி உத்தரவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது அதற்கான வேலைகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
இதனை தொடர்ந்து சேலம் மாவட்டத்தில் கெங்கவல்லி அருகே கடம்பூர் கிராமத்தில் தேமுதிக கிளை செயலர் உட்பட நூற்றுக்கணக்கானோர் அதிமுகவில் இணைந்தனர். இது அதிமுகவின் வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது. தமிழகம் முழுவதும் இதே போல் திமுகவின் மாவட்ட, கிளை அளவிலான அதிருப்தி உள்ள நிர்வாகிகளை கவர்ந்து கொண்டு வர அதிமுகவின் மாநில செயலாளர்கள் தீவிரமாக இயங்கியுள்ளனர். பல இடங்களில் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருவதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும் தற்போது திமுக கூட்டணியில் உள்ள சில கட்சிகளும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக அதிமுக தலைமை கணிக்கிறது. இதை பயன்படுத்தி தங்கள் அணியை வலுப்படுத்தும் முயற்சிகளும் நடந்து வருகிறது.
