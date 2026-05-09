திமுக - அதிமுக கூட்டணி இல்லை! எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு!

TVK Vijay: தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்க்கு 108 இடங்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ள நிலையில், ஆட்சி அமைக்க தேவையான மெஜாரிட்டியை பெற மற்ற கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவை அவர் கேட்டு வந்தார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : May 9, 2026, 02:32 PM IST
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காததால், அடுத்து யார் ஆட்சியமைக்க போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு கடந்த ஐந்து நாட்களாக தமிழக அரசியலில் நிலவி வந்தது. தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்க்கு 108 இடங்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ள நிலையில், ஆட்சி அமைக்க தேவையான மெஜாரிட்டியை பெற மற்ற கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவை அவர் கேட்டு வந்தார். இருப்பினும், அதில் எந்த ஒரு சுமுகமான முடிவும் எட்டப்படவில்லை. 

இதற்கிடையில், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளும் இணைந்து தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தின. இது தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு வதந்திகள் பரவி வந்த நிலையில், இதுகுறித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தற்போது ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை!

எடப்பாடி பழனிசாமி தனது அறிக்கையில், "நடைபெற்று முடிந்த 17வது தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவைத் தேர்தலில் பல்வேறு கட்சிகள் சார்பில் வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்கும் கட்சிக்கு எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் அதிமுக ஆட்சி அமைக்காது அல்லது யாருக்கும் ஆதரவு தரப்போவது இல்லை என்பது உறுதியாகி உள்ளது. இதன் மூலம் அதிமுக - திமுக கூட்டணி என்ற பேச்சிற்கு முடிவு கட்டப்பட்டுள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைக்குமா? 

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளில், விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 108 இடங்கள் கிடைத்துள்ளன. ஆட்சி அமைக்க 118 எம்.எல்.ஏ-க்களின் பலம் தேவை என்ற நிலையில், மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க விஜய் பிற கட்சிகளின் ஆதரவைக் கோரி வந்தார். முதல் கட்சியாக காங்கிரஸ் தனது நிபந்தனையற்ற ஆதரவை தெரிவித்தது. அதனை தொடர்ந்து இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் தவெக-விற்குத் தங்களது ஆதரவை அளித்துள்ளன. தற்போது திருமாவளவன் தலைமையிலான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆதரவு அளித்தால் மட்டுமே, விஜய் சுமுகமாக ஆட்சியமைக்க முடியும் என்ற சூழ்நிலை நிலவுகிறது. ஆனாலும், திருமாவளவன் தனது முடிவை உடனடியாக அறிவிக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வருகிறார். 

விசிகவின் நிபந்தனைகளா காரணம்?

விசிக முடிவை அறிவிக்க தாமதமாவதற்கு, அக்கட்சியின் தரப்பில் வைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள்தான் முக்கிய காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, திருமாவளவனுக்கு துணை முதல்வர் பதவி வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், கூட்டணியில் முக்கிய பொறுப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் விசிக தரப்பில் கோரப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் எதுவும் இதுவரை வெளியாகவில்லை; இவை அனைத்தும் சமூக வலைதளங்களில் மட்டுமே விவாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கிடையில் தமிழக அரசியலில் மற்றொரு பரபரப்பாக, அதிமுக ஆட்சியமைக்க திமுக வெளியிலிருந்து ஆதரவு தர உள்ளதாகவும், எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக்க திமுக துணை நிற்கும் என்றும் வதந்திகள் பரவின. மேலும், இந்த இரண்டு திராவிடக் கட்சிகளுக்கும் பொதுவான ஒருவராக திருமாவளவனை முதல்வராக்குவது குறித்தும் திரைமறைவில் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. 

ஆனால், இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்கியவுடனேயே அதிமுக அதிலிருந்து உடனடியாக பின்வாங்கியதாகவும், அதனால்தான் திமுக - அதிமுக கூட்டணி வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை வெளியிட்டார் என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஏற்கனவே ஆட்சி அமைப்பது தொடர்பாக ஆளுநரை இரண்டு முறை சந்தித்துள்ள விஜய், இன்று மாலையும் மீண்டும் ஆளுநரை சந்திப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையே, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தரப்பில் இருந்து இன்று மாலை 4 மணிக்கு தங்களது நிலைப்பாடு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது. அந்த அறிவிப்பில் தான், அவர்கள் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிப்பார்களா இல்லையா என்பது உறுதியாகும். எது எப்படி இருந்தாலும், விசிக நிச்சயம் தவெக-விற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் என்றே பெரும்பாலான அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். அவ்வாறு ஆதரவு கிடைக்கும் பட்சத்தில், நாளை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தமிழகத்தின் புதிய முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆதரவு சீட்டுகள்
காங்கிரஸ் 5
CPI 2
CPM 2

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க எத்தனை இடங்கள் தேவை?

தமிழகச் சட்டமன்றத்தில் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்க 118 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவை. தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளதால், கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைக்க முயற்சித்து வருகிறது.

2. விஜய்க்கு இதுவரை எந்தெந்த கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன?

தவெக ஆட்சி அமைக்கக் காங்கிரஸ் கட்சி முதலில் தனது நிபந்தனையற்ற ஆதரவைத் தெரிவித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் விஜய்க்கு ஆதரவு அளித்துள்ளன.

3. விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி ஆதரவு தெரிவிக்கத் தாமதமாவதற்கு என்ன காரணம்?

விசிக சார்பில் துணை முதல்வர் பதவி கேட்கப்படுவதாகச் சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு வதந்திகள் உலா வருகின்றன. இருப்பினும், இது குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக எந்தத் தகவலும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.

