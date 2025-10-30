அதிமுகவிலிருந்து செங்கோட்டையன் நீக்கம்? எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி பதில்!

அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஆகியோர் பசும்பொனில் ஒரே மேடையில் இணைந்ததை அடுத்து, அதிமுக உள்நிலையில் புதிய பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், இந்த கூட்டணி இணைப்பைச் சுற்றிய கேள்விகளுக்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி மதுரையில் பதிலளித்தார்.
மூவரும் திமுவின் பி டீம்
செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, "ஓ.பன்னீர்செல்வம், செங்கோட்டையன், டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோரின் இணைப்பு தேவையற்றது. அவர்கள் மூவரும் திமுவின் பி டீமாகவே நின்று செயல்படுகிறார்கள். இவர்களைப் போல தென் மாவட்டங்களில் அதிமுக பலவீனமடைந்துவிட்டது என்பதும் தவறான கருத்து. அதிமுக இன்னும் உறுதியாகவும் மக்கள் ஆதரவோடும் செயலில் உள்ளது," என்றார்.
அவர் மேலும், "2021இல் அதிமுக தோல்வியடைந்ததற்குக் காரணம் வெளிப்படையாக கட்சிக்குள் இருந்த சிலர் உள்குத்து வேலை செய்ததால்தான். இப்போது அந்த களைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. இனி கட்சி மீண்டும் செழித்து வளரத் தொடங்கியுள்ளது," என விளக்கினார்.
எங்களுக்கு தயக்கம் இல்லை
செங்கோட்டையன் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என்று கேட்டபோது, எடப்பாடி பழனிசாமி, "எங்களுக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லை. இனிமேல்தான் இருக்கும். ஏற்கனவே கட்சிப் பொறுப்புகள் அவரிடம் இருந்து நீக்கப்பட்டுவிட்டன. இனி கட்சிக்கு எதிராக நடந்தால், உரிய ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதே தவிர்க்கமுடியாதது," என்று கூறினார்.
அவர் மேலும், "அதிமுகவுக்கு எதிராக யார் துரோகம் செய்தாலும் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதிமுகவில் எத்தனை துரோகிகள் வந்தாலும் அதை வீழ்த்த முடியாது. எங்களுடன் உள்ளோர் தான் உண்மையான அதிமுகவினர்," என்று வலியுறுத்தினார்.
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் குறித்த கருத்து
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் தொடர்பாக பிகாரில் சர்ச்சை ஏற்பட்டதாக செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியதற்கு, எடப்பாடி பழனிசாமி, "பிகார் குறித்து எனக்குத் தெரியாது. தமிழகத்தைப் பற்றி கேளுங்கள். பிகாரில் தவறு நடந்திருந்தால் நீதிமன்றத்தில் ஏன் வழக்கு தொடரவில்லை. தமிழகத்தில் திருத்தப் பணிகள் முடிந்த பின் ஒரு முறையான வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகும்," என்று பதிலளித்தார்.
பசும்பொனில் மூவரின் இணைப்பு
பசும்பொனில் நடைபெற்ற முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜை விழாவில், அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோர் ஒரே மேடையில் காட்சியளித்தனர். மூவரும் சேர்ந்து தேவரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
முதலில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் செங்கோட்டையன் இருவரும் மதுரையிலிருந்து ஒரே காரில் பசும்பொனுக்கு புறப்பட்டனர். அபிராமம் பகுதியில் ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டிருந்தபோது டி.டி.வி. தினகரன் அவர்களுடன் இணைந்தார். பின்னர் மூவரும் ஒன்றாக பசும்பொனில் தேவர் நினைவிடத்தை சென்றடைந்தனர். இந்த மூவரின் இணைப்பு, அதிமுக வளாகத்திலும் தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களிலும் பெரும் விவாதத்துக்குக் காரணமாகியுள்ளது.
