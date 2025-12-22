English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பாஜக கூட்டணிக்குள் தவெக...? நயினார் நாகேந்திரனின் கருத்து - இபிஎஸ் சொன்னது என்ன?

பாஜக கூட்டணிக்குள் தவெக...? நயினார் நாகேந்திரனின் கருத்து - இபிஎஸ் சொன்னது என்ன?

Edappadi Palanisamy: தமிழக வெற்றிக் கழகம், விருப்பப்பட்டால் பாஜக கூட்டணிக்குள் வரலாம் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதற்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் பதில் அளித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 22, 2025, 02:43 PM IST
  • பொங்கல் பரிசாக ரூ.5 ஆயிரம் கொடுக்க வேண்டும் - இபிஎஸ்
  • தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கும் குழு விரைவில் அறிவிக்கப்படும் - இபிஎஸ்
  • நாடாளுமன்றத்தில் முழுமையாக அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை - இபிஎஸ்

பாஜக கூட்டணிக்குள் தவெக...? நயினார் நாகேந்திரனின் கருத்து - இபிஎஸ் சொன்னது என்ன?

Edappadi Palanisamy: சேலம் எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதியில், தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் பகுதி வளர்ச்சி திட்டம்  ஆகியவற்றின் கீழ் 2021ஆம் ஆண்டு முதல் 2026ஆம் ஆண்டுவரை நிதியாண்டில் ரூ.3.75 கோடி மதிப்பீட்டில் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி 38 திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும், 18 முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை தொடக்கிவைத்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

Edappadi Palanisamy: மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை

இந்நிகழ்ச்சிக்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, "ரயில் கட்டணம் உயர்வது என்று அறிவித்துள்ள நிலையில் விலைவாசி உயர்வு , எரிபொருட்கள் விலை உயர்வு, உதிரி பாகங்கள் சம்பளம்  உள்ளிட்டவைகள் உயர்வு அதை கணக்கிட்டு தான்  உயர்த்தி உள்ளார்கள். இதனை மத்திய அரசு  பரிசீலிக்க வேண்டும் ரயில்வே கட்டண குறைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தூய சக்தி என்று கூறும் நிலையில் அது குறித்த கேள்விக்கு, "மற்ற கட்சி குறித்து எதுவும் கூற முடியாது; அந்தந்த கட்சி அவர்களது கருத்துக்களை கூறுகிறார்கள். தூய சக்தியா இல்லையா என்பது குறித்து மக்கள் முடிவெடுப்பார்கள்" என்றார். மேலும் அவர், "ஒவ்வொரு ஊராக சென்று மக்களை சந்தித்து மக்களின் குறைகளை நிவர்த்தி செய்வோம் என்று திமுக 525 அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு இருந்தார்கள். பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து அதனை நிறைவேற்றினார்களா?" என்றும் இபிஎஸ் கேள்வி எழுப்பினார்.

Edappadi Palanisamy: என்டிஏ கூட்டணியில் தவெக...?

மேலும் அவர், "மக்களை ஏமாற்றி கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை காற்றில் பறக்க விட்ட அரசு, திமுக அரசு. அதிமுகவை பொறுத்தவரை கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி நிச்சயம் நிறைவேற்றுவோம். விரைவில் அதிமுக தலைமை,தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கும் குழு அறிவிக்கும். தமிழக வெற்றி கழகம் விருப்பப்பட்டால் பாஜக கூட்டணி சேர்ந்து கொள்ளலாம் என்று  நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார் என்ற குறித்த கேள்விக்கு, "அது அவருடைய கருத்து. திமுக மக்கள் விரோத அரசு அதை அகற்ற வேண்டும் என்ற ஒற்றைக் கருத்துடைய கட்சிகள் எல்லாம் தேர்தல் நேரத்தில் கூட்டணி அமைக்கலாம் என்று ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளேன்" என்றார்.

