English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • அதிமுக கூட்டணி 210 தொகுதிகளில் வெல்லும்… EPS சொன்ன ‘தேர்தல்’ கணக்கு - இது நடக்குமா?”

அதிமுக கூட்டணி 210 தொகுதிகளில் வெல்லும்… EPS சொன்ன ‘தேர்தல்’ கணக்கு - இது நடக்குமா?”

Edappadi Palanisamy: 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுக 210 தொகுதிகளை கைப்பற்றும் என கூறி, அதை நிரூபிக்கும் வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு தேர்தல் கணக்கையும் சொன்னார். அது நடக்குமா என்பது குறித்து இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 10, 2025, 04:51 PM IST
  • ஓபிஎஸ், டிடிவியை மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்க்க வாய்ப்பு குறைவு
  • பொதுக்குழு 16 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது
  • எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முழு அதிகாரத்தை வழங்கிய பொதுக்குழு

Trending Photos

EMI சுமையை குறைக்க எளிய வழி..குறைந்த வட்டியில் வீட்டுக்கடன்! எப்படி தெரியுமா?
camera icon7
Home Loan
EMI சுமையை குறைக்க எளிய வழி..குறைந்த வட்டியில் வீட்டுக்கடன்! எப்படி தெரியுமா?
புதிய ரேஷன் கார்டு + மகளிர் உரிமைத்தொகை + பொங்கல் பரிசு - முக்கிய அப்டேட்
camera icon14
TN Government
புதிய ரேஷன் கார்டு + மகளிர் உரிமைத்தொகை + பொங்கல் பரிசு - முக்கிய அப்டேட்
EPFO 3.0 ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசா? ஆட்டோ க்ளெய்ம், ATM வசதி, இன்னும் பல வசதிகள்
camera icon10
EPFO
EPFO 3.0 ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசா? ஆட்டோ க்ளெய்ம், ATM வசதி, இன்னும் பல வசதிகள்
மறக்க முடியாத முகங்கள்: 2025-ல் மறைந்த தமிழ் திரை நட்சத்திரங்கள்
camera icon10
Year ender 2025
மறக்க முடியாத முகங்கள்: 2025-ல் மறைந்த தமிழ் திரை நட்சத்திரங்கள்
அதிமுக கூட்டணி 210 தொகுதிகளில் வெல்லும்… EPS சொன்ன ‘தேர்தல்’ கணக்கு - இது நடக்குமா?”

Edappadi Palanisamy: சென்னை வானகரத்தில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில், எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளரான எடப்பாடி பழனிசாமி, "இங்கே வந்திருக்கும் அனைவரும் பல்வேறு தேர்தலில் களம் கண்டவர்கள். நாடாளுமன்றம், சட்டமன்றம், உள்ளாட்சிகளில் களப்பணியாற்றி வேட்பாளர்களாக வெற்றி பெற்றவர்கள், அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் திறமையானவர்கள். 

Add Zee News as a Preferred Source

எப்படி வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும் என்று அரசியல் பாடம் கற்றவர்கள். ஆகவே அத்தனையும் உங்கள் அனுபவத்தில் இருக்கின்றது அதை இந்தத் தேர்தலில் பயன்படுத்துங்கள். நிச்சயம் 100% வெற்றி பெறுவோம் அதிமுக ஆட்சி மலரும், இதை எந்தக் கொம்பனாலும் தடுக்க முடியாது" என கூறிவிட்டு, வரும் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுகவின் வெற்றிக்கணக்கு குறித்தும் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியிருந்தார்.

Edappadi Palanisamy: சூழ்ச்சியால் இழந்த வாக்குகள் 

மேலும், "சி.வி. சண்முகம் குறிப்பிட்டதை போல, நாமும் தேர்தல் வகுப்பாளரை வைத்திருக்கிறோம். நம்முடைய கணக்கு நமக்குத் தெரியும். 2026 தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி 210 இடங்களில் வெல்லும். நம்முடைய கட்சி நிர்வாகிகளுக்கே சந்தேகம் ஏற்பட்டுவிடுகிறது. அதைப் போக்குவது என் கடமை என்பதால் சில விளக்கங்களைக் கொடுக்கிறேன். கட்சியின் தலைமை நிர்வாகிகள் குறிப்பிட்டது போல வெறுமனே 2 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மொத்தம் 43 தொகுதிகளில் இழந்தோம். அதனால் எதிர்க்கட்சியாக இருக்கிறோம். அதுவும் யார் சூழ்ச்சியால் வாக்குகள் இழந்தோம் என்பதையும் சொன்னார்கள்.

