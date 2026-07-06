/அதிமுக-வில் டிடிவி தினகரனை சேர்ப்பதா? எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்ன அந்த ஒற்றை வார்த்தை..

அதிமுகவின் உட்கட்சி விவகாரங்கள் மற்றும் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிந்தைய ஆலோசனைகள் தற்போது தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளன. குறிப்பாக, சசிகலா, டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோரை மீண்டும் அதிமுக கட்சியில் இணைப்பது தொடர்பாக தொண்டர்கள் மற்றும் கீழ்மட்ட நிர்வாகிகளிடையே இருக்கும் எதிர்பார்ப்புகள் தற்போதைய ஆலோசனைக் கூட்டங்களில் வெளிவரத் தொடங்கியுள்ளன.
சென்னையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்.ஜி.ஆர். மாளிகையில், பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மாவட்ட நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் தஞ்சாவூர் மாநகர், கிழக்கு, மத்தியம், தெற்கு மற்றும் சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் பகுதிச் செயலாளரான பத்ம குமரேசன், அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் (அமமுக) பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரனை மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தார்.
இதற்கு பதிலளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி,
என்று சுருக்கமாக பதிலளித்ததாகக் கூட்டத்திற்குப் பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பத்ம குமரேசன் தெரிவித்தார். தினகரனை சேர்ப்பது குறித்து இபிஎஸ் நேரடியாக மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை என்றாலும், அவர் தனி கட்சி நடத்துவதை சுட்டிக்காட்டியதன் மூலம் இந்த விவகாரத்தில் இன்னும் ஒரு தெளிவான சுமுக முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது புரிகிறது.
கூட்டத்திற்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கும்பகோணம் பகுதிச் செயலாளர் பத்ம குமரேசன், டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் கட்சியின் பலத்தை அதிகரிக்க தினகரனின் வரவு அவசியம் என்று குறிப்பிட்டார். மேலும்
டி.டி.வி. தினகரன் மீண்டும் அதிமுகவிற்குள் வர வேண்டும் என்பதே டெல்டா பகுதி தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் எண்ணமாக உள்ளது. அமமுக பிரிந்ததால் அதிமுகவிற்கு டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் வாக்குகள் சிதறின. தினகரன் இணைந்தால் இந்த மண்டலங்களில் அதிமுக மீண்டும் அசைக்க முடியாத பலம் பெறும் மற்றும் பிரிந்து கிடக்கும் சக்திகள் ஒன்றிணைந்தால் மட்டுமே, வரும் காலங்களில் அதிமுக ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர முடியும்.
சமீபத்திய தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு அதிமுக சில முக்கிய சவால்களைச் சந்தித்து வருகிறது. அதைச் சரிசெய்யவே இந்த தொடர் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு சில முக்கிய நிர்வாகிகள் கட்சியை விட்டு விலகி, விஜய் தொடங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் (தவெக) இணைந்து வருகின்றனர்.","தொடர் ஆலோசனைகள்: மாவட்ட வாரியாக நிர்வாகிகளை நேரில் சந்தித்து, கட்சியின் ஆக்கப்பூர்வமான வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்து இபிஎஸ் விவாதித்து வருகிறார்.
தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டாவில் வாக்குகள் பிரிவது பலவீனமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.,கள ஆய்வு: தேர்தல் முடிவுகள் ஏன் சரிவைச் சந்தித்தன என்பது குறித்து கீழ்மட்ட நிர்வாகிகளின் கருத்துக்களைக் கேட்டு வருகிறார்.
டி.டி.வி. தினகரன், முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு அதிமுகவில் ஏற்பட்ட அரசியல் மாற்றங்களின் போது தனிக்கட்சியாக அமமுகவை உருவாக்கினார். அதன் பின்னர் அதிமுக மற்றும் அமமுக தனித்தனியாக செயல்பட்டு வருகின்றன.
தற்போது எதிர்க்கட்சிகள் தேர்தலுக்கான பணிகளை வேகப்படுத்தி வரும் நிலையில், அதிமுகவின் வாக்கு சிதறலைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் சில நிர்வாகிகள் மீண்டும் ஒன்றிணைவு குறித்து கருத்து தெரிவித்து வருவது அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
அதிமுகவை மீண்டும் பலமான பாதையில் கொண்டு செல்ல எடப்பாடி பழனிசாமி தீவிரமாக முயன்று வரும் வேளையில், "அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும்" என்ற முழக்கம் அடித்தட்டு நிர்வாகிகளிடம் இருந்து எழத் தொடங்கியுள்ளது. டி.டி.வி. தினகரன் விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டியுள்ள இந்த நுட்பமான எதிர்வினை, வரும் நாட்களில் அதிமுகவின் கூட்டணி மற்றும் உட்கட்சி அரசியலில் எந்த மாதிரியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தப் போகிறது என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.