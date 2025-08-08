English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

போலி வாக்காளர்களால் தான் திமுக வெற்றி... எடப்பாடி போட்ட திடீர் குண்டு

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 8, 2025, 06:19 PM IST

போலி வாக்காளர்களால் தான் திமுக வெற்றி... எடப்பாடி போட்ட திடீர் குண்டு

Edappadi Palanisamy Latest News Updates: சென்னையில் போலி வாக்காளர்களால் தான் திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் தொகுதியில் இன்று மாலை அவர் மேற்கொண்ட மக்களைக் காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம் சுற்றுப்பயணத்தின் போது பேசி உள்ளார். 

Edappadi PalaniswamiDMKChennaiFake VotersEPS

