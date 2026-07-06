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அதிமுக-வில் டிடிவி தினகரனை சேர்ப்பதா? எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்ன அந்த ஒற்றை வார்த்தை..

சென்னையில் நடைபெற்ற அதிமுக மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரனை மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்க வேண்டும் என தஞ்சை மாவட்ட நிர்வாகி பத்ம குமரேசன் கோரிக்கை வைத்தார். அதற்கு, "அவர் தனியாக கட்சி நடத்தி வருகிறாரே" என இபிஎஸ் பதிலளித்துள்ளார். சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பின் தவெக நோக்கி நிர்வாகிகள் செல்லும் சூழலில் இக்கூட்டம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 06, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:13 PM IST
அதிமுக-வில் டிடிவி தினகரனை சேர்ப்பதா? எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்ன அந்த ஒற்றை வார்த்தை..
Image Credit: AI Generated | EPS Reaction on TTV Dinakaran rejoining AIADMKSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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