NDA கூட்டணியில் சசிகலா? அமித்ஷாவுடன் ஆலோசனை.. இபிஎஸ் பேட்டி!

AIADMK Edappadi Palaniswami Latest News: 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வருகிறது. இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தல் பணியில் முழு வீச்சில் இறங்கி வேலை பார்த்து வருகிறது. அதேசமயம் கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையும் சென்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில், அதிமுக - பாஜக இடையே தொகுதி பங்கீடு குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது.
எடப்பாடி பழனிசாமி - அமித் ஷா ஆலோசனை
இந்த சூழலில், நேற்று (மார்ச் 02) அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லி சென்றார். அங்கு மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்திக்க சென்ற நிலையில், தொகுதி பங்கீட்டு குறித்து இறுதி முடிவு எட்டப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், நேற்று இரவு மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவை அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்து பேசினார். இருவரும் சுமார் 2 மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆலோசனையில் இருந்தனர்.
எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி
இந்த நிலையில், அமித் ஷாவுடன் ஆலோசனையை முடித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, இன்று (மார்ச் 03) செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவை நேற்று சந்தித்து பேசினேன். தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்து கலந்து பேசினோம். வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பது குறித்தும் ஆலோசித்தோம். அதேசமயம் சில கட்சிகளுடன் கூட்டணிக்கு பேசி வருகிறோம். விரைவில் அவர்கள் இணைய வாய்ப்புள்ளது.
NDA கூட்டணியில் சசிகலா
சசிகலா கட்சியுடன் கூட்டணி வைப்பது குறித்து நாங்கள் எதுவும் பேசவில்லை. எங்கள் கூட்டணி நிலையாக, சுமுகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. விரைவில் தொகுதி உடன்பாடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை தொடங்கும். திமுக கூட்டணியில் தான் குழப்பம் நிலவுகிறது. காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருக்குமா? என்ற குழப்பமான சூழ்நிலை அங்கு நிலவி வருகிறது.
விரைவில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடக்கும்
இன்னும் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை. அதனால் எந்த அவசரமும் இல்லை. விரைவில் தொகுதி உடன்பாடு குறித்து விரைவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம். வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக அமோக வெற்றி பெற்று தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்கும் என்றார்.