Edappadi Palanisamy: 1991 முதல் 2021 தேர்தல் வரை

2011ஆம் ஆண்டு முதல் 2021ஆம் ஆண்டுவரை பொற்கால ஆட்சியைக் கொடுத்தது அதிமுக. அக்காலகட்டத்தில் நாம் தேர்தலையும் சந்தித்தோம். 1991இல் திமுக 2 இடத்தில் தான் ஜெயித்தது, ஜெயலலிதா அமைத்த கூட்டணி சரித்திர சாதனை படைத்தது. அதன்பிறகு 1996ஆம் ஆண்டில் நாம் நான்கு இடங்களில்தான் வென்றோம். 2001ல் மீண்டும் அதிமுக வென்று ஜெயலலிதா முதல்வரானார். 2006இல் திமுக 96 இடங்களில் வென்று மைனாரிட்டி ஆட்சியை நடத்தியது.

2011ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் அதிமுக வெற்றிபெற்று, திமுக எதிர்க்கட்சி வரிசையில் கூட அமர முடியவில்லை. அப்போது கருணாநிதியே இருந்தார், அப்போதே உங்களுக்கு எதிர்க்கட்சி வரிசையில் இடமில்லை. 2014ஆம் ஆண்டில் ஒரு மக்களவை தொகுதிகளில் கூட திமுக வெற்றி பெற முடியவில்லை. அதிமுக 37 இடங்களில் வென்றது. 2016ஆம் ஆண்டில் ஜெயலலிதா யாருடனும் கூட்டணி வைக்காமல் 234 தொகுதிகளிலும் இரட்டை இலையில் போட்டியிட்டு பெரும்பான்மை இடங்களில் வென்றார். இப்படிப்பட்ட இயக்கத்தைப் பற்றி திமுக தலைவர் விமர்சனம் செய்வது கேலிக்கூத்தாக இருக்கிறது. சக்கரம் சுற்றிக்கொண்டே இருக்கும். கீழே இருக்கும் சக்கரம் மேலே வரும், அது தெரியாமல் ஸ்டாலின் பேசிவருகிறார்.

Edappadi Palanisamy: மக்களவை தேர்தல் வேறு, சட்டமன்றம் வேறு

நாம் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். நாடாளுமன்றத் தேர்தலிலும், சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் மக்கள் வேறு விதமாக வாக்களிப்பார்கள். அதுதான் தமிழ்நாட்டின் நிலைமை. 2019ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் 39 நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் இரண்டில் தான் வென்றோம், அப்போது 22  சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தலும் நடந்தது, அதில் 9 இடங்களில் நாம் வென்றோம். 2021ஆம் ஆண்டில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி 75 இடங்களில் வென்றோம். 

2019ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலுடன் நடைபெற்ற சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் திமுகவும் போட்டியிட்டது. நிலக்கோட்டை தொகுதி, நாடாளுமன்றத்தில் திமுக சுமார் 39 ஆயிரம் வாக்குகளில் வெல்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக 20 ஆயிரம் வாக்குகளில் வென்றது. ஒரே நேரத்தில் இரு தேர்தல்கள், நாடாளுமன்றத்திலும், சட்டமன்றத்திலும் திமுக போட்டியிடுகிறது. ஆனால் நாடாளுமன்றத்தில் திமுக அதிக வாக்குகள் வாங்கியது, சட்டமன்றத்தில் அதிமுக அதிக வாக்குகள் வாங்கியது. இப்படி 9 சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுகவை வீழ்த்தியது, அதுவே நாடாளுமன்றத் தொகுதியைப் பொறுத்தவரை திமுக அதிகமாக வாங்கினர். இதுதான் நிலைமை.

Edappadi Palanisamy: இபிஎஸ் போடும் தேர்தல் கணக்கு

அதுமட்டுமல்ல, 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 39 தொகுதி திமுகதான் வென்றது. ஆனால், நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்குள் இருக்கும் 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் அதிமுகவே அதிக வாக்குகள் பெற்றுள்ளது. இன்று பாஜக, அதிமுக கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. 2024 மக்களவை தேர்தலில் அதிமுக மற்றும் பாஜக வாங்கிய வாக்குகள் இரண்டையும் சேர்த்தால் 41.33% வரும். இந்த 41.33% என்று கணக்கு போட்டுப் பார்த்தால் 84 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் அதிக வாக்குகள் வாங்கியிருக்கிறோம். இங்கெல்லாம் வெற்றி உறுதி. 15 சட்டமன்றத் தொகுதியில் 1% வாக்குதான் குறைவு, 18 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 1% முதல் 2% வாக்குகள் தான் குறைவு. 