Edappadi Palanisamy: பொங்கல் பரிசுடன் ரூ.5 ஆயிரம் 

பொங்கல் பரிசு குறித்து பேசிய அவர், "அதிமுக இருந்த போது தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்ற நோக்கத்தில் தமிழர்களின் முக்கிய பண்டிகளில் தைப்பொங்கல் தான் முக்கிய பண்டிகை. அனைத்து மக்களும் கொண்டாட வேண்டும் என்பதற்காக தான் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா பொங்கல் பரிசு தொகை கொடுத்தார்கள்.

அதிமுக அரசு இருந்தபோது குடும்ப அட்டைக்கு 2500 ரூபாய் நிதியும் கொடுக்கப்பட்டது. அதிமுக ஆட்சியில் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வந்தது. இந்த அரசு திட்டமிட்டு செயல்படுத்த வேண்டும், இன்னும் குறுகிய காலம் மட்டுமே உள்ளது. பொங்கல் தொகுப்பு எவ்வாறு வழங்கப்படும் என்று அறிவிப்பு இதுவரை வரவில்லை. தைப்பொங்கல் அன்று மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட முடியாத சூழல் உள்ளது. மக்களுக்கு இந்த ஆண்டு திமுகவிற்கு இறுதி ஆண்டு. இனி ஆட்சிக்கு வர மாட்டார்கள். இந்த ஆண்டாவது மக்கள் மனம் குளிர் வகையில் ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைக்கும் 5 ஆயிரம் ரூபாய் பொங்கல் தொகுப்பு வழங்க வேண்டும்.

அதிமுக ஆட்சியில் நான் முதல்வராக இருந்தபோது, எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்த ஸ்டாலின் 5000 ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருந்தார். அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது 2500 ரூபாய் கொடுத்தபோது, ஏன் 5000 ரூபாய் கொடுக்கக் கூடாது என்று கேட்டிருந்தார். அதே கேள்விதான் நாங்களும் எழுப்புகிறோம். முதல்வராக உள்ள ஸ்டாலின் 5000 ரூபாய் பொங்கல் தொகுப்புடன் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்றார்.

Edappadi Palanisamy: விபி ஜி ராம் ஜி குறித்து...

ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் 125 நாட்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு, "150 நாட்களாக உயர்த்தப்படும் என்று தேர்தல் அறிக்கையில் திமுக அரசு குறிப்பிட்டு இருந்தது. இதுவரை நிறைவேற்றினர்களா என்று கேள்வி எழுப்பினார். மத்திய அரசு நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை 125 நாட்களாக உயர்த்தி உள்ளது. ஆனால் அதை பாராட்டுவதற்கு திமுக அரசுக்கு மனமில்லை. பெயர் மாற்றம் அறிவித்துள்ள நிலையில், அதே பெயர் தொடர வேண்டும் என்று அதிமுக கோரிக்கை வைத்துள்ளது.

மாநில அரசு அறிவித்தால் நிதி சுமை அதிகமாகும் என்று கூறியுள்ளது குறித்து கேள்விக்கு, "நாடாளுமன்றத்தில் வாதாட வேண்டியதை நாடாளுமன்றத்தில் தான் வாதாட வேண்டும். அதற்குதான் தமிழ்நாட்டில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி சேர்ந்த 39 பேர் நாடாளுமன்றத்தில் உள்ளனர். பிரச்சனையை நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்ப வேண்டும். நாடாளுமன்றத்தில் மாநில அரசுக்கு நிதிச் சுமை ஏற்படுகிறது என்று வாதாட வேண்டும். நாடாளுமன்றத்தில் முழுமையாக அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை.

Edappadi Palanisamy: அதிமுக ஆட்சியில் நடந்தது என்ன?

தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய பிரச்சினையை தீர்க்க வேண்டும் என்றால் நாடாளுமன்றத்தில்தான் பேச வேண்டும். வெற்று அறிக்கை கொடுத்து மழுப்பலான பதில் சொல்லி மக்களை ஏமாற்றக்கூடாது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதற்கான கடன் வாங்கியதற்கான தொகையை வட்டி கட்டி, ஒரு பகுதியை தொகையை திருப்பி வேண்டும். திமுக ஆட்சி வருவதற்கு முன்பாக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். தமிழகத்தில் உள்ள பொருளாதார சூழ்நிலை கருதி, அதற்காக ஒரு குழு அமைப்பதாக தெரிவித்திருந்தார். குழு அமைத்த பிறகுதான் கடன் அதிகரித்துள்ளது.

73 ஆண்டு காலமாக பல ஆண்டுகளாக தமிழகத்தை பல கட்சிகள் ஆண்டுள்ளது. 5 லட்சத்து 10 ஆயிரம் கோடிதான் தமிழகத்தின் கடனாக இருந்தது. இந்த காலகட்டத்தில் அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது 2021ஆம் ஆண்டு வரை எந்த ஆட்சிக்கும் ஏற்படாத வறட்சி, புயல், வெள்ளம்  பல்வேறு பிரச்சனைகள் 10 ஆண்டுகள் சந்தித்தது. இது மட்டுமில்லாமல் கரோனா காலத்தில் கூட, ஓராண்டு அரசுக்கு வரவேண்டிய வரி வருவாய் எதுவுமே இல்லை. அப்போது கூட சிறப்பான ஆட்சி கொடுத்தோம். அதிமுக ஆட்சி பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

Edappadi Palanisamy: காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பாத திமுக அரசு

திமுக ஆட்சியில் கடனை மட்டுமே வாங்கிக் கொண்டுள்ளார்கள். திமுக ஆட்சி நிறைவு செய்யும்போது சுமார் 5 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கிய மாநிலமாக இருக்கும். கடன் வாங்கியதில் முதல் மாநிலமாக தமிழ்நாடு. திமுக அரசின் மிகப்பெரிய சாதனை, கடன் வாங்கியதுதான். திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் அரசு காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்றும்  கூறினார்கள். அரசாங்கத்தின் மூலமாக ஐந்தரை லட்சம் காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்று கூறினார்கள், ஆனால் இதுவரை நிறைவேற்றவில்லை. 

கடந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் 50 ஆயிரம் காலி பணியிடங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக அறிவித்தார்கள். நான்கரை ஆண்டு காலத்தில் 75 ஆயிரம் பேர் ஓய்வு பெற்றுவிட்டார்கள். கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி எதுவும் நிறைவேற்றபடுவது கிடையாது. குறிப்பிட்ட காலமானால் பணி நிரந்தரம் செய்வது எல்லா ஆட்சியிலும் இருக்கும். ஆனால் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு ஏற்கனவே கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி மறந்த அரசு, திமுக அரசு.

Edappadi Palanisamy: எஸ்ஐஆர் குறித்து இபிஎஸ்...

எஸ் ஐ ஆர் பணிகள் முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டால், போலி வாக்காளர் நீக்கப்படுவார்கள், 21 ஆண்டு காலமாக எஸ்ஐஆர் பணி மேற்கொள்ளப்படாமல் உள்ளது. அதனால் இறந்தவர்கள் தேர்தல் நேரத்தில் உயிர் பெற்று வந்து திமுககாரர்களாக ஓட்டு போட ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். அதனால்தான் பதறுகிறார்கள். இறந்தவர்களை வைத்து போலி வாக்காளர்களை வைத்தும் வெற்றி பெற்று வந்தார்கள், அதற்கு இடையூறு வந்துவிட்டது. எஸ்ஏஆர் படி மேற்கொள்ளாவிட்டால் உண்மையான வாக்காளர்கள் இடம்பெறுவார்கள் இன்றைய தினம் கணக்கிட்டு பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டு இருந்தால் ஒரு மாத காலம் அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.  உண்மையான வாக்காளர்கள் மட்டுமே வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்று தேர்தலில் வாக்களிக்க வேண்டும், இதனை வரவேற்கிறோம்" என்றார். 

