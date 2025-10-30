English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஒரே காரில் ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன்... இபிஎஸ் வார்த்தையில் சொன்ன பதில்...!

ஒரே காரில் ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன்... இபிஎஸ் வார்த்தையில் சொன்ன பதில்...!

Edappadi Palanisamy: ஓ. பன்னீர்செல்வம், செங்கோட்டையன் ஆகியோர் ஒரே காரில் பசும்பொன்னுக்கு பயணம் செய்வது குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு அவர் சொன்ன பதிலை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 30, 2025, 01:44 PM IST

ஒரே காரில் ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன்... இபிஎஸ் வார்த்தையில் சொன்ன பதில்...!

Edappadi Palanisamy In Pasumpon: பசும்பொனில் உள்ள முத்துராமலிங்கனார் நினைவிடத்தில் அதிமுக பொதுசெயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று மரியாதை செலுத்தினார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, "பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஜெயந்தி விழாவை அரசு விழாவாக, எம்.ஜி.ஆர் முதலமைச்சராக இருந்த போது அறிவித்தார். சட்டமன்ற வளாகத்தில் முத்துராமலிங்க தேவரின் உருவப்படத்தை நிறுவியவர், ஜெயலலிதா. பசும்பொன் முத்துராமலிங்க 13 கிலோ தங்கக் கவசம் வழங்கியவர் ஜெயலலிதா.முத்துராமலிங்க தேவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என அதிமுக சார்பில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்" என்றார்.

மதுரையில் இருந்து ஓ. பன்னீர்செல்வம், செங்கோட்டையன் ஆகியோர் ஒரே காரில் பசும்பொன்னுக்கு பயணம் செய்வது குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவர், தெரியவில்லை என பதிலளித்தார். மதுரையில் இருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் செங்கோட்டையன் ஆகியோர் ஒரே காரில் பசும்பொன்னுக்குச் சென்றனர். பசும்பொன்னில் டிடிவி தினகரனும் அவர்களுடன் இணைந்தார். மூவரும் இணைந்து முத்துராமலிங்க தேவருக்கு மரியாதை செலுத்துகின்றனர்.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவரான செங்கோட்டையனுக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாக பனிப்போர் நடைபெற்று வருகிறது. இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளானது. இதைத் தொடர்ந்து, செங்கோட்டையன் கட்சியில் ஓரங்கட்டப்பட்டார். 

அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்று செங்கோட்டையன் குரலெழுப்பி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். இதனையடுத்து, செங்கோட்டையனை கட்சிப் பதவிகளில் இருந்து நீக்கி பழனிசாமி உத்தரவிட்டார். அவரது ஆதரவாளர்களின் பொறுப்பும் பறிக்கப்பட்டது. அதிமுக ஒன்றிணைப்பு குறித்த செங்கோட்டையனின் கருத்துக்கு சசிகலா, டிடிவி தினகரன், ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் ஆதரவு தெரிவித்திருந்தனர்.

இந்த நிலையில் மதுரையில் இருந்து பசும்பொன்னுக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் ஒரே காரில் செங்கோட்டையன் பயணம் செய்துள்ள சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போது பசும்பொன்னில் ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன், டிடிவி தினகரன் ஆகிய மூன்று பேரும் சந்தித்து பேசினர். மூன்று பேரும் மரியாதை செலுத்திய பின்னர், கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். மேலும், தாங்கள் ஜெயலலிதாவின் தொண்டராக இணைந்துள்ளோம் என்றும் மூவரும் ஒன்றாக இணைந்து பணியாற்றுவோம் என்றும் டிடிவி தினகரன் பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

