  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தவெகவை தாக்கும் அதிமுக... இபிஎஸ்-ன் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சல் - என்ன செய்வார் விஜய்?

தவெகவை தாக்கும் அதிமுக... இபிஎஸ்-ன் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சல் - என்ன செய்வார் விஜய்?

AIADMK vs TVK: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கும் சூழலில், தவெகவை பின்னுக்குத் தள்ள அதிமுக முழு மூச்சாக செயல்பட தொடங்கியுள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 17, 2026, 03:59 PM IST
  • தவெகவை இபிஎஸ் மறைமுகமாக விமர்சித்தார்.
  • கடம்பூர் ராஜூ விஜய்யை மறைமுகமாக தாக்கிப் பேசுகிறார்.
  • அதிமுக முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதியை அறிவித்துவிட்டது.

தவெகவை தாக்கும் அதிமுக... இபிஎஸ்-ன் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சல் - என்ன செய்வார் விஜய்?

AIADMK vs TVK, Tamil Nadu Assembly Election 2026: மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர்-ன் 109வது பிறந்தநாள் இன்று (ஜன. 17) கொண்டாடப்படுகிறது. அதிமுக தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் பலரும் இன்று எம்ஜிஆர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி இ.எஸ்.ஐ மருந்தகம் முன்பு உள்ள எம்ஜிஆர் திருவுருவ சிலைக்கு முன்னாள் அமைச்சரும் மற்றும் சட்ட மன்ற உறுப்பினரும் கடம்பூர் ராஜூ தலைமையில் அதிமுகவினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இதனை தொடர்ந்து இனாம் மணியாச்சி பேருந்து நிறுத்தம் மற்றும் பயணியர் விடுதி முன்பு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளிலும் கடம்பூர் ராஜூ கலந்துகொண்ட, எம்ஜிஆர் திருவுருவபடத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார். மேலும், நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி அன்னதானத்தை தொடங் வைத்தார்.

AIADMK: எம்ஜிஆர்-ஐ தவிர்க்க முடியாது...!

இதனை தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், "மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் உயிரோடு இருந்த போது அரசியல் ரீதியாகவும், கொள்கை ரீதியாகவும் எதிர்த்தவர்களும் இன்று அவரது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்கள் என்றால் எம்ஜிஆர் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது நிதர்சனமான உண்மை. இன்றைக்கு எம்ஜிஆரை தவிர்த்துவிட்டு யாரும் அரசியல் செய்ய முடியாது. மூன்றெழுத்துக்கு சொந்தக்காரரான எம்ஜிஆரை சுற்றிதான், இன்றைக்கு தமிழக அரசியல் களம் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. 2026ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் சுழன்று கொண்டிருக்கும் காற்று சூறாவளியாக மாறி விடியா அரசை தூக்கிவிட்டு அதிமுக ஆட்சி மலரும்.

AIADMK vs TVK: விஜய்யை தாக்கிய கடம்பூர் ராஜூ

இன்றைக்கு யார் யாருக்கோ கூட்டம் கூடுவதாக கூறுகின்றனர். எம்ஜிஆர் நின்றால் பொதுக்கூட்டம், நடந்தால் மாநாடு என்று எம்ஜிஆர் பற்றி அண்ணா கூறினார். அந்த அளவுக்கு மக்கள் தன்னெழுச்சியாக வந்தனர். எம்ஜிஆரை பார்ப்பதற்காக அந்தக் காலத்தில் ஒரு நாள் கழித்து வந்தாலும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் காத்திருந்த காலம் உண்டு. எம்ஜிஆரின் சாதனை முறியடிக்க வேண்டும் என்றால் இன்னொரு எம்ஜிஆர் தான் பிறக்க வேண்டும். எம்ஜிஆரை மிஞ்சி ஒருத்தரும் பிறந்ததில்லை. இனி பிறக்கப் போவதும் இல்லை. 2026ல் அதிமுக ஆட்சி மலரும் இது காலத்தின் கட்டாயம்" என்றார். அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ எம்ஜிஆர் பிறந்தநாள் அன்று, விஜய்யை மறைமுகமாக தாக்கிப் பேசியது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

AIADMK vs TVK: இபிஎஸ் வைத்த விமர்சனம்

இதற்கு காரணம், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் விஜய்யை விமர்சித்து நேற்றிரவு பேசியிருந்தார்.  "அதிமுகவுக்கும் - திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டியே. 3வது கட்சியை நீங்கள்தான் (ஊடகம்) பெரிதுபடுத்துகிறீர்கள். அவர்கள் இன்னும் களம் காணவே இல்லை. களம் கண்டால்தான் அவர்கள் வாக்கு சதவீதம் குறித்து தெரியும்" என பேசியிருந்தார். விஜய்யை அதிமுகவினர் விமர்சிப்பது இது முதல்முறையல்ல என்றாலும் தேர்தல் களம் நெருங்க நெருங்க ஒவ்வொரு கட்சியின் சிறு நகர்வும் பெரிய தொலைநோக்கான திட்டமிடலின் அடிப்படையான ஒன்றாக இருக்கும் என்பதை மறக்கக் கூடாது.

AIADMK vs TVK: தணிக்கை பிரச்னையில் அதிமுக மௌனம் 

அந்த வகையில், தவெக இனி நிச்சயம் அதிமுக கூட்டணிக்கோ அல்லது பாஜக இல்லாமல் அதிமுக உடனான கூட்டணிக்கோ வராது என தெரிந்துவிட்டது. ஏனென்றால், நிச்சயம் விஜய்யை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக இவர்கள் ஏற்கவாய்ப்பில்லை, அதனால் விஜய் கூட்டணிக்கு வரமாட்டார் என்பது உறுதி. மேலும், தற்போது ஜனநாயகன் பட விவகாரத்தில் மத்திய பாஜக, விஜய்யுடன் முட்டிமோதி வருகிறது. கரூர் விஷயத்தில் முதல் ஆளாக வந்த இபிஎஸ், தற்போது தணிக்கை விவகாரத்தில் சைலண்டாக இருப்பதும் பாஜக இதன் பின்னணியில் இயங்குவதை உறுதிசெய்கிறது.

AIADMK vs TVK: என்ன செய்வார் விஜய்?

விஜய் எப்போது திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கும்தான் போட்டி என சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார், அதிமுகவை மூன்றாமிடத்திற்கு தள்ளும் முயற்சியில் விஜய் செயல்பட்டிருந்தார். எனவே, அதில் இருந்து அதிமுக தற்போது உஷாராகியிருக்கிறது என புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. மேலும், இன்று முதற்கட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதிகளை அள்ளிவீசியிருப்பதன் மூலம் மீண்டும் திமுக - அதிமுக கதையாடலை அரசியல் தளத்திற்கு இபிஎஸ் கொண்டுவந்துவிட்டார். எனவே, தவெகவை மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளும் முயற்சியில் இபிஎஸ் மற்றும் அதிமுகவினர் முழு மூச்சாக இறங்கிவிட்டனர். நீண்ட நாளாக சைலண்ட் மோடிலேயே இருக்கும் விஜய் அடுத்து என்ன செய்யப்போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Edappadi PalanisamyTVKAIADMKtvk vijayTamilnadu Assembly Election 2026

