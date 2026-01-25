பனையூர் பண்ணையார் விஜய்... கரூர் முதல் 'தலைவா' பிரச்னை வரை - EPS அதிரடி அட்டாக்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
Edappadi Palanisamy: பனையூரில் வந்து ஆறுதல் வாங்கி செல்ல வைத்தது எல்லாம் வேற லெவல் பண்ணையார்தனம் என தவெக தலைவர் விஜய்யை, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக சாடி உள்ளார்.  

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 25, 2026, 11:28 PM IST

Edappadi Palanisamy Slams TVK Vijay: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வருவதையொட்டி, அரசியல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது. இனி ஒவ்வொரு தினமும் அரசியல் கட்சிகளின் நகர்வுகள் அனைத்தும் வாக்காளப் பெருமக்களால் உற்றுநோக்கப்படும் என்பதில் ஐயமில்லை.

கடந்த சில தேர்தல்களாகவே வெற்றிபெற்று வரும் ஆளும் திமுக கூட்டணியில் பெரிய மாற்றம் ஏதுமில்லை. காங்கிரஸ் கட்சி திமுக கூட்டணியில் தற்போது நீடிக்கிறது. அதிமுக - பாஜக மீண்டும் ஒன்றிணைந்தது ஒருபுறம் இருக்க, அன்புமணி பாமக, அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை வலுப்படுத்தி உள்ளன. நாதக தனியாக தேர்தலை சந்திக்கும் முடிவில் இதுவரை எவ்வித மாற்றத்தையும் வெளிப்படுத்தவில்லை. 

இது ஒருபுறம் இருக்க, புதிய அணியாக அதுவும் நான்காவது அணியாக விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பார்க்கப்படுகிறது. இதுவரை தவெக உடன் வேறு கட்சியும் கைக்கோர்க்கவில்லை. ஓரளவு பெரிய கட்சிகளில் ராமதாஸ் பாமக, தேமுதிக மற்றும் ஓபிஎஸ் தரப்பு ஆகியோர் மட்டுமே தங்களது நிலைப்பாட்டை இன்னும் வெளிப்படுத்தாமல் உள்ளனர். இவர்களில் யாரேனும் தவெக முகாமுக்கு வருவார்களா என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Edappadi Palanisamy: அதிமுகவை சாடிய விஜய்  

அந்த வகையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநில, மாவட்ட அளவிலான செயல்வீரர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று காலையில் நடந்தது. அதில் வழக்கம்போல் விஜய், ஆளும் திமுகவை கடுமையாக சாடினார். ஒன்றிய பாஜக அரசையும் அவர் விட்டுவைக்கவில்லை. அதேநேரத்தில், பாஜகவின் அடிமையாக அதிமுக செயல்படுகிறது என்றும் நேரடியாக விஜய் அதிமுகவை தாக்கிப் பேசினார். ஊழல் கட்சி என்றும் அதிமுகவை கடுமையாக சாடினார்.

Edappadi Palanisamy:  'ஊழல்வாதி விஜய்'

இந்நிலையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தவெக தலைவர் விஜய்யை, 'பனையூர் பண்ணையார்...' கடுமையாக விமர்சித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "ஊழல் என்பது சட்டவிரோதமாக பணம் சம்பாதிக்கும் செயல். அப்படிப் பார்த்தால், சட்டத்திற்கு விரோதமாக, தொடர்ந்து ப்ளாக்கில் டிக்கெட் விற்று அதன் மூலம் பல கோடிகள் கண்ட நடிகர் விஜய் ஆகிய நீங்கள்தான் ஆகப்பெரும் ஊழல்வாதி" என விமர்சித்திருக்கிறார்.

Edappadi Palanisamy: அதிமுக என்னும் பேரியக்கம்

மேலும் அதில் அவர், மத்திய அரசிற்கு அடிமை என்பது அண்ணா திமுகவின் வரலாற்றிலேயே இல்லாத ஒன்று என்றும் எப்போதெல்லாம் மாநில நலனுக்கும், உரிமைகளுக்கும் சோதனை வருகிறதோ , அப்போதெல்லாம் தமிழகத்திற்கான உரிமைகளை போராடி பெற்று , மக்களின் நலன்களை வாதாடி பெற்ற இயக்கம், அஇஅதிமுக என்னும் பேரியக்கம் என்பதுதான் வரலாறு என்றும் இபிஎஸ் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Edappadi Palanisamy: தலைவா படம் பிரச்னை

