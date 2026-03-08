தேர்தலுக்கு பிறகு அதிமுகவிற்கு புதிய பொதுச்செயலாளர்? எடப்பாடி மாற்றம்?

திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இணைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை வரவேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றினார். அவர் பேசியதாவது, இந்த மேடை வித்தியாசமான மேடை. இதில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இருப்பார் என்று அவரே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார். மக்கள் திலகம் எம்.ஜி.ஆருக்கு நானும் ரசிகன் தான். கழகம் அவரை வளர்த்தது; அவரும் கழகத்தை வளர்த்தார். அதிமுக யாருக்கோ அடிமை சேவகம் செய்யும் நிலைக்கு சென்றதால் உரிமைக் குரல் எழுப்பிய ஓ.பன்னீர்செல்வம் தாய் கழகமான திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு திரும்பி வந்துள்ளார். சுயமரியாதையின் கோட்டையான அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு வந்துள்ள அவரையும், திராவிட பாதையில் தடம் மாறாமல் பயணிக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் என்றார்.
இலங்கை தமிழர் பிரச்சினை
2008ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத்தில் இலங்கை தமிழர் பிரச்சினை குறித்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேசியதை நினைவுகூர்ந்த அவர், அடுத்த நாள் ‘முரசொலி’ நாளிதழில் அவரை பச்சைத் தமிழர் பன்னீர்செல்வம் என்று குறிப்பிட்டு செய்தி வெளியிடப்பட்டதாகவும், தலைவர் கருணாநிதியால் பாராட்டப்பட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று திமுகவில் இணைந்தது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்றும் தெரிவித்தார். ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தனிச்சிறப்பு எப்போதும் சிரித்த முகத்துடன் இருப்பது தான். ஒருமுறை சட்டமன்றத்தில் தன்னை பார்த்து சிரித்ததை கூட சிலர் பெரிய பிரச்சினையாக மாற்றியதாக கூறிய அவர், அரசியல் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கும் போது நலம் விசாரிப்பது அரசியல் பண்பாடு என்றும் கூறினார். அமைதி மற்றும் புன்னகை மட்டுமல்ல, விசுவாசம் என்றாலே நினைவுக்கு வருவது ஓ.பன்னீர்செல்வம் தான் என்றும் குறிப்பிட்டார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தாம் அமர்ந்திருந்த முதலமைச்சர் இருக்கையில் இரண்டு முறை ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை அமரவைத்ததாகவும், தன்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட ஆட்சியை எந்த துரோகமும் இல்லாமல் திருப்பி ஒப்படைத்த நேர்மைக்கு சொந்தக்காரர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் என்றும் அவர் பாராட்டினார். இதற்கிடையில் எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக விமர்சித்த முதல்வர், விசுவாசத்திற்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் என்றால் துரோகத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி என்றார். கூவத்தூரில் தவழ்ந்து பதவியை பிடித்தவர் என்றும், தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள எது வேண்டுமானாலும் செய்வார் என்றும் குற்றம்சாட்டினார். தற்போது தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள அதிமுகவையே அடமானம் வைத்துள்ளார் என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.
பாஜக குறித்து ஸ்டாலின்
பாஜக குறித்து பேசிய அவர், பாஜக யாருக்கும் நல்லது செய்யாது என்றும், அதிமுகவின் பலத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் என்றும் கூறினார். பாஜக அதிமுகவின் ரத்தத்தை உறிஞ்சி விடும் என்றும் விமர்சித்தார். பீகார் முதல்வர் நிதிஷ்குமார் கூட பாஜக அரசியலில் பந்தாடப்பட்டதாகவும், அதே நிலை நாளை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் ஏற்படும் என்றும் தெரிவித்தார். தன்னிடம் கிடைத்த தகவலின்படி பழனிசாமிக்கு பதிலாக வேறு ஒருவரை அதிமுக பொதுச்செயலாளராக மாற்ற பாஜக திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறினார்.
மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு சிலிண்டர் விலை உயர்த்தியதை விமர்சித்த அவர், 2024 தேர்தலை முன்னிட்டு குறைத்த விலையை தற்போது மீண்டும் உயர்த்தியுள்ளதாகவும் கூறினார். பெண்களின் நலனை நினைத்து செயல்படுவது திமுக அரசு என்றும், மகளிர் உரிமைத் தொகையை மூன்று மாதங்களுக்கு முன்கூட்டியே வழங்கி, கோடைக்கால சிறப்பு நிதியுடன் 1 கோடியே 31 லட்சம் பெண்களுக்கு ரூ.5,000 வழங்கியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சியில் மகளிர் உரிமைத் தொகையை ரூ.2,000 ஆக உயர்த்துவோம் என்றும் கூறினார். தென் மாவட்டங்களில் வளர்ச்சி இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டை கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மாற்றியுள்ளதாக கூறிய அவர், மதுரையில் மட்டும் ரூ.6,000 கோடிக்கும் மேல் சிறப்பு உட்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம், கலைஞர் நூற்றாண்டு ஏறுதழுவல் அரங்கம், கீழடி மற்றும் பொருநை அருங்காட்சியகங்கள், வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் மேம்பாலம், நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் மேம்பாலம், திருமங்கலம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் சாலை மேம்பாலம் உள்ளிட்ட பல திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறினார்.
இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு
மேலும், தென் மாவட்ட இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்த மதுரையில் ரூ.300 கோடி செலவில் டைடல் பார்க் கட்டப்பட்டு விரைவில் திறக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். 11 லட்சம் மக்கள் பயன்பெறும் கூட்டு குடிநீர் திட்டம், எல்காட் கட்டடம், வண்டியூர் புதுப்பிக்கப்பட்ட பூங்கா உள்ளிட்ட பல திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார். மதுரையில் நடைபெற்ற முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் ரூ.36,660 கோடி முதலீடுகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், நெல்லையில் டாடா சோலார் நிறுவனம் மற்றும் தூத்துக்குடியில் புதிய டைடல் பூங்கா திறக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
மத்திய பாஜக அரசு அறிவித்து பத்து ஆண்டுகள் ஆன பின்னரும் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டி முடிக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டினார். மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தையும் மத்திய அரசு தாமதப்படுத்தி வருவதாகவும் கூறினார். திமுக கூட்டணி உறுதியாக தொடரும் என்றும், எதிர்பார்த்தபடி கூட்டணியில் எந்த குழப்பமும் ஏற்படவில்லை என்றும் தெரிவித்த அவர், காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை முடிந்தபோது முடிஞ்சு போச்சு என்று கைகாட்டியதையே வைரல் ஆகிவிட்டது என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார்