2021 சட்டமன்ற தேர்தல் மற்றும் 2019 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் ஒப்பிட்டுச் சொன்னேன். 2021ல் 75 இடங்களில் வென்றோம், இப்போது அதிமுக, பாஜக கூட்டணி அமைந்தபின் 84 இடங்களில் வென்றிருக்கிறோம். 2019ஆம் ஆண்டில் மக்களவை தொகுதிக்குள் இருக்கும் 2 சட்டப்பேரவை இடங்களில் வென்று 75 தொகுதிகளை 2021இல் வென்றோம் என்று சொன்னால், இப்போது 84 தொகுதிகளை உறுதிசெய்திருக்கிறோம். எனவே, வரும் 20206 தேர்தலில் 210 இடங்களில் அதிமுக கூட்டணி வெல்லும்" என அரசியல் கணக்கை விரிவாக விளக்கினார்.

Edappadi Palanisamy: ஓபிஎஸ், தினகரன் நிலை என்ன?

அதேநேரத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமி முன்வைத்த அரசியல் கணக்கின் மீது பலரும் சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் எழுப்பி வருகின்றனர். அந்த வகையில், இபிஎஸ் சொல்லும் கணக்குகளை ஊடகம் ஒன்றில் ஊடகவியலாளர் சுவாமிநாதன் அலசி ஆராய்ந்தார். அதில், இபிஎஸ் தனக்கு சாதகமான வகையில் கணக்குகளை வடிவமைத்துக்கொள்கிறார் என சுவாமிநாதன் தனது பார்வையை முன்வைத்தார். 

சுவாமிநாதன் பேசுகையில், "2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 2 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மொத்தம் 43 தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தோம் என்கிறார். அதில் 21 தொகுதிகளில் டிடிவி தினகரன் வாக்குகளை பிரித்ததே காரணம்.  அதாவது, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வாக்குகள் அனைத்தும் இபிஎஸ் எடுத்துக்கொள்கிறார். ஆனால், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த ஓ. பன்னீர்செல்வம், டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் இருந்தனர். ஆனால் இவர்களின் நிலை என்ன என்றே தற்போது வரை தெரியவில்லை. தேமுதிக வென்ற வாக்குகளையும் சேர்த்துக்கொள்கிறார்கள்? ஆனால் இன்னும் தேமுதிக அதிமுக கூட்டணிக்குள் வரவில்லை.

Edappadi Palanisamy: தவெகவை தவறிட்ட இபிஎஸ் 

2024 மக்களவை தேர்தலில் அடங்கும் 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் அதிமுக வெற்றி பெற்றதாக கூறுகிறார். அதேநேரத்தில், பாஜகவுடன் அதிமுக வாங்கிய வாக்குகளை சேர்த்தால் 41.33% வாக்குகள் கிடைக்கும் என்கிறார். இது பெருவாரியான ஓட்டுதான். ஆனால், இப்போது விஜய் என்றொரு அரசியல் சக்தி, களத்திற்கு வருகிறது. அக்கட்சி ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தையும் கணக்கிட வேண்டும் அல்லவா. அவரது வாக்கு 0% ஆக இருக்காது அல்லவா... அவர்கள் விஜய்யை கணக்கிடவில்லை. 

மறுபுறம் விஜய் அதிமுகவை பொருட்டாகவே கருதாமல் தேர்தலை சந்திக்கிறார். திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும்தான் போட்டி என கூறுவது, எம்ஜிஆரின் உரிமை எடுத்திருக்கிறார், ஜெயலலிதாவின் புகைப்படத்துடன் செங்கோட்டையன் சென்று தவெகவில் இணைவதற்கும் அனுமதிக்கிறார், இந்த விமர்சனங்களுக்கு இபிஎஸ் பதிலளிக்கவில்லை" என்றார். அதேநேரத்தில், இந்த பொதுக்குழுவானது வரம்பில்லா அதிகாரிகளை வழங்கி உள்ளது என்றும் இதனால் பிரிந்துசென்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் அதிமுகவில் இருந்து அடுத்த நகர வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். 

மேலும் படிக்க | பொங்கலுக்கு குடும்ப அட்டைக்கு ரூ.5000! எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி பேச்சு

மேலும் படிக்க | தவெகவை விமர்சித்த பாஜகவின் ஜே.பி. நட்டா... செங்கோட்டையன் கொடுத்த பதிலடி!

மேலும் படிக்க | தவெகவில் இணையும் திட்டம் இல்லை - வைத்திலிங்கம் 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Edappadi PalaisamyEPSAIADMKAIADMK General Council MettingBJP

Trending News