மேலும் அந்த அறிக்கையில், "தன் திரைப்படம் வெளியாக வேண்டுமென அன்றைய முதல்வர் (ஜெயலலிதா) வீட்டில் 5 மணி நேரம் கைகட்டி காத்திருந்து, வெளியிட்ட படத்தின் பெயரை நாங்கள் சொல்லவா...? இல்லை எந்தவிதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் உதவிய முதலமைச்சர் பெயரை நீங்கள் சொல்லுகீறீர்களா...?. ஊழல் என்பது வெறுமனே அரசியலில் பணம் சம்பாதிப்பது மட்டுமல்ல. Undue influence மூலம் தனக்கான வருமானத்தைப் பெருக்க அதிகார மையத்திடம் மண்டியிடுவதும் அதே வகை தான் பனையூர்காரரே...!" என 2013ஆம் ஆண்டில் விஜய் நடிப்பில் வெளியான 'தலைவா' திரைப்பட பிரச்னையை மறைமுகமாக குறிப்பிட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கி உள்ளார்.

Edappadi Palanisamy: தூயசக்திக்கான விளக்கவுரையா இது...?

தொடர்ந்து செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைத்தது குறித்து, "அண்ணா திமுகவின் ஆட்சியை ஊழல் ஆட்சி என்று குறைசொல்லிவிட்டு, அந்த ஆட்சியில் 
கல்வி அமைச்சராக இருந்த செங்கோட்டையனை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்று பக்கத்திலேயே உட்கார வைத்து கொள்வதுதான், நீங்கள் சொல்லுகின்ற தூயசக்திக்கான விளக்கவுரையா?" என அட்டாக் செய்துள்ளார்.

Edappadi Palanisamy: வேற லெவல் பண்ணையார்தனம்

கரூர் சம்பவத்தில் விஜய் மீது ஆயிரம் விமர்சனங்கள் எழுந்தபோது, முதல் ஆதரவு குரல் எழுப்பிய இபிஎஸ், தற்போது கரூர் விவகாரத்தை குறிப்பிட்டும் விஜய்யை விமர்சித்திருக்கிறார். "நீங்கள் செய்தீர்களோ ? இல்லையோ?. ஆனால் கருரில் 41 பேரின் மரணத்திற்கு நீங்களும் ஒரு காரணம்தானே, அதற்கான பிராயசித்தங்களை செய்யாமல், என்ன வழக்கு வரபோகிறதோ என்ற பயத்தில் 72 நாட்களுக்கும் மேல் பனையூரில் பதுங்கி, 15 நாட்கள் கட்சியின் அலுவலகத்தையே மூடிவைத்தீர்களே  
அதுதான் நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய வீரர் என்பதற்கான விடை…! உலக வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக இறந்தவர்கள் வீட்டிற்கு சென்று ஆறுதல் சொல்லாமல் , பனையூரில் வந்து ஆறுதல் வாங்கி செல்ல வைத்தது எல்லாம் வேற level பண்ணையார்தனம்…! இதற்காக உங்களுக்கு Doctor பட்டமே கொடுக்கலாம்…" என விஜய்யை விளாசித் தள்ளியுள்ளார். 

Edappadi Palanisamy: ஆபத்தான அரசியலின் அடையாளம்

"கரூர் சென்று கண்ணீரைத் துடைக்காமல், Glycerin கண்ணீரோடு, போட்டோக்களை வைத்து பேருக்கு ஒரு அஞ்சலி நிகழ்ச்சி நடத்திவிட்டு குற்ற உணர்வு சிறிது கூட இல்லாமல், அந்த நிகழ்ச்சியிலும் தன்னை Self Promotion செய்து கொண்ட Narcissistic Behaviour மிகவும் ஆபத்தான அரசியலின் அடையாளம். அரசியலில் நல்லவர்களாக இருக்கலாம்... வல்லவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்றுமே தெரியாத-புரியாத , தனது ரசிகர்களை கூட ஏமாற்றும், இன்னும் டைரக்டர் நடிகரவாகவே இருக்கும் தவெக தலைவர் போன்றவராக மட்டும் இருந்துவிட கூடாது" என எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடியாக விஜய்யை தாக்கி உள்ளார். 

நீங்கள் எங்கள் கழகம் குறித்து, மனனம் செய்து ஒப்புவிக்கும் ஒட்டுமொத்தக் கருத்துருவும் ஒன்னா நம்பர் குப்பையே என்றும் அறிவாலய குப்பையோடு, 
பனையூர் குப்பையையும் கூட்டியெறிந்திடுவோம் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

