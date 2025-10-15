'எங்களுக்கு ரத்தக்கொதிப்பு தான்...' ஸ்டாலின், அப்பாவுக்கு பதிலடி - இபிஎஸ் அட்டாக்!

Edappadi Palanisamy: சட்டப்பேரவையில் கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் குறித்து இன்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், அமைச்சர்களுடன், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் விவாதத்தில் ஈடுபட்டார். பல்வேறு கேள்விகளையும், சந்தேகங்களையும் பேரவையில் அவர் எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து, தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு தன் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டதை கண்டித்தும், அவற்றை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்கும்படியும் இபிஎஸ் அமளியில் ஈடுபட்டார். சபாநாயகரின் இருக்கையின் முன் அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டார். தொடர்ந்து, அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பியபடி அதிமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர். செங்கோட்டையன் முன்னரே அவையில் இருந்து வெளியேறியிருந்தார். ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் வெளியேறவில்லை. வெளிநடப்பு செய்த பின்னர் சட்டமன்ற வளாகத்தில் இபிஎஸ் செய்தியாளர் சந்திப்பிலும் பல குற்றச்சாட்டுகளை அரசின் மீது முன்வைத்தார்.
Edappadi Palanisamy: சினிமா வசனமெல்லாம் தேவையா?
சட்டப்பேரவையில் இபிஎஸ் வெளியேறிய பின்னரும், அவர் எழுப்பிய சில கேள்விகளுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பதில் அளித்திருந்தார். மேலும் வேண்டுமென்ற கலவரத்தை உருவாக்க வேண்டும் என நோக்கத்துடன் இன்று அதிமுக உறுப்பினர்கள் அவைக்கு வந்திருந்தனர் என்றும் ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டினார். விஜய் பிரச்சாரத்தில் செருப்பு வீசப்பட்டது குறித்தும் முதல்வர் விளக்கம் அளித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி அவரது X பக்கத்தில் இன்றைய சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு பதிவிட்டுள்ளார். அதில், "சட்டப்பேரவையில் நான் பேச எழுந்தாலே பதறும் பொம்மை முதல்வர் ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி வெளிநடப்பு செய்ததும், வழக்கம் போல வெற்றுச் சுவரைப் பார்த்து வெட்டி வசனம் பேசியிருக்கிறார். இவரது அரசை குற்றம் சொல்ல முடியாமல் வெளியேறினோமாம்.
ஸ்டாலின் அவர்களே- நான் கேட்ட எந்தவொரு கேள்விக்கும் பதில் சொல்லத் தெரியாமல், அமைச்சர்கள் பின்னாலும், சபாநாயகர் பின்னாலும் ஒளிந்துகொண்டு, இப்போது உங்களுக்கு இந்த சினிமா வசனம் எல்லாம் தேவையா?" என கடுமையாக சாடி உள்ளார்.
Edappadi Palanisamy: 'எந்த லட்சணத்தில் விசாரித்திருப்பீர்கள்?'
மேலும் தொடர்ந்து இபிஎஸ், 'எத்தனைக் காவலர்கள் கரூர் தவெக கூட்டத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டார்கள்?' என்ற கேள்விக்கு கூட, உங்களின் பதிலுக்கும், உங்கள் காவல்துறையின் சட்டம் ஒழுங்கு ஏடிஜிபி அளித்த பதிலுக்கும் முரண்பாடு இருக்கிறது. சட்டப்பேரவையில் கூட தெளிவான பதில் அளிக்க முடியாத நீங்கள், கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தை எந்த லட்சணத்தில் விசாரித்து இருப்பீர்கள் என்பதை தமிழக மக்கள் இன்று உணர்ந்திருப்பர்.
Edappadi Palanisamy: சிறை ஞாபகம்
கரூர் துயரத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தாரின் துக்கத்தில் பங்கேற்கும் வகையிலும், அவர்களின் சொல்லொண்ணா வலிகளையும் வேதனைகளையும் வெளிப்படுத்தும் வகையிலும் கருப்பு பட்டை அணிந்தால், அதையும் கிண்டல் செய்யும் தொனியில் உங்கள் சபாநாயகரும், அமைச்சரும், மிகக் கேவலமாகப் பேசினர். 'ஆறு மாதத்தில் ஆட்சி போனதும், சிறை சென்றுவிடுவோமோ?' என்ற பயத்திலேயே உங்கள் அமைச்சர்கள் திரிவதாலோ என்னவோ, கருப்புப் பட்டையைக் கண்டால் கூட அவர்களுக்கு சிறை ஞாபகம் தான் வருகிறது.
Edappadi Palanisamy: ஆம், ரத்தக்கொதிப்பு தான்...
16வது சட்டப்பேரவையில் உறுப்பினர் எல்லோரையும் சேர்த்து பேசியதை விட, அதிகமாக பேசிய பெருமைக்குரிய சபாநாயகரோ, கருப்புப் பட்டையைப் பார்த்து 'ரத்தக் கொதிப்பா?' என்று கேட்கிறார். இப்போது சொல்கிறேன்- ஆம். ரத்தக் கொதிப்பு தான். ஒரு திறனற்ற அரசின் அலட்சியத்தால் 41 உயிர்களை இழந்த கோபத்தில் ரத்தம் கொதித்து தான் கருப்பு பட்டை அணிந்தோம். இந்த துயரத்தில் கூட கூச்சமே இல்லாமல் உங்கள் திமுக அரசு அரசியல் செய்கிறதே... அந்த ரத்தக் கொதிப்பில் தான் கருப்புப் பட்டை அணிந்தோம்.
ஸ்டாலின் அவர்களே - இன்று நீங்கள் ஒரு முதல்வராக பொறுப்போடு பேசுவீர்கள் என்று எண்ணினேன். ஆனால் நீங்களோ, உங்கள் கருர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் (செந்தில் பாலாஜி) நடத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பின் Version 2.0 போல பேசியுள்ளீர்கள். உண்மை சுடும் என்பதை மட்டும் நினைவிற்கொள்க" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